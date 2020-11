Het is niet altijd de trainer zijn schuld.

Een trainer die meedenkt richting de toekomst van het eerste elftal, en dus de vereniging is natuurlijk niet vreemd. Dat er dan naar de trainer geluisterd wordt zou dan ook niet vreemd zijn. Maar dat gebeurt niet en wordt de trainer op een gegeven moment de laan uit gestuurd omdat datgene waar hij voor gewaarschuwd heeft ook daadwerkelijk gebeurt. Een beslissing die Henk Doppenberg in zijn column fraai verwoord.Als trainer Jos de kantine binnenkomt en twee mensen van de TC ziet staan, loopt hij naar hen toe.‘Met ons prima en met jou vast ook wel. De resultaten zijn immers boven verwachting goed, dus wat wil je nog meer.’‘Dat zal toch wel meevallen. Ik reken erop dat we ons dit jaar handhaven, dus waarom zouden we dat komend seizoen dan niet doen?’‘Weet jij iets wat wij niet weten?’‘Wat wil je dat we doen?’‘Bekijk je het nu niet wat te negatief? Wie zegt ons namelijk dat die spelers echt alle vijf vertrekken? Volgens mij gaan die oudere jongens namelijk echt nog wel een jaartje door en ik zie die jonge knapen ook niet zomaar vertrekken. Zeker omdat ze allebei een jeugdteam trainen en echte clubmensen zijn. Plus dat er volgend seizoen vier jongens van de JO19-1 bij de selectie komen en we volgens mij een vrij goed tweede team hebben. Ik denk dat er dus weinig of niets is waar we ons druk over moeten maken. Natuurlijk gaan we wel met de spelers praten over volgend seizoen, maar dat doen we altijd pas begin april en normaal gesproken is dat vroeg genoeg. Het is misschien zelfs wel dom om nu al met die vijf mannen in gesprek te gaan, want als we ze het idee geven dat we erop rekenen dat ze stoppen of vertrekken, doen ze het zeker. Nee, vertrouw maar op ons. Het lukt ons immers al jaren om de selectie bij elkaar te houden en dat wordt nu ook echt geen probleem.’De trainer zucht een keer. Hij had deze reactie namelijk wel een beetje verwacht, maar besluit het er niet bij te laten zitten.‘Hoe bedoel je dat laatste?’‘Ik zou dat laatste een zeer slechte beslissing van ons vinden. We eisen van het eerste en tweede namelijk dat ze allemaal twee keer per week trainen, dus kunnen we voor dit drietal geen uitzondering maken.’‘Jos, er speelt toch niet iets anders?’‘Je kunt toch gevraagd zijn door een andere vereniging.’‘Wij ook, maar veel trainers blijken daar tegenwoordig toch anders over te denken.’‘Nee, zeker niet.’‘We zullen er met de rest van de TC en het bestuur over praten, maar ik verwacht niet dat zij een andere mening hebben dan wij. Als dat wel zo is, hoor je het natuurlijk en anders duurt het dus nog een paar maanden voor er meer duidelijkheid komt.’‘Ja. Wij gaan niet op jouw stoel zitten en stellen dat andersom ook niet op prijs.’Trainer Jos is behoorlijk teleurgesteld in de mening van de TC mannen en kan dat gevoel de eerste weken maar moeilijk kwijtraken. Omdat de trainingsopkomst en de inzet van de spelers optimaal blijven, begint hij na een paar weken echter toch te geloven dat hij zich voor niets zo druk heeft gemaakt. Zeker als hij van zijn twee talenten hoort dat ze de interesse van hoofdklasser SDL hebben afgewimpeld.Als hij eind maart na een donderdagtraining met zijn spelers van het veld loopt, krijgt hij echter geheel onverwacht een enorme dreun te verwerken. Gert, die met zijn 35 jaar de oudste speler van het team is, komt hem namelijk vertellen dat dit zijn laatste seizoen in het eerste is en dit bericht zorgt voor een vreselijk sneeuwbaleffect. De andere vier door Jos genoemde spelers geven een paar dagen later namelijk ook aan dat ze na de zomerstop niet meer tot de selectie zullen behoren.Als de jongen de reden voor hun besluit kenbaar maken, blijkt dat de trainer een vooruitziende blik heeft gehad. De oudjes willen niet meer twee keer per week trainen en gaan bij de 35+ voetballen en de twee jonge jongens kiezen voor het geld bij derde divisionist VCV.Het bericht dat de oudere spelers met de verplichting van één training per week nog wel door hadden willen gaan, maakt het nog veel beroerder voor de trainer. Hij denkt daarom zelfs even om zijn contract in te leveren, maar besluit na een paar dagen om toch woord te houden en gewoon verder te gaan.De TC is nu wel in grote paniek en probeert er alles aan om de spelers nog op andere gedachten te brengen, maar dat heeft geen resultaat. Omdat bijna alle goede spelers uit de regio hun beslissing over volgend seizoen inmiddels hebben genomen, lukt het ook niet meer om echte versterkingen binnen te halen. Daarom is het optimisme opeens verdwenen en ziet men de toekomst met angst en beven tegemoet.Dat blijkt bij de start van het nieuwe seizoen ook al snel meer dan terecht te zijn. De spelers doen wel hun uiterste best, maar het ontbreekt ze gewoon aan kwaliteit. Daarom staan ze vanaf speelronde één op de onderste plaats en duurt het niet lang voor er over degradatie wordt gesproken. De sfeer binnen het team blijft prima, maar binnen de club ontstaat er steeds meer gezeur en de TC heeft helaas niet het lef om de verantwoordelijkheid voor deze ellende op zich te nemen.Als ze begin oktober met de trainer om tafel zitten, blijken de heren hun gesprek van eind vorig seizoen dan ook ‘vergeten’ te zijn.‘Jos, we hebben slecht nieuws voor je. Vanuit de spelersgroep komen geruchten dat je hen niet meer motiveren kunt en wij hebben het gevoel dat er aan jouw eigen motivatie ook het één en ander schort. Verder hebben we wat problemen met de manier hoe je het team laat voetballen en je zou, wat ons betreft, wel wat harder mogen trainen. Alles bij elkaar is dat voor ons reden genoeg om je contract per direct te beëindigen.’Jos kijkt de heren verbijsterd aan.‘Dat is achteraf praten, dus daar hebben we nu niets meer aan.’Jos moet even moeite doen om niet in woede uit te barsten, maar staat dan op, om vervolgens zwijgend en met opgeheven hoofd weg te lopen. Als trainer heeft hij immers niets fout gedaan en ook als mens niet. Al had hij misschien wel beter wat minder principieel kunnen zijn en moeten proberen om onder zijn doorlopende contract uit te komen. De TC laat hem immers ook stikken nu het even moeilijk wordt.