Een trainer is ook maar een mens is de titel boven weer een column van Henk Doppenberg en die gaat over supporters die denken dat ze meer verstand van spelletje hebben , wat voetbal nu eenmaal maar is, dan een trainer die het in hun ogen niet snel goed kan doen,Als de scheidsrechter fluit voor het einde van de eerste helft, lopen de supporters van PEH druk pratend met elkaar naar de kantine. Het overgrote merendeel van hen had zich de kampioenswedstrijd van vandaag heel anders voorgesteld.Tegenstander BVG staat immers onderaan en daarom valt de 0-0 stand gigantisch tegen. Natuurlijk hadden ze al wel met 3 of 4-0 voor moeten staan, maar gemiste kansen leveren nu eenmaal geen punten op en daarom hebben ze daar weinig aan.Het kampioenschap is natuurlijk nog niet verspeeld, maar er zal dus wel gescoord moeten worden. Omdat de nummers twee en drie van de ranglijst bij rust al ruim voor staan, heeft PEH namelijk niets aan een gelijkspel. Na een snel kopje koffie en vooral een biertje, lopen de meeste aanhangers van de thuisclub dan ook met een behoorlijk bezorgd gevoel terug naar het veld.Het zal immers de eerste keer niet zijn dat een ploeg ondanks een groot veldoverwicht toch geen kans ziet om de wedstrijd te winnen. Zeker als het om een kampioenschap gaat, want dan speelt de spanning immers ook nog heel vaak een grote rol.Bijna alle supporters van PEH verwachten dat de trainer zijn team verfrist heeft met in ieder geval één en het liefst twee invallers. Ze rekenen erop dat hij zowel de linker- als de rechterspits gewisseld heeft, want die bakten er in hun ogen de eerste helft namelijk niets van. Dus lijkt het ze vrij logisch dat daar verse krachten voor ingezet worden.Bij het begin van de tweede helft, wordt er dan ook door bijna iedereen met grote belangstelling gekeken wie er wel en wie er niet meer bij is. Als men ziet dat de twee vleugelspitsen er nog gewoon bij zijn, ontstaat er een afkeurend gemompel langs het veld en dat wordt nog erger als men beseft wie de trainer wel heeft gewisseld. Namelijk de linker- en rechter middenvelder en dat waren volgens de meeste mensen zeker niet de twee minste spelers van het team. Plus ook nog eens spelers die al jaren in het eerste spelen.Daarom vindt bijna iedereen het beroerd dat zij juist eruit zijn gehaald en begrijpen ze er niets van waarom dat is gebeurd. Dit is voor velen van hen een reden om zich op een vervelende en vooral negatieve manier te laten horen. De kritiek neemt gedurende de wedstrijd ook steeds meer toe en is vooral gericht tegen de trainer.De bestuursleden horen dit natuurlijk ook en kijken elkaar daarom nogal verontrust aan.De voorzitter van de vereniging doet zijn best om iedereen positief te houden.Kees, de voorzitter, heeft inmiddels meer oog voor de supporters dan voor de wedstrijd gekregen. De mensen worden namelijk steeds luidruchtiger en hij begint zich zelfs te schamen voor hun negatieve gezang en geschreeuw naar de trainer.’Erik van de TC is ook bij het groepje bestuursleden komen staan en heeft deze laatste woorden nog net gehoord.Zoals altijd in het voetballen, heeft de winnaar uiteindelijk gelijk en vandaag is dat zeer terecht de trainer. Als een minuut of 13 voor het einde de centrumspits geblesseerd uitvalt en de meeste supporters daardoor ook hun laatste beetje hoop op een goed resultaat verliezen, komt de jeugdspeler er namelijk in. Dat lijkt eerst niets te helpen, want de knaap mist zijn eerste kans namelijk net zo hopeloos als zijn voorganger de hele wedstrijd al heeft gedaan. In de allerlaatste seconde, als veel supporters al gefrustreerd onderweg naar huis of de kantine zijn, weet de jongen echter toch nog toe te slaan en de 1-0 op het bord te zetten. Als de scheidsrechter vervolgens bijna gelijk voor het einde van de wedstrijd fluit, blijkt de voorzitter een vooruitziende blik te hebben gehad. De kantine stroomt namelijk opeens leeg en iedereen rent dol van vreugde en luid juichend het veld op om de spelersgroep inclusief de begeleiding op de schouders te nemen. De trainer ondergaat deze festiviteiten met een moeizaam gemaakte gulle lach op zijn gezicht. Hij is blij voor zichzelf en de spelers, maar is de kritiek die hij drie kwartier aam heeft moeten horen nog lang niet vergeten. Natuurlijk weet hij dat dit bij zijn vak hoort en hij neemt het de mensen niet eens echt kwalijk. Hij is echter ook maar een mens en heeft daarom wel even moeite met schakelen en net te doen alsof er niets is gebeurd.