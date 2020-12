Papa, wil je niet meer zoveel drinken?

Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt maar helaas is deze column van Henk Doppenberg er eentje die zeker niet fictief is. Ook deze is op waarheid gebaseerd en wat niet zo zou moeten zijn.Jos voetbalt inmiddels zes seizoenen met heel veel plezier. Hij vindt de sport geweldig, heeft behoorlijk wat talent, zit op een leuke club en ook nog eens in een gezellig team. Alles is dus aanwezig om er iedere zaterdag weer een geweldig feest van te maken. Dat is het ook wel. Tenminste tot een uur of vier. Dan heeft zijn vader namelijk al een tijdje bier zitten drinken en is zijn geschreeuw door de hele kantine heen te horen. Hoewel velen om hem moeten lachen, vindt Jos het helemaal niet leuk dat zijn vader steeds weer op deze manier in de belangstelling staat. Hij hoort namelijk ook wel mensen tegen elkaar zeggen dat zijn pa een dronkaard is en dat vindt hij verschrikkelijk.Het ergste is nog, dat zijn vader uiteindelijk zoveel drinkt dat er iedere zaterdagavond thuis ruzie is. Het begint er meestal al mee dat hij nooit op tijd voor het eten is en ze altijd, soms wel een uur, op hem moeten wachten. Op zich is dat trouwens nog niet eens de grootste ramp, want de agressie van zijn vader is pas echt vreselijk. Iedereen die ook maar iets zegt of doet wat hem niet bevalt, wordt namelijk uitgescholden en er vallen zelfs regelmatig flinke klappen.Daar hebben trouwens niet alleen hij en zijn zusjes last van, maar zijn moeder ook en dat vindt hij nog het ergste van alles. Als ze weer eens een klap heeft gehad en moet huilen, probeert hij haar wel te troosten en vaak lukt dat redelijk, maar het blijft natuurlijk vreselijk dat dit gebeurt.Hij heeft er weleens met zijn moeder over gepraat en haar voorgesteld om het er een keer met zijn vader over te hebben, maar zij zegt dat hij nog te jong is om zich ermee te bemoeien. Zelf durft ze er echter niet over te beginnen en daarom zitten ze nu iedere zaterdagavond weer met dezelfde ellende.Als hij tegen half vier de kantine binnenloopt voor een patatje, ziet hij meteen dat zijn vader al veel meer gedronken heeft dan normaal tegen deze tijd. Dat maakt hem treurig, want hij weet immers hoeveel tranen dat straks weer op gaat leveren. Hoewel hij nog weinig gegeten heeft en dus best iets lust, draait hij zich daarom gelijk om en loopt hij weer naar buiten.Daar gaat hij tegen de muur van de kleedkamers na zitten denken. Hij voelt zich als oudste van de kinderen een beetje verplicht om het probleem op te lossen, maar heeft geen idee hoe. Als zijn vader gedronken heeft, luistert hij namelijk naar niemand en zeker niet naar een jochie van dertien.Toch vindt hij dat er iets moet gebeuren, want hij ziet de huilende gezichten van zijn moeder en zusjes alweer voor zich en moet daarom oppassen om zelf nu al niet te beginnen. Na een paar keer door zijn ogen te hebben gewreven, heeft hij zichzelf echter weer redelijk in bedwang en besluit hij nog maar eens in de kantine te gaan kijken hoe het met zijn pa is.Dat maakt hem helaas nog veel verdrietiger dan hij al was, want zijn vader is blijkbaar even naar het toilet geweest en slingert net weer terug naar zijn barkruk. Even denkt hij om maar vast naar huis te gaan, zodat hij zijn moeder en zusjes kan waarschuwen en zij hun man en vader uit de buurt kunnen blijven.Als hij eraan denkt dat zijn moeder toch voor eten moet zorgen en zijn vader zeker woest wordt als niet alle kinderen aan tafel zitten, schuift hij dit idee echter weer snel terzijde. Hij weet helaas ook niets anders en daarom loopt hij gekweld door een verschrikkelijk verdriet maar een rondje om de velden.Daardoor gaat hij zich helaas nog veel ellendiger voelen, want overal ziet hij blije kinderen en vrolijke ouders en dat maakt hem nog meer bewust van zijn eigen situatie. Is hij dan het enige kind op de wereld met een vader die elke zaterdag drinkt en dan altijd ruzie en verdriet veroorzaakt?Een paar momenten denkt hij om maar weg te lopen, zodat hij van alle ellende af is, maar al snel beseft hij dat dit ook geen oplossing is. Ondanks alles houdt hij namelijk heel veel van zijn papa en hij kan zeker zijn moeder en zusjes niet missen. Als hij bijna bij de kantine is en zijn vader alweer luidkeels vrolijk hoort zijn, neemt hij opeens een moedig besluit.Hij weet dat dit hem op een ontzettend pak rammel en de nodige straf kan komen te staan en daarom rilt hij van angst. Toch zet hij door, want hij voelt dat dit zijn enige kans is om een einde te maken aan het wekelijkse verdriet van zijn moeder, zijn zusjes en zichzelf.Even twijfelt hij nog, maar dan pakt hij resoluut de klink van de kantinedeur vast en loopt hij naar binnen. Hij is zo met zijn vader en wat komen gaat bezig, dat hij de muziek en de mensen om zich heen niet eens hoort. Wel ziet hij het vuurrode gezicht van zijn papa en krijgt hij opeens heel veel medelijden met de man die het leven van zijn gezin zo moeilijk maakt.Hij heeft er nog geen seconde over nagedacht wat hij tegen zijn vader zal zeggen, maar als hij voor hem staat, komen de woorden als vanzelf.Het is stil geworden in de kantine en het wordt nog stiller als de mensen even later een man met zijn hoofd naar beneden en zijn arm om een huilend ventje naar de fietsenstalling zien lopen.