Moet een trainer aardig zijn ....

Of de trainerscarrousel de komende weken/maanden stevig gaat draaien is nog maar de vraag. Maar toch schreef Henk Doppenberg een column over het aanstellen van een nieuwe trainer.Omdat de huidige trainer bezig is aan zijn laatste seizoen, heeft de vereniging een advertentie voor een opvolger geplaatst en daar zijn nogal wat sollicitaties op gekomen. Natuurlijk kunnen ze niet met iedereen in gesprek gaan en daarom is er op basis van salariseisen, opleiding en ervaring een eerste selectie gemaakt. Vervolgens hebben ze de trainers die volgens hen niet bij de club passen van de lijst gehaald en met de vijf overgebleven mensen zijn er inmiddels sollicitatiegesprekken gevoerd.Vanavond zit de TC bij elkaar om te bepalen met welke trainers ze voor de tweede keer in gesprek gaan en met wie zeker niet. Over de eerste twee afvallers zijn ze het bijna meteen met elkaar eens, maar de andere drie trainers zorgen voor een nogal heftige discussie. ‘Edward heeft zijn collega’s met een verbaasd gezicht aan zitten kijken en is het totaal niet met hen eens.‘Jij gaat dus voor een boeman als trainer?’Paul en Erik kijken elkaar even aan en denken blijkbaar allebei hetzelfde. Als de één begint te praten, knikt de ander namelijk stellig mee.‘Ik begrijp niet wat je bedoelt.’Edward begint zich blijkbaar wat te irriteren, want hij gaat opeens wat harder praten.Paul blijkt zich eveneens wat te ergeren.‘Zij zeggen meerdere keren met jullie gesproken te hebben, maar daarmee gestopt te zijn omdat jullie nooit iets met hun klachten hebben gedaan. Ik weet natuurlijk niet of zij gelijk hebben, maar daar gaat het me niet eens om.’‘Ja, dat is nogal logisch. Als we hier wat talenten hebben, staat er direct een vereniging uit de regio op de stoep om ze op te halen.’‘Dat kunnen ze wel zeggen, maar je weet natuurlijk niet zeker of ze het ook echt doen.’Het blijft eerst even stil, maar dan blijkt Paul toch overstag te gaan.Edward moet een grijns onderdrukken, want Lovermans heeft ook zijn voorkeur. Als Paul voorstelt om hem voor een tweede gesprek uit te nodigen, stemt hij er daarom meteen mee in. Het gevolg is dat ze twee weken later met veel trots hun nieuwe trainer kunnen presenteren en er in het nieuwe seizoen een nogal frisse wind door de vereniging waait. Dit is voor een aantal spelers, zoals al verwacht, wel even schrikken, maar het merendeel van de vereniging staat achter de nieuwe man en wordt zelfs steeds positiever over hem. Vooral omdat zowel de resultaten als de sfeer al snel veel beter zijn dan men de laatste jaren gewend is.