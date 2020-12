Alle kinderen mogen voetballen.

Vervelende ouders langs de lijn is van alle tijden. Dat blijkt uit deze column van Henk Doppenberg die gaat over twee vaders die het winnen van een grote beker belangrijker vinden dan dat alle spelers op een toernooi mogen spelenAls het team van Leo ook de tweede wedstrijd op het toernooi winnend heeft weten af te sluiten, gaat hij juichend en zingend met de hele groep naar de kantine voor een ijsje. Die traktatie verhoogt de feestvreugde natuurlijk nog veel meer en daarom lopen de jongens en meisjes even later met lachende gezichten naar buiten. Daar worden ze opgewacht door een groepje ouders en die hebben niet allemaal evenveel oog voor het plezier van de kinderen. Leo wordt namelijk aangesproken door twee nogal gewichtig kijkende mannen.Leo moet moeite doen om zijn ergernis te verbergen. Hij weet namelijk heel goed wat de mannen bedoelen. Het gaat ze namelijk om Rob en Richard, twee jongens die een licht motorische beperking hebben, maar wekelijks met heel veel plezier hun balletje trappen. De andere jongens en meisjes hoort hij nooit over de voetbalcapaciteiten van het tweetal, maar de ouders klagen wel regelmatig over ze en vooral deze twee mannen. Hij denkt er echter geen seconde over om op hun wens in te gaan..’Leo begint genoeg van het gesprek te krijgen.‘Dan vertel ik ze dat ik dit niet wil hebben en als ze het blijven doen, volgen er maatregelen.’Leo denkt even kort na, want hij beseft heel goed wat de vader bedoelt..’De volgende wedstrijd wordt inderdaad verloren en dat levert een paar zeer kwade blikken op. Leo trekt zich echter niets van de ouders aan en met succes. Omdat ze de laatste wedstrijd weer winnen, komen ze namelijk alsnog in de finale en die winnen ze vrij gemakkelijk.Net voor het einde zorgt hij echter opnieuw voor twee zeer boze blikken, want bij een 3-0 voorsprong wisselt hij zijn twee beste spelers. De tegenstander weet hierdoor nog wel tot 3-1 terug te komen, maar de overwinning en de toernooizege komt gelukkig niet meer in gevaar.Als de scheidsrechter voor het einde fluit, is het dus feest. De kinderen zijn zielsgelukkig en Leo is hartstikke trots op hen en blij met de felicitaties van de ouders. Na even beseft hij echter dat de twee vaders hem de hand niet hebben geschud, maar dat bezorgt hem alleen een gevoel van medelijden en levert zeker geen irritatie op.