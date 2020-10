Goede voetballers en betere prestaties zijn overal welkom.

Deze vierde column van Henk Doppenberg is er een over het 'calimero-gedrag' van een kleine club die zijn betere jeugdspelers naar een grotere vereniging ziet vertrekken. Maar gelukkig zorgt een frisse wind voor koerswijziging en verdwijnt 'calimero 'uit beeld.Theo legt zijn arm op Arie zijn schouder.Arie schudt zijn hoofd ‘Theo is het oneens met de voorzitter en besluit daar eerlijk in te zijn.Arie neemt het meteen voor zijn club op. ‘‘JArie is gaan kijken alsof hij water ziet branden.Theo wil eerst stoppen met het gesprek, maar weigert uiteindelijk om voor de gemakkelijkste weg te kiezen.Arie kijkt plotseling wat ontstemd.Arie staat eerst een heel tijdje voor zich uit te kijken, maar komt dan met een voor Theo wel heel verrassende reactie.‘Theo is nogal onder de indruk van Arie zijn reactie.Dat doen ze ook. Eerst krijgen ze een flinke meerderheid van het bestuur en de jeugdcommissie achter hun plannen. Daarna wordt er een nieuwe technische commissie geformeerd die eerst afspraken maakt over het technisch beleid en de jeugdopleiding en daarna alles op papier gaat zet. Vervolgens neemt men een hoofd jeugdopleiding aan en tot slot worden de plannen besproken met de leiders en trainers en is er een algemene ledenvergadering. Als allerlaatste ronden ze alle gesprekken af met een ontzettend druk bezochte ouderavond. Natuurlijk is niet iedereen het met de plannen eens en een aantal is zelfs fel tegen. De bezwaren die deze mensen aanvoeren zijn echter voor het grootste deel gebaseerd op geruchten en roddels en kunnen vrij gemakkelijk weg worden genomen. Na een paar maanden worden de gevolgen van het veranderde beleid langzaam zichtbaar. Het aantal vrijwilligers neemt namelijk weer een beetje toe, er worden wat leuke evenementen voor de jeugd georganiseerd en bijna iedereen is vol lof over de nieuwe opzet van de trainingen. Plus dat de vereniging al meerdere keren op een positieve manier in de kranten heeft gestaan.Tegen het einde van het seizoen komt er hierdoor wel een behoorlijke toestroom van nieuwe leden op gang, maar met het binnenhalen van versterkingen gaat het nog niet zo hard. Verreweg de meeste seniorenspelers blijken namelijk toch wel uitsluitend voor geld te willen komen en het niveau van de jeugd is te laag om interessant te zijn voor talenten uit de regio.Daarom is Theo erg blij dat het 1team en de JO19-1 via de nacompetitie promoveren, de JO15-1 en de JO13-1 kampioen worden en ook de resultaten van de andere teams erg goed zijn. Plus dat ze op een door de eigen vereniging georganiseerd toernooi met vrij veel teams in de prijzen vallen. Natuurlijk is het niveau nog niet erg hoog, maar de prestaties zorgen voor positieve publiciteit en dat is momenteel heel erg belangrijk. Omdat het aantal leden de volgende seizoenen blijft groeien, komen er meer teams, kan er meer geselecteerd worden en gaat het spelpeil van de selectieteams steeds verder omhoog. Zeker als er ook een aantal behoorlijke talenten van andere verenigingen besluiten om over te stappen.Het belangrijkste voor Theo is echter dat de vereniging enorm in positieve zin is veranderd en niemand problemen lijkt te hebben met de spelers van buitenaf. Al blijft hij er samen met het bestuur wel alert op dat het aantal vreemdelingen niet te groot wordt en er echt niemand wordt betaald. Plus dat ze als bestuur voortdurend aandacht hebben voor alle leden van jong tot oud en van het hoogste tot het laagste niveau.