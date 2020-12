Weer een bijzondere week met een ‘hoofdrol’ voor het woordje NOG

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Op dit moment gebeurt er niet veel binnen het amateurvoetbal of het moet al zijn dat een trainer zijn contract verlengt of dat er een nieuwe trainer wordt aangesteld. Maar verder is het rustig op en rond de velden want nog steeds is het alleen maar de jeugd wat een beetje onderling mag ballen maar wat ze in het westen toch anders zien Want daar zagen we zaterdag 5 december een jeugdvoetbalteam, en compleet in tenue, op de fiets op weg naar een duel op een ander sportpark. Maar wat is vreemd zullen maar zeggen in een land waarin we bijna dagelijks ‘gek’ gemaakt worden door publiciteitsgeile virologen en een CDA-voorman die het liegen heeft uitgevonden. Maar voor mij was 5 december ook het einde van weer een op meerdere fronten bijzondere week die op zaterdag 28 november begon met een bezoek aan Dirk Bultena. Dirk is voor mij een van de mensen die de krenten in de pap bij een bezoek aan een amateurvoetbalwedstrijd zijn. Altijd in voor een praatje en nooit te beroerd om zijn mening te geven. Kortom, een prachtmens. Met Dirk had ik een interview en wat ik op maandagavond had met Jacco Knol, de doelman die voor bijna alle clubs op het Hogeland ook op ondertussen 3 4-jarige leeftijd nog een versterking zou betekenen. De volgende dag was ik vervolgens bij Marleen Boven die als bestuurslid van Loppersum en aanvoerder van het dameselftal voldoende te vertellen had over een mooie voetbalclub . De drie gesprekken zorgde voor voldoende invulling van de dagen tot zaterdag 5 december die helemaal in het teken stond van een bezoek aan mijn twee kleinkinderen, Morris en Noor, die met hun pappa en mamma in het westen wonen. Het bezoek aan Haarlem zorgde dat er voor mij op woensdag geen ruimte was voor het Walking Football wat ook in Bedum weer is opgestart. Nu ben ik weer gaan voetballen sowieso niet van plan zolang er op de club niet gedoucht mag worden en waar ik van vrees dat dit ook nog wel even gaat duren. Dus voorlopig geen voetballen voor mij maar drie keer per week een rondje Aduarderzijl om het lijf en geest een beetje fit te houden. En wanneer het weer voetballen wordt zien we volgend jaar wel weer want het ‘feest der corona’ gaat denk ik nog wel even door. Waar op de maandag de sportinterviews in de Ommelander Courant staat was er op donderdag 3 december ruimte voor mijn interview met zanger/gitarist Auke Martin Korthuis. Een interview, met een prachtmens, dat op de sociale media wat stof deed opwaaien om precies een woord. Het woordin de kop ‘Auke Martin Korthuis zit nog vol plannen’ vonden sommige ongepast. Die vonden dat het ‘Auke Martin Korthuis zit vol plannen’ had moeten zijn. Op vrijdag zag ik voor het eerst de commentaren op’ smoelenboek’ en deed het mij eigenlijk niets. Maar door het bezoek aan Morris en Noor dacht ik opeens aan mijn vader die op 68-jarige leeftijd overleed maar ongetwijfeld nog heel veel plannen met zijn kleinkinderen had. Plannen die ook ik heb met Morris, Maud, Noor en Tim maar ook in andere activiteiten. Daarom raakte mij de commentaren op de kop van het artikel opeens wel omdat de criticasters niet bij het interview waren en ze dus ook niet konden weten waarom ik tot deze kop was gekomen. Aan de keukentafel in Ulrum zaten namelijk twee zestigers, nee ik ben geen jong ‘pikkie’ meer mevr. Trix Broekmans, die hun vaders niet oud zagen worden. De vader van Auke Martin overleed namelijk op 65-jarige leeftijd en mijn vader overleed op 68-jarige leeftijd. En ook die zaten nog vol plannen en vandaar dat ik tot deze kop kwam. Maar gelukkig kwam er aan het eindigde een mooie maar ook vreemde week op fraaie wijze. Want het bezoek aan Morris en Noor deed mij de ergernis over het gedoe op ‘smoelenboek’ even vergeten en toen het nieuws ook in Haarlem doorkwam dat Arne Slot er bij AZ uitgeknikkerd was omdat hij met Feyenoord aan het onderhandelen Maar echt naar de achtergrond verdween de ‘commotie’ om het woordjevoor de rest van de dag naar de achtergrond door het spelen met Morris en Noor en het in de ogen van je dochter kijken …. En Magda Groendijk … het is Hendrik Groen hoor i.p.v. Hendrik Groenen want dan zou het misschien de opa van Oranje Leeuwin Jackie Groenen zijn..