Corona maakt ook veel duidelijk.

De column van Henk Doppenberg gaat deze keer over een vader die meer getrouwd is met de voetbalclub dan met zijn vrouw. Een vader van het soort onmisbaar te zijn maar wat in de praktijk vaak wel meevaltwww.henkdoppenberg.nlTed is met een door woede getekend gezicht opgesprongen en lijkt al schreeuwend op zijn zoon af te willen vliegen. Die kiest echter eieren voor zijn geld en loopt snel de kamer uit om naar boven te gaan. Als Ted weer gaat zitten, ziet hij twee paar verwijtende ogen in zijn richting priemen. Namelijk die van zijn vrouw en van zijn dochter. Hoewel ze geen van beiden iets zeggen, maken ze hem nog veel bozer dan hij al was.Annabel, Teds dochter, wil wat zeggen, maar krijgt van haar moeder, Emma, een teken dat ze moet zwijgen.Teds vrouw wil nog meer zeggen, maar krijgt daar geen kans voor. Ted geeft namelijk een enorme dreun met zijn vuist op tafel en begint opnieuw als een woesteling te schreeuwen.Voor zijn vrouw kan reageren, is Ted de kamer al uit gerend. In de gang grist hij snel een jas van de kapstok en een paar minuten later fietst hij als een bezetene de straat uit. Hij heeft alleen geen flauw idee waar hij heen moet, want alle plekken waar normaal gesproken mensen bij elkaar komen, zijn immers gesloten. Veel meer dan een stukje of stuk fietsen, kan hij dus niet en daarna zal hij toch weer naar huis moeten. De gedachte aan opnieuw een groot deel van de avond thuis te zitten, maakt hem echter nog veel somberder dan hij al was. Zeker als hij aan de berichten in de media denkt, die voorspellen dat de huidige situatie voor wat betreft de crisis nog wel een tijdje duurt.Als hij langs het voetbalveld komt en meent dat er in de kantine een flauw lichtje brand, voelt hij zich opeens weer wat beter. Mensen in de kantine betekent immers een gezellig praatje over voetbal. Plus misschien ook een paar biertjes en daar is hij vanwege alle ellende thuis inmiddels wel aan toe. Hij lijkt pech te hebben. Als hij dichterbij komt, ziet hij namelijk dat het licht inmiddels uit is en de kantinebaas bij de achterdeur staat om de boel af te sluiten. Daarom fietst hij nog even wat harder om in ieder geval even te kunnen kletsen.‘JHoewel Ted vindt dat de kantinebaas gigantisch overdrijft, doet hij net of hij het helemaal met hem eens is.Ted fietst met een lach op zijn gezicht weg, maar in werkelijkheid ergert hij zich groen en geel aan Anton. Hij vindt hem namelijk nog erger dan al die zuurpruimen die elke avond op de televisie te zien zijn en kan zich niet voorstellen dat die kerel écht van gezelligheid houdt. Nou, hij wel en daarom besluit hij om eerst nog een rondje door het dorp te fietsen voor hij naar huis gaat. Stel je immers voor dat hij nu wel iemand tegenkomt. Dit lijkt, helaas voor hem, echter tegen te vallen, want de straten zijn bijna uitgestorven en de enkeling die hij ziet, kent hij niet.Net als hij besloten heeft om dan toch maar naar huis te gaan, wordt hij ingehaald door een auto die net voor hem stopt. Als hij kijkt wie het is, blijkt het Tjaard, een goede vriend van de voetbalclub, te zijn.Als de mannen vijf minuten later aan een biertje zitten, krijgen ze het automatisch weer over de crisis.Na een paar pilsjes vinden de mannen het steeds gezelliger worden en daarom is het al elf uur geweest als Tjaard besluit om een eind aan het feest te maken. ‘Mede door het genuttigde alcohol fietst Ted met een heerlijk gevoel naar huis. Als hij thuis de kamer binnenkomt, is het echter snel gedaan met zijn goede humeur. Zijn vrouw zit namelijk met een treurig gezicht op hem te wachten.Ted lijkt eerst meteen door