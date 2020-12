Geen leider betekent niet voetballen.

Een ‘oud’ verhaal in een nieuw jasje van Henk Doppenberg waarin de ‘bereidheid’ van sommige ouders om een taak als vrijwilliger op zich te nemen wordt benoemd .Hoewel de mannen van het jeugdbestuur eigenlijk nog vakantie hebben, zitten ze vanavond toch al bij elkaar. Ze maken zich namelijk ernstig zorgen over het gebrek aan begeleiding voor een aantal teams. Voor de vakantie hebben ze al erg veel mensen benaderd, maar zonder resultaat. Omdat het seizoen over twee weken begint, zal er dus toch nog iets moeten gebeuren. Daarom begint de voorzitter maar snel met de vergadering.De voorzitter blijkt de zaak van de optimistische kant te bekijken.De voorzitter knikt.Als de voorzitter iedereen ziet knikken, gaat hij verder.Omdat niemand iets zegt en ze het probleem dus vooruitschuiven naar volgende week, lijkt de vergadering sneller voorbij dan verwacht. Evert heeft echter nog een punt en blijkt niet optimistisch te zijn.De voorzitter kijkt Evert een beetje verstoord aan.Karel heeft er een heel duidelijke mening over. ‘De voorzitter kijkt Karel geschrokken aan.Omdat er niemand meer iets zegt, maakt de voorzitter een einde aan de vergadering. Aan zijn stem is echter duidelijk te horen dat hij zich beroerd voelt.Als de voorzitter iedereen ziet knikken, krijgt hij blijkbaar weer nieuwe moed.Als de voorzitter thuis de ledenlijst doorspit, beseft hij al snel dat dit nutteloos is. Hij heeft al die namen namelijk al meerdere keren voorbij zien komen en velen van hen zijn zelfs al benaderd. Daarom staakt hij zijn zoektocht en gaat hij met een beroerd gevoel naar bed. Het gevolg hiervan is dat hij een groot deel van de nacht over zijn club na ligt te denken, amper slaapt en doodmoe opstaat.Door zijn zorgen over de JO15 heeft hij een humeur om op te schieten en dat blijft de hele week zo. Dit levert zowel hem als zijn vrouw een aantal nare dagen op en daarom zijn ze enorm blij als het maandag is en hij weer naar de club kan. Hij blijft er namelijk nog steeds in geloven dat alles goed komt. Zeker als hij onderweg naar de club gebeld wordt dat er vier JO19-spelers zijn die wel iets willen doen. Plus dat hij tijdens de gesprekken nog blijer wordt, want er zijn meer ouders die willen helpen dan men had verwacht. De begeleiding van de JO9-3 en de JO11-4 is daarom snel voor elkaar en dat geeft ook de andere bestuursleden nieuwe moed. Als de laatste ouders rond negen uur vertrokken zijn, kijken de heren elkaar dan ook opgelucht aan.De voorzitter ziet de narigheid steeds groter worden en besluit het gesprek daarom maar te beëindigen.De andere mannen knikken een keer, maar zwijgen. Ze waarderen hun voorzitter namelijk te veel om zijn goede gevoel te temperen. Zijn optimisme lijkt trouwens beloond te worden, want de volgende avond verloopt ook weer uiterst positief. Dus hebben ze nu alleen het probleem met de JO15-1 en de JO15-2 nog.Dat lijkt eveneens mee te vallen. Een vader van de JO15-2 biedt namelijk aan om samen met zijn buurman de begeleiding op zich te nemen. Hij zoekt alleen nog iemand die de tenues wil wassen, maar die is snel gevonden. Hierdoor beginnen de heren nu toch te geloven dat alles uiteindelijk nog goed komt.Een kwartiertje later is hun positieve gevoel echter snel weg. Als Peter de bijeenkomst met de volgende groep ouders heeft geopend, is de sfeer namelijk vrijwel meteen onplezierig.Een vader gaan rechtop zitten.Peter irriteert zich mateloos aan de man, maar weet zich in te houden.De man is niet erg onder de indruk van Peters woorden.Peter doet wel zijn best om iemand te vinden, maar helaas zonder resultaat. Daarom beëindigt hij een kwartiertje later gedesillusioneerd de bijeenkomst.Ook Peters laatste woorden brengen de ouders niet op andere gedachten. Ze lopen namelijk zwijgend weg en laten de bestuursleden teleurgesteld en vooral verontwaardigd achter. Karel stelt zelfs voor om allemaal hun functies neer te leggen, maar dat willen de anderen niet.Peter zegt geen woord en gaat, in tegenstelling tot normaal, gelijk naar huis. Daar vertelt hij zijn vrouw wel wat er is gebeurd, maar twintig minuten later ligt hij al op bed. Van slapen komt alleen weinig, want hij ligt het grootste deel van de nacht over zijn club na te denken en tegen een uur of drie neemt hij een rigoureus besluit. Hij gaat de JO15-1 trainen en ’s zaterdags begeleiden. Dat is wel veel werk en eigenlijk heeft hij daar geen tijd voor. Op deze manier raakt zijn club echter geen 15 spelers kwijt en dat is voor hem het belangrijkste.