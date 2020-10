Mijn zoon is veel beter dan jij denkt.

Ouders die zich met het selectiebeleid binnen de jeugdafdeling van de voetbalclub bemoeien is iets wat al jarenlang voorkomt. Dat dit in sommige gevallen tot bijna een scheiding uit kan lopen bewijst het op waarheid berust artikel van Henk Doppenberg.Zoals ieder seizoen, maakt de Gazellen ook dit keer tijdens de ouderavond weer de teamindelingen voor het komende seizoen bekend. Tijdens het voorlezen van de diverse lijstjes, ziet hoofd jeugdopleiding Taco de gezichten van een paar ouders betrekken. Hier schrikt hij niet van, want het gebeurt namelijk zelden of nooit dat iedereen het met de indeling eens is.Ouders van kinderen die een team hoger gaan spelen, hoort hij nooit klagen. Vaders en moeders van kinderen voor wie het beter is dat ze een niveautje lager blijven of gaan spelen, zijn het echter maar heel zelden met de genomen beslissing eens.Toen de indelingen nog via de website bekend werden gemaakt, leverde hem dat elk seizoen weer heel veel en vaak vervelende telefoontjes, mailtjes en appjes op. Tegenwoordig is er echter een avond waarop de ouders in een persoonlijk gesprek hun bezwaren kenbaar kunnen maken en dat werkt heel goed. Ten eerste omdat er plotseling veel minder mensen met klachten zijn en ten tweede omdat de vaders en moeders nu gelijk te horen krijgen of hun wens wel of niet ingewilligd wordt. Dit keer lijken de bezwaren echter enorm mee te vallen. Als de mannen van de TC een week later bij elkaar zitten, blijkt Taco namelijk maar met vijf mensen te hebben afgesproken. Vier van hen komen alleen vragen naar de reden waarom hun kind niet in het door hen gehoopte of verwachtte team is ingedeeld en zijn al snel tevreden met de uitleg. Nummer vijf laat zich echter niet overtuigen.De vader komt nogal overtuigend over, maar Taco laat zich niet door de man imponeren. ‘De vader kijkt Taco nogal laatdunkend aan.Taco vindt de man zijn laatste opmerking niet leuk en moet moeite doen om zijn irritatie te verbergen.Guus zijn vader knikt een keer en heeft zijn beslissing blijkbaar al genomen.Taco vindt het wel vervelend dat Guus vertrekt, want bij de JO13 zitten ze namelijk niet echt dik in de spelers. Hij weet echter dat dit geen reden mag zijn om de genomen beslissing terug te draaien en daar denkt hij ook geen seconde over na. Hij kan het trouwens bijna niet geloven dat de jongen bij PODN wel in de JO13-1 komt.Dat zou immers betekenen dat hij en zijn collega’s het toch verkeerd hebben gezien en dat kan hij zich niet voorstellen. Daarom besluit hij er nog even met de jongen zijn vader over door te praten.Voor Taco is het daarmee klaar. Hij heeft de man duidelijk uitgelegd waarom ze Guus naar de JO13-1 hebben gedaan en meer kan hij niet doen. Als de vader niet voor rede vatbaar is en met zijn zoon naar een andere vereniging wil, dan moet dat dus maar gebeuren. De man zijn zin geven kan namelijk ook niet, want dan staan er volgende week nog meer dreigende ouders op de stoep.Hij denkt er nog wel even over om PODN te bellen en te vragen of Guus daar echt in de JO13-1 komt, maar dat doet hij toch niet. Als het verhaal waar is, hoort hij het immers vanzelf en als de jongen een valse belofte is gedaan, dan is dat immers niet zijn verantwoording.Daarom besluit hij er geen woorden meer aan vuil te maken, maar op een zo net mogelijke manier afscheid van de vader te nemen.De man doet plotseling nogal arrogant.Taco besluit zich niet te laten verleiden tot uitspraken waar hij later spijt van heeft.Als de vader vertrokken is, praten Taco en zijn collega’s nog heel even na. De mannen staan echter nog steeds volledig achter hun beslissing en besluiten er daarom zo min mogelijk woorden meer aan vuil te maken.Hiermee is het onderwerp ‘Guus’ voor de heren van de TC afgesloten, maar voor de jongen zijn vader begint het pas. Hij raakt er namelijk steeds meer van overtuigd dat de overstap naar PODN een meer dan goede zaak voor zijn zoon is.De vraag is alleen nog of de jongen zelf ook naar een andere vereniging wil, want hij heeft het altijd enorm naar zijn zin gehad bij de Gazellen en houdt helemaal niet van veranderingen.Als Guus zijn vader een kwartiertje later thuis de kamer binnenloopt, zitten zijn vrouw en zoontje op hem te wachten.De jongen verschiet van kleur, want dit is een enorme tegenvaller voor hem.Guus zijn vader wil nog meer zeggen, maar zijn zoon rent plotseling hevig huilend naar boven en daarom loopt zijn moeder hem zwijgend achterna. Ze is echter al heel snel weer terug.Zijn vrouw schudt echter haar hoofd.Guus zijn moeder kijkt bedenkelijk, maar zegt niets en loopt opnieuw naar boven om bij haar zoontje te gaan kijken. Dit keer blijft ze langer weg, maar als ze weer in de kamer komt, kijkt ze nog zorgelijker dan toen ze naar boven ging.‘Dan wordt het heel stil in huis en ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.’Guus zijn vader geeft geen antwoord, maar knikt een keer en loopt naar de keuken. Daar hoort zijn vrouw hem even later een kort telefoongesprekje voeren en als dat voorbij is, gaat hij, na een korte groet, naar boven. Als ze een uurtje later op de website ziet dat haar zoon weer bij de JO13-2 staat, loopt ze met een tevreden gevoel naar boven om het haar zoontje, die nog wakker is, te vertellen.