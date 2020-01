Alleen winnen telt voor Warffum en Zeester.

Het laatste weekend van januari is het weekend dat veel amateurvoetballers aan de tweede seizoenshelft beginnen. Een tweede helft van het seizoen die voor sommige feestelijk maar voor een ander in mineur zal verlopen.Zaterdag staat voor mij het duel tussen Warffum en Zeester op het programma. Het duel in Warffum is er een uit de tweede periode waarin de Warffumers zaterdag hun vijfde wedstrijd spelen en de Zoutkampers hun derde. Warffum heeft uit zijn vier duels in deze tweede periode negen punten behaald en Zeester staat na zijn twee gespeelde wedstrijden nog op nul punten. Dat betekent dat willen beide teams nog een rol van betekenis spelen in deze tweede periode er absoluut gewonnen worden. Want ook aan een gelijkspel hebben beide ploegen helemaal niets. In de strijd om de bovenste plaatsen in deze tweede periode is het echter dringen geblazen al is het voor Warffum, en in iets mindere mate voor Zeester dat meer verliespunten heeft, wel prettig dat voor dit weekend ook VVK-Groninger Boys en De Fivel-Corenos op het programma. Twee duels waarin er minimaal twee ploegen punten gaan verliezen waarbij het voor beide ploegen gunstig is wanneer het in Zeerijp een gelijkspel wordt en in Groningen ‘De Grooth-brigade’ van VVK wint. Maar zo ver is het nog niet want eerst moet of de thuisploeg of de gasten het duel in Warffum nog weten te winnen. Was Warffum vorig seizoen thuis een bijna niet te kloppen ploeg, dit seizoen is dat toch een beetje anders. Van de zes thuiswedstrijden die er voor de winterstop werden gespeeld verloren de Warffumers er vier. Thuis werd er alleen gewonnen van Potetos en DIO Groningen en namen Ezinge, Corenos, Oosterparkers en TEO de punten mee huiswaarts. Waar Warffum thuis dit seizoen geen ‘killer’ is geldt dat voor de uitduels voor de Zoutkampers. Die wisten van de vijf uitduels er maar een te winnen en dat was tegen het zwakke DIO Groningen. Dus wat dat betreft snap ik de CIX-prognose, een 2-3 zege voor Zeester, niet helemaal want gezien de verrichtingen van beide teams in hun thuis en uitduels zou een gelijkspel meer logisch zijn. Maar zoals al eerder gezegd, daar hebben zowel Warffum als Zeester helemaal niets aan.