Lastige mensen maken de club beter

Opbouwende kritiek wordt niet altijd op waarde geschat en dat laat ook deze column van Henk Doppenberg weer lezen en waar het gaat over ballen, clubscheidsrechters en de ruimte op het trainingsveld‘ Jazeker. Wat is er aan de hand? ’‘Hoezo?’‘Jij hebt gemakkelijk praten, maar wat moet ik daaraan doen?’‘Dat kan ik niet maken. Ik heb ze namelijk voor een heel schappelijk prijsje bij Rigters gekocht.’.’‘Weet je wat ik niet begrijp?’‘Dat jij de enige trainer bent die over de ballen klaagt.‘Ik zal naar die ballen kijken, maar beloof niet dat er wat aan gebeurt en zeker niet op korte termijn.’‘Goed. Was dat het?’‘Daar kan ik niets aan veranderen.’‘Denk je dat die andere trainers er zomaar mee akkoord gaan als ze plotseling óf eerder óf op andere avonden moeten trainen?’‘Je hebt wel veel noten op je zang.’‘Natuurlijk. Heb je nog meer?’‘Nu begin je echt te zeuren. Harm doet enorm zijn best en verdient het in mijn ogen dan ook niet dat hij door jou bekritiseerd wordt. Hij is trouwens onze enige scheidsrechter voor de oudere jeugd.’‘Die fluiten alleen senioren.’‘Dat zeg jij.’‘Kun jij dan niet beter in het bestuur komen?’‘Dat doe ik wel, want het lijkt immers net of je vindt dat wij niets goed doen.’‘Mooi dat je in ieder geval nog ergens positief over bent. Heb je trouwens nog meer?’Als de trainer doorloopt, kijkt Karel zijn medebestuursleden zuchtend aan.Wat is dat een verschrikkelijke zeurkous. Die kerel heeft werkelijk altijd wat te zaniken. Ik hoop aan het einde van ieder seizoen dat hij ermee stopt, maar hij vindt het blijkbaar nog wel zo leuk hier dat hij door blijft gaan. Als onze andere trainers net zulke zeikerds waren als hij, ging ik echter vandaag het bestuur nog uit.’Peter is het niet met de voorzitter eens.‘Waarom hoor je hem dan altijd wel en de anderen nooit?’De andere bestuursleden knikken, maar laten op geen enkele manier merken wat hun mening is. Er wordt echter wel iets met de trainer zijn aanmerkingen gedaan, dus heeft zijn positieve kritiek wel nut gehad.