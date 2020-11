Naar het eerste of in de JO19-1 blijven?

Een voorzitter van een technische commissie die we gerust een betweter mogen noemen. Er zijn verenigingen die hebben er helaas mee te maken en daar gaat deze column van Henk Doppenberg over.Als Lex en Ted na weer een verloren wedstrijd van hun eerste elftal naar de kantine lopen, worden ze aangesproken door Richard, de voorzitter van de TC senioren.Ted en Lex kijken elkaar even kort aan, maar gaan niet echt op de man zijn woorden in.Als de mannen doorlopen, blijken ze exact hetzelfde over de situatie te denken.Het gesprek met de trainer heeft weinig voeten in de aarde. De man is het namelijk volledig met Lex en Ted eens. Hij komt echter ook nog met een andere kandidaat voor een tussentijdse overstap naar het eerste.Als de drie mannen ’s maandags bij elkaar zitten en Lex namens de jeugd heeft gezegd hoe hij over het voorstel van de TC denkt, ontstaat er al snel een nogal onplezierige sfeer.Na heel veel onvriendelijkheden over en weer komt het uiteindelijk toch zover dat de twee jeugdspitsen naar het eerste gaan en de middenvelder niet. Vervolgens gaat het precies zoals de twee jeugdmensen al voorspelden. Randy komt namelijk tekort en gaat na een paar wedstrijden teleurgesteld terug naar de jeugd. Roy voldoet aan alle verwachtingen, maar kan de club niet voor degradatie behoeden en Rodney maakt aan het einde van het seizoen bekend dat hij de vereniging verlaat.