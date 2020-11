Heeft de TC een fout gemaakt of is Tijs echt niet goed genoeg?

Ouders die zich met het 'teambelang' bemoeien en jeugdleiders/trainers die daar gevoelig voor zijn komt heel veel voor binnen het jeugdvoetbal. Iets wat vaak komt omdat voor teveel jeugdleiders/trainers de looplijnen belangrijker zijn dan het kind achter de jeugdige voetballer en waar Henk Doppenberg een column over schreefAls Sjaak ’s zaterdagmiddag met een patatje in de kantine zit, wordt hij aangesproken door Erik, de leider van de JO10-1 ‘‘Dank je.’‘‘Oké, wat is er met hem? ‘‘Want?’Sjaak reageert niet gelijk, want de ervaring heeft hem geleerd dat dit vaak onverstandig is. Als hij er even snel over nadenkt, kan hij het zich trouwens helemaal niet voorstellen dat de leider gelijk heeft. Met het indelen hebben ze immers nog specifiek over Tijs gesproken en meende iedereen dat hij het vrij gemakkelijk zou redden in de JO10-1.‘We hebben maandag vergadering en dan zal ik het er met de anderen over hebben. Reken er dus maar op dat er komende zaterdag iemand van ons bij jullie komt kijken en dan hoor je daarna wel meer.’‘Daar verdenk ik je ook niet van, maar wij nemen geen beslissingen op basis van de mening van anderen en verder doe ik natuurlijk niets op eigen houtje.’‘Dat is waar, maar zij willen de jongen ook eerst zelf zien spelen voor ze een beslissing nemen. Een spelertje tijdens het seizoen terugzetten doen we trouwens niet zomaar, want zoiets is natuurlijk een gigantische dreun voor zo’n mannetje.’De leider begint zich blijkbaar te ergeren.‘Je moet natuurlijk niet gaan overdrijven, want zo erg kan het volgens mij ook weer niet zijn. Jullie hebben immers al twee keer dik gewonnen, dus de prestaties hebben zeker niet onder het meedoen van het ventje te lijden.’‘Best. Geen enkel probleem. Ik ga het probleem echter eerst aan mijn collega’s voorleggen en je hoort dus van me wat daar de uitkomst van is. Daarna wil ik trouwens ook die vaders en moeders wel inlichten.’‘Je hoort zo snel mogelijk iets van me.’Omdat Sjaak zijn patat inmiddels op heeft, besluit hij naar buiten te gaan. Als hij bijna bij de deur is, komen er echter twee nogal opgewonden vaders naar hem toe en die laten gelijk blijken dat ze al weten wat hij net tegen de leider heeft gezegd.Sjaak krijgt eerst even de neiging om onvriendelijk te worden, maar besluit dan toch diplomatiek te blijven.‘Mannen, wij hebben de gewoonte om zorgvuldig met onze leden om te gaan en zeker met de jongste jongens en meisjes. We praten immers niet over gebruiksvoorwerpen, die we neer kunnen zetten waar het ons op dat moment het beste uitkomt. We gaan zeker wel met het probleem aan de slag en jullie merken vanzelf wat we hebben besloten.’De ene vader wil nog wat zeggen, maar Sjaak is al doorgelopen. Het is hem inmiddels wel duidelijk hoe het zit. Tijs speelt op dit moment, om welke reden dan ook, veel minder dan hij kan, daarom beginnen de ouders te zeuren en wil de leider zo snel mogelijk een oplossing. Natuurlijk zwak van al die zich volwassen noemende mensen, maar zij zijn helaas geen uitzondering.Als de heren van de TC ’s maandagsavonds in de bestuurskamer zitten, legt Sjaak de zaak gelijk aan de anderen voor.We vonden toch alle drie dat Tijs naar de JO10-1 moest?’‘Waarom zouden ze dan nu over hem klagen?’‘Kun jij komende zaterdag bij ze gaan kijken?’Mooi, dan spreken we elkaar er zaterdagmiddag wel over. Ik zit trouwens nog met wat anders. Stel dat wij het mis hebben gehad en Tijs echt niet goed genoeg is voor de JO10-1. Moeten we hem in dat geval de dupe laten worden van onze fout? Het is namelijk ontzettend beroerd voor zo’n jong kereltje als hij een team naar beneden moet. Ik vind daarom dat we sowieso moeten proberen om hem in zijn huidige team te houden, maar hoe denken jullie daarover? Sjaaks collega’s hoeven niet lang na te denken.‘Dat denk ik ook niet.’De TC hoeft niet te wachten tot zaterdag om een beslissing te kunnen nemen. Als Sjaak donderdags de plaatselijke krant openslaat, leest hij namelijk dat Tijs zijn vader na een niet heel lang ziekbed is overleden. Hij beseft meteen dat dit de reden is dat het kereltje minder heeft gepresteerd.Natuurlijk had de familie beter even de leiders en trainers in kunnen lichten, maar dat zullen ze vergeten zijn en is ze in ieder geval niet kwalijk te nemen. Plus dat een kind van negen daar zelf zeker niet over zal beginnen en de leider ook even met het ventje had kunnen praten om te informeren of er iets met hem aan de hand was.Sjaak besluit eerst om de familie een kaartje te sturen, maar licht dan alle betrokkenen van de vereniging is en daarmee is het probleem snel opgelost. Het is hem echter wel weer duidelijk geworden dat je nooit te snel een besluit moet nemen en je zeker niet gek moet laten maken door wat anderen roepen. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.