te willen lopen naar boven, maar geeft zijn vrouw dan toch antwoord.?’Teds vrouw krijgt plotseling moeite om zich te beheersen.Het wordt een beroerde nacht voor Ted zijn vrouw. Eerst kan ze namelijk met geen mogelijkheid in slaap komen en iets na half zes wordt ze met een behoorlijk grieperig gevoel wakker. Dit zorgt voor heel veel schrik, want ze denkt er meteen aan dat dit best eens coronaverschijnselen kunnen zijn en ze zich dus zal moeten laten testen. Als ze hier even over nadenkt, wordt ze zo angstig dat er van slapen niets meer komt en daarom gaat ze voor zes uur al naar beneden.Daar begint ze zich echter steeds meer zorgen te maken en daarom is ze blij als het eindelijk zeven uur is en Ted de kamer binnenkomt.Als Ted de deur uit is gelopen, zakt zijn vrouw verdrietig achterover en zijn er al snel tranen. Natuurlijk vanwege de spanning of ze wel of niet corona heeft, maar nog veel meer om het gedrag van Ted. Die vroeg namelijk niet eens hoe ze zich voelde, bood niet aan om mee te gaan naar een teststraat en zei alleen maar dat het wel mee zou vallen. Hij heeft haar zelfs niet eens even geknuffeld of gezoend en sterkte gewenst.Dit samen met zijn gedrag van de laatste anderhalve week, zorgt ervoor dat ze zich opeens heel veel zorgen over haar huwelijk begint te maken. Hoe kan ze immers verder met een man die alleen aan zichzelf denkt en haar amper serieus neemt. Natuurlijk kan het best zijn dat ze door alle omstandigheden nu wat overdrijft, maar ze wil hier binnenkort wel een keer met hem over praten.Als na een tijdje haar tranen op lijken te zijn, dwingt ze zich om overeind te komen en naar boven te gaan om zich te wassen en aan te kleden. Omdat dit haar vrij veel moeite kost, is ze blij als ze ruim drie kwartier later weer beneden zit. Wanneer ze belt voor een afspraak om zich te laten testen en hoort dat ze, geheel tegen haar verwachting in, twee uur later al terecht kan, is ze echter nog veel gelukkiger.Het testen gaat vrij snel, want iets meer dan een uur later is ze alweer terug. De stress van de test, de angst voor de uitslag en het rijden met de auto, zorgen er echter samen met haar griepsymptomen wel voor dat ze de hele middag uitgeteld op de bank ligt. Ze voelt zich zelfs zo geradbraakt, dat ze voor het eerst sinds ze getrouwd zijn een keer niets aan het eten doet.Als Ted uit zijn werk komt, blijkt hij daar helaas weinig begrip voor te hebben.Emma knikt, zegt verder niets en sluit haar ogen. Haar gevoel dat Ted heel veel om zichzelf en bedroevend weinig om haar geeft, is de laatste minuten nog veel sterker geworden en dat zorgt ervoor dat ze zich steeds zieker gaat voelen. Ze zou zijn steun dus heel goed kunnen gebruiken. Vooral omdat ze iedere minuut meer begint te geloven dat ze echt corona heeft en wie weet immers wat haar dan te wachten staat.Het dringt echter ook steeds meer tot haar door hoe slecht haar huwelijk is en dat wordt de volgende dag nog veel erger. Ted kijkt namelijk amper naar haar om, doet boos als ze weer geen eten heeft gemaakt en gaat, terwijl zij angstig op de uitslag van de test ligt te wachten, ’s avonds gewoon naar zijn vrienden.Ze vraagt wel of hij bij haar wil blijven, maar zijn antwoord is duidelijk.Emma antwoordt niet, want de tranen zitten haar te hoog om te kunnen praten en ze vertikt om hem haar verdriet te laten zien. Als ze net na negen uur bericht krijgt dat ze geen corona heeft, neemt ze, na eerst even heel blij te zijn geweest, echter al snel erna het definitieve besluit om met haar huwelijk te stoppen. In een man die voor alles leeft behalve voor zijn gezin, ziet zij namelijk geen toekomst meer.