De regels gelden ook voor 'topvoetballers.'

Regels zijn er altijd rond een voetbalteam, althans ik weet niet beter. Regels waar je als trainer/leider ook niet van af moet wijken want dan ben je de klos. Daar gaat een volgende column van Henk Doppenberg over.Als trainer Jan ’s woensdagsavonds zijn trainingsmateriaal klaar heeft gezet en zijn groep bij elkaar roept, schrikt hij. Jordy, veruit zijn beste speler, is er namelijk niet en hij heeft zich ook niet afgemeld. Er kan natuurlijk onderweg iets gebeurd zijn, misschien is hij op het laatste moment ziek geworden en er kan eveneens iets met zijn ouders of grootouders zijn. Het is dus heel goed mogelijk dat de jongen zo nog komt en er een goede reden is waarom hij niets van zich heeft laten horen. Plus dat hij of zijn ouders natuurlijk in de loop van de avond of eventueel morgen ook nog kunnen bellen.Als dat niet gebeurt, staat hij echter voor een ontzettend moeilijke beslissing. Hij heeft namelijk als regel dat spelers die zonder zich af te melden wegblijven van de training, een halve wedstrijd reserve staan. Dit betekent echter dat hij zaterdag in de kampioenswedstrijd zijn sterspeler maar één helft kan laten spelen en dat zou op een kleine ramp uit kunnen draaien. De kans is namelijk behoorlijk groot dat ze de titel daardoor wel kunnen vergeten. Blijkbaar hebben zijn spelers ook al aan dit probleem gedacht en hun meningen blijken een beetje verdeeld te zijn.‘Ruud heeft gelijk.. Als Jordy geen reserve hoeft te staan, doe ik het de volgende keer ook niet meer. Zonder hem kunnen we trouwens ook best kampioen worden. Hij doet immers maar één helft niet mee.’Trainer Jan vindt dat de discussie nu lang genoeg geduurd heeft.Jans gevoel wordt gedurende de training steeds slechter. Er hangt namelijk een bepaalde onrust over de groep, waardoor de meest simpele oefeningen nog verkeerd gaan. Het feit dat hij niets kan doen om het probleem op te lossen, frustreert hem enorm. Ja, hij zou Jordy kunnen bellen, maar is dat verstandig?Het gaat immers om een jochie van dertien. Als hij weet waarom de jongen er niet is, kan hij het echter wel tegen de groep vertellen en verloopt de rest van de training misschien wel zoals hij is gewend. Dat is met de kampioenswedstrijd van zaterdag voor de boeg immers wel zo fijn.Hoewel hij blijft twijfelen of het wel een goede beslissing is, besluit hij na even om Jordy toch maar te bellen. Als hij zijn telefoon heeft gepakt, ziet hij echter de jongen zijn vader aankomen en omdat de man hem wenkt, rent hij naar de kant.Jan glimlacht een keer.Als Jan terugkomt bij zijn spelers en de jongens nieuwsgierig naar hem ziet kijken, besluit hij ze gelijk maar te vertellen wat hij net heeft gehoord. De spelers blijken echter maar voor één feit echt belangstelling te hebben. 'Als ze de training weer hervatten, staat Jan eerst even zwaar balend toe te kijken. Hij meent namelijk dat zijn praatje niets heeft geholpen, maar gelukkig valt dat toch mee. Na een minuutje of vijf worden de spelers namelijk langzaam wat rustiger en wordt er plotseling ook weer gelachen. De laatste oefening en ook de eindpartij gaan daardoor weer vrij goed en dat stelt hem behoorlijk gerust. Hij loopt, ondanks al het gedoe van vanavond, dan ook in een prima stemming van het veld af. Al zit hij natuurlijk nog wel met de vraag wat hij met Jordy moet. Hij krijgt echter amper tijd om daarover na te denken, want bij het ballenhok staan er wat vaders op hem te wachten. Zoals altijd is Logtenaar hun woordvoerder.Jan wil eerst doorlopen en een nietszeggend antwoord geven, maar gaat dan toch op de man zijn vraag in.De ouders willen nog meer zeggen, maar Jan loopt door om zich te gaan douchen en als hij de heren een half uurtje later in de kantine ziet zitten, besluit hij gelijk door naar huis te gaan. Daar denkt hij nog heel lang over de situatie na en voor het eerst sinds hij jeugdtrainer is, houdt het voetbal hem een groot gedeelte van de nacht uit zijn slaap. Tegen de ochtend neemt hij echter een besluit en de volgende dag wordt hij steeds zekerder van zijn zaak. Hij maakt zich echter wel flink wat zorgen voor zaterdag, want hij verwacht namelijk dat zijn spelers meer met Jordy dan met de komende wedstrijd bezig zijn en dat is natuurlijk geen ideale voorbereiding.Daarom besluit hij niet tot zaterdag te wachten om zijn besluit bekend te maken, maar rijdt hij de volgende avond naar Jordy thuis om met zijn ouders te praten.Jordy’s ouders kijken elkaar even aan en blijken het uiteindelijk wel met Jan eens te zijn.Ondanks dat Jan al snel van meerdere ouders berichtjes met een dikke duim krijgt toegestuurd, is hij toch verre van tevreden met zichzelf. Achteraf gezien vindt hij namelijk dat hij woensdag op de training gelijk een besluit had moeten nemen. Dan had hij er even met zijn spelers over kunnen praten en was er, in tegenstelling tot nu, gelijk duidelijkheid geweest. Plus dat hij het ook een beetje zwak van zichzelf vindt dat hij over zijn eigen regel heeft getwijfeld. Hij is immers een volwassen man en geen jochie meer. Gelukkig komt het uiteindelijk allemaal nog goed en kan hij samen met zijn team en alle ouders een geweldig kampioensfeest vieren.