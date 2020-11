Niet of slap optreden, levert (vaak) problemen op.

Met zachte hand regeren gaat niet werken hoor je vaak. Maar hoevaak is het niet anders en wordt er voor de zachte hand gekozen omdat men toch vooral 'vriendjes' van elkaar wil zijn. En daar gaat een volgende column van Henk Doppemberg over.Het jeugdbestuur zit vanavond bij elkaar voor hun maandelijkse vergadering. Hoewel het inmiddels ruim vijf over half acht is en ze om half acht zouden starten, maakt de voorzitter nog steeds geen aanstalten om te beginnen. Dit tot ergernis van Sjaak, die al een paar keer demonstratief op zijn horloge heeft zitten kijken en, als hij ziet dat het al tien over half acht is, ook reageert.‘Dat lijkt me duidelijk. Egbert en Frank zijn er nog niet.’‘We kunnen toch wel even wachten? Ze zullen zo echt wel komen.’‘Wat wil jij dan?’‘Dan horen zij niet alles wat er besproken wordt.’Sjaaks collega’s blijken nogal wat moeite met zijn opvatting te hebben, want ze kijken hem behoorlijk ontstemd aan. Tot een discussie komt het echter niet, want de twee laatkomers zijn inmiddels gearriveerd en gaan zonder zich te verontschuldigen op hun plaats zitten.Voor de voorzitter is dit een reden om snel met het eerste agendapunt te beginnen.‘Als eerste punt zien jullie het onderling uitlenen van spelers staan. We hebben het er vaker over gehad en er ook al eens met wat leiders en trainers over gepraat, maar dat probleem blijkt steeds grotere vormen aan te nemen. De JO13-1 is afgelopen zaterdag bijvoorbeeld met 15 spelers op pad geweest, terwijl de JO15-1 er maar elf had. Erik heeft Ton wel gebeld om spelers, maar die had gezegd dat hij drie half geblesseerden had en dus niemand kon missen. De vraag is wat we hieraan moeten doen. Erik voelt zich namelijk bedrogen en heeft al gezegd dat hij vanaf nu ook geen spelers meer uitleent.’De bestuursleden kijken elkaar aan, maar Sjaak is de enige die reageert.‘Wat wil je dan tegen hem zeggen?’‘Dat lijkt me niet verstandig, want hij heeft soms een verschrikkelijk kort lontje en kan dus zomaar een partij ellende veroorzaken of zelfs stoppen als leider.’De voorzitter schudt zijn hoofd en van de andere bestuursleden blijkt ook niemand het met Sjaak eens te zijn.‘Ik vind het geen verkeerd plan om met Ton te gaan praten, zodat we kunnen horen waarom die problemen steeds ontstaan. Het is alleen niet verstandig om moeilijk tegen hem te doen, want hij is een goede trainer die we niet kwijt moeten raken. Tenminste, dat vind ik en ik zie dat bijna iedereen van jullie dit met me eens is.’Sjaak zegt niets, maar zijn gezicht spreekt boekdelen. Hij krijgt echter weinig kans om over zijn irritatie na te denken, want de voorzitter blijkt nog meer ellende in petto te hebben.‘Als tweede punt zien jullie het kerstzaalvoetbaltoernooi staan. De organisatie loopt perfect, maar het programma en de teamindelingen laten helaas nog even op zich wachten en dat komt omdat we nog niet van alle teams de inschrijvingen binnen hebben.’‘Dat klopt Sjaak, maar blijkbaar heeft nog niet iedereen tijd gehad om het voor elkaar te maken.’‘Nee nog niet, want ik hou er niet van om ze onder druk te zetten. Ik zal ze morgen echter mailen of appen om ze ons probleem uit te leggen.’‘Misschien heb je gelijk, maar ik stuur ze toch liever een mailtje of een appje.’Als Sjaak om zich heen kijkt, weet hij dat het zinloos is om naar de mening van de anderen te vragen en daarom knikt hij maar een keer. Het wordt echter wel steeds moeilijker voor hem om zijn irritatie te verbergen. Zeker als de voorzitter over de klachten van de sponsorcommissie begint.‘Zij zeggen steeds vaker jeugdspelers in het dorp te zien lopen met sponsorkleding van de vereniging aan. Dit gaat meestal om trainingspakken, maar een enkele keer ook om shirts en broekjes. Ik heb daar met een aantal leiders en leidsters over gesproken en die ontkennen het probleem niet. Zij blijken echter weinig zin te hebben om politieagentje te spelen en zeggen al genoeg problemen te hebben om de tenues iedere week gewassen te krijgen. Ik heb hen daarom wel gevraagd om eraan te doen wat in hun vermogen ligt, maar ook gezegd dat ik begrip voor hun standpunt had. Het probleem is alleen dat de sponsorcommissie wil dat de we actie ondernemen en er sponsors zijn die beginnen te klagen.’‘Mij ook wel, maar de vraag is dus wat we moeten doen.’De voorzitter kijkt Sjaak aan alsof hij water ziet branden.‘Door zo’n brief met dreigementen jaag je volgens mij bijna alle ouders tegen je in het harnas en dat lijkt me verre van verstandig. Het ledenaantal bij de jeugd is immers al gigantisch teruggelopen, dus moeten we niet het risico lopen dat er nog veel meer mee stoppen. Plus dat ze tegenwoordig om niets de grootste trammelant veroorzaken en ik geen zin heb om door al die boze of ontevreden ouders aangesproken te worden. Ik denk dus dat we alle kleding sowieso maar naar een wasserette moeten doen.’‘Nee, de vereniging.’‘Als de penningmeester dat vindt, moeten we ergens anders maar op bezuinigen of desnoods de sponsortarieven iets verhogen. Ik ben namelijk voor mijn plezier voorzitter en heb dus geen zin om door iedereen uitgekafferd te worden.’Sjaak zwijgt even, maar kijkt dan de voorzitter doordringend aan.‘Dat klopt, want het ging hier om ouders die veel voor de vereniging doen en het leek me niet verstandig om daar ruzie mee te maken. We hebben onze vrijwilligers namelijk heel hard nodig.’De andere bestuursleden kijken Sjaak nogal geschrokken aan en doen hun uiterste best om hem op andere gedachten te brengen. Tijdens de discussie die hierdoor ontstaat, komen ze echter steeds weer op hetzelfde punt uit. De meerderheid wil namelijk met zeer zachte hand blijven regeren en vinden vrede blijkbaar belangrijker dan het vertrek van een gewaardeerd bestuurslid.