Mijn weekmoment, alles staat even op 'zwart' maar is dat echt nodig ? I

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Doe je nog iets met Puurvoetbal was dit weekend de vraag en het antwoord was dat ik daar op dit moment weinig aanleiding toe zag . Op dit moment is die aanleiding er helaas niet omdat het amateurvoetbal nu voor de tweede keer in dit kalenderjaar stil is gelegd. Dat is jammer maar de heren/dames die daar verstand van hebben, of dat denken te hebben, zijn daar vast goed over voorgelicht door de deskundigen. Dus vandaar even geen rubrieken die ik anders probeer bij te houden maar die nu dus even op 'zwart' staan. Het op 'zwart' staan geldt ook voor mijn wekelijkse column over het Walking Football wat ik in Bedum speel. Want voor de Walking Footballers, in ieder geval in Bedum, staat het voetballen even op 'zwart' dat in tegenstelling tot de rest van de leden die van Mark, Hugo en hun secondanten wel mogen trainen, of wat de jeugd betreft, een onderling wedstrijdje kunnen spelen. Maar voor de zestigplussers staat het voetballen, en daardoor de sociale contacten, dus even op 'zwart'. Dat is niet alleen jammer voor het lichaam wat van een beetje bewegen niet slechter wordt, maar dat is het ook voor de sociale contacten. De zestigplusser is namelijk in veel gevallen niet opgegroeid met het fenomeen dat de sociale contacten via een mobiele telefoon moeten worden onderhouden. Een zestigplusser is namelijk meer van het 'lijfelijk' sociaal contact. Woensdag 4 november is het denk al de derde woensdag dat er in Bedum door de Walking Footballers niet getraind wordt. Dit omdat het trainen van alleen pass/trapvormen, het doen van conditieoefeningen en dat in combinatie met het niet op de club kunnen douchen geen aanlokkelijk 'arrangement' is. Dat zorgt in mijn geval voor duurloopjes vanuit Ezinge via Aduarderzijl door Feerwerd weer terug naar Ezinge en dat toch zeker drie keer per week. Gelukkig kom ik op mijn rondjes door een om te lopen mooi gebied bijna niemand tegen en wat een duurloopje alleen maar prettiger/veiliger maakt. Maar hoe mooi een duurloop ook is om te doen, en helemaal als je in een juist ritme zit, toch 'schuurt' er iets. Er 'schuurt' iets omdat ik het maar niet kan begrijpen dat het in de buitenlucht door een aantal zestigplussers niet gewoon een partijtje 4:4 gespeeld kan worden. Als Walking Footballers in Bedum hebben we toen het van de regering weer mocht de afgelopen zomer gewoon doorgetraind en met wat aanpassingen konden er ook prima mini-toernooitjes gespeeld worden en niet onbelangrijk, we hadden nnoit een keer corona in de groep. Natuurlijk wordt er gezegd dat ook zestigplussers in viertallen mogen trainen en pass/trapvormen plus conditieoefeningen kunnen doen. Maar, en dat weten we allemaal, de ene zestigplusser is nu eenmaal meer mobieler dan een andere waardoor pass/trapvormen soms niet uit de verf komen. En vandaar dat het spelen van partijvormen bij de Walking Footballers juist de manier is om iedereen erbij te betrekken. Als een volger van de sociale media weet ik dat er elders in de provincie wel getraind wordt maar dat is uiteraard een keuze. Maar ik weet wel dat wanneer er vanuit de regering ,of de KNVB, de regels voor het amateurvoetbal niet versoepelt worden het voetballen voor veel Walking Footballers, en dat in een tijd dat er ook nog eens gevraagd worden om een 'rondje aan de club te geven, een steeds meer een 'ver van hun bed-show. En ik moet zeggen daar heb ik, naast dat Puurvoetbal door het ontbreken van het amateurvoetbal op 'zwart' staat, heel erg veel moeite mee.