Scheidsrechter Kees is de grote winnaar.

Een scheidsrechter die naar eer en geweten fluit. En een jeugd en hoofdbestuur wat deze vrijwilliger onheus bejegend staan centraal in de column van Henk Doppenberg. Een column die laat zien hoe het er tegenwoordig, ondanks dat de KNVB het winnen niet als iets belangrijks ziet, nog steeds wekelijk in het jeugdvoetbal aan toe gaat.De kampioenswedstrijd van Eendracht JO19 -1 zit er bijna op. De stand is 1-0, maar het had eigenlijk al 4-0 of 5-0 moeten staan. Ze zijn dus veel beter dan hun tegenstander en daarom wijst alles erop dat er zo een geweldig feest los zal barsten. De jeugdvoorzitter heeft de bloemen daarom al aan de zijlijn klaargezet en ook de ‘platte kar’ staat gereed om voor te kunnen rijden.Helaas voor iedereen die de thuisclub een warm hart toedraagt, krijgt de wedstrijd echter een bizarre en vooral trieste wending. Een minuut voor het einde weet de linkerspits van tegenstander NOAD namelijk voor het eerst in de tweede helft door te breken.Hij is alleen niet erg snel en daarom lijkt de rechtsachter van Eendracht het gevaar nog vrij gemakkelijk te kunnen bezweren. Dit doet hij echter veel te gehaast en erger nog, op een niet reglementaire manier. Hierdoor komt de tegenstander ten val en fluit de scheidsrechter, zonder een moment te aarzelen, voor een strafschop.Als gevolg hiervan ontstaat er een enorme commotie, want het zo zekere kampioenschap komt hierdoor natuurlijk in groot gevaar. De spelers, leiders en trainer vliegen massaal op de scheidsrechter af om heftig te protesteren en ook de supporters laten zich verre van overtuigd. De man in het zwart , blijft echter heel rustig en vooral onverbiddelijk.Hij stuurt eerst de leiders en de trainer naar de zijlijn, legt vervolgens zijn beslissing nog een keer aan de aanvoerder uit en probeert dan de strafschop te laten nemen. Als dat na heel veel geharrewar eindelijk lukt, weet de speler van NOAD er, ondanks al het gedoe, 1-1 van te maken.Als Kees een goede minuut later voor het einde fluit, is Eendracht JO19-1 dus geen kampioen geworden en volgens iedereen van de thuisclub ligt dat overduidelijk aan de scheidsrechter. Hij krijgt dan ook de meest verschrikkelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd, maar trekt zich daar blijkbaar weinig van aan.Hij loopt namelijk rustig en zonder op al het commentaar in te gaan naar zijn kleedkamer. Daar neemt hij heel even de tijd om het bewuste moment nog een paar keer in zijn gedachten af te spelen. Het blijft voor hem echter een meer dan duidelijke zaak. De jongen van Eendracht was veel te snel met zijn sliding. Als hij een paar tellen gewacht had, had hij zijn tegenstander namelijk zonder sliding de bal kunnen ontfutselen en was er helemaal niets aan de hand geweest.Natuurlijk vindt hij het allemaal hartstikke beroerd voor de spelers en begeleiding en eigenlijk ook wel voor de vereniging. Het team was immers nog maar een haartje van het kampioenschap verwijderd en moet nu genoegen nemen met de tweede plaats. Hij vindt hun reacties daarom ook helemaal niet raar. Al gingen de leiders en trainer wel heel ver en had de voorzitter hem natuurlijk veel meer moeten steunen.De volwassenen schreeuwden echter nog bijna harder dan de jongeren en daar wil hij straks of anders binnenkort toch nog een keer rustig met ze over praten. Als hij een kwartiertje later het wedstrijdsecretariaat binnenloopt, blijkt meteen dat daar vandaag heel weinig of niets van terecht zal komen.De jeugdvoorzitter komt namelijk direct weer met nieuwe kritiek.Kees weet dat hij beter rustig kan blijven, maar moet enorm zijn best doen om zich te beheersen.De voorzitter begint nogal cynisch te lachen.Als de leiders van Eendracht binnenkomen, krijgt Kees nog veel meer naar zijn hoofd geslingerd.De leider vliegt woest op.Kees probeert nog steeds rustig te blijven, maar irriteert zich inmiddels mateloos.Als Kees een slokje van zijn koffie heeft genomen, besluit hij nog even verder te gaan.De voorzitter wil wat zeggen, maar Kees is nog niet uitgepraat.ht. De leiders zijn niet onder de indruk van Kees zijn woorden en de voorzitