Liever spelen in het tweede, dan wissel bij het eerste.

De tijden zijn veranderd laten een volgende column van Henk Doppeberg zien. Een column die gaat over een speler die lmeer wil voetballen dan dat hij steeds bij een JO19-1 op de bank moet zittenAls Jan-Willem ’s zaterdags met zijn team, Eendracht JO19-1, in de kleedkamer zit en hoort dat hij vandaag wéér als reserve begint, trekt hij een nogal verongelijkt gezicht. Hij wil er nu net voor de wedstrijd geen drama van maken, maar besluit om komende week wel met de trainer te gaan praten. Tot op heden heeft hij namelijk gemiddeld zo’n 30 tot 35 minuten per wedstrijd mee mogen doen en dat is hem veel te weinig.Hij traint namelijk niet twee keer per week en betaalt geen contributie om steeds maar weer op de bank te moeten zitten. Zeker omdat hij ook niet verwacht dat er op korte termijn verandering in zijn situatie komt. Toen laatst één van de vaste basisspelers geblesseerd was, haalden ze er namelijk een jongen uit de JO17-1 bij en kon hij alsnog het grootste deel van de wedstrijd vanaf de kant bekijken. Als ze een bruikbare speler in hem zagen, hadden ze daar in zijn ogen namelijk niet eens over nagedacht.Met ingang van volgende week wil hij dus meer voetballen en als dat niet in de JO19-1 kan, dan moet het maar in de JO19-2. Natuurlijk is dat team wel van een veel lager niveau, maar dat maakt hem niets uit. Hij wil namelijk voor zijn plezier voetballen en niet iedere zaterdagmiddag met een lichaam vol chagrijn op de reservebank zitten.Als de vereniging hem geen team naar beneden wil doen, denkt hij er heel sterk over om zijn lidmaatschap maar op te zeggen. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet. Omdat hij toch wel graag wil blijven voetballen, zou hij overschrijving naar de andere club in het dorp aan kunnen vragen. Hij heeft er echter ook al wel aan gedacht om helemaal te stoppen met voetballen op het veld en te gaan zaalvoetballen. Op die manier kan hij immers ’s zaterdags gaan werken en extra geld verdienen wat hij heel goed kan gebruiken, want het uitgaansleven wordt namelijk steeds duurder en hij wil ook nog sparen.Vandaag lijkt de trainer hem helemaal te vergeten en daarom daalt zijn stemming met de minuut. Ver in de tweede helft krijgt hij echter toch een teken om zijn warming up te gaan doen en mag hij nog net niet helemaal tien minuten spelen. Daarom loopt hij na afloop met een ontevreden gezicht naar de kleedkamer en besluit hij, in tegenstelling tot zijn eerdere plan, de trainer gelijk maar aan te spreken.‘Is het dringend?’‘Loop dan maar even mee naar buiten.’Als ze op een rustige plek achter de kleedkamers staan, vertelt Leo wat zijn probleem is.De al wat oudere trainer blijkt zijn probleem wel te begrijpen, maar probeert hem toch op andere gedachten te brengen.Leo schudt zijn hoofd.‘Dat kwam omdat John aanvaller is en jij middenvelder of verdediger.Hoe langer de trainer over Leo nadenkt, des te beter hij hem begint te begrijpen. Zeker als hij eraan denkt dat de tijden zijn veranderd. Vroeger vonden bijna alle jongeren het namelijk een grote eer om in een selectieteam te voetballen, maar dat is door de jaren heen een heel stuk minder geworden. Zeker bij de jongens en meisjes die niet overlopen van het talent en eigenlijk vindt hij dat helemaal niet vreemd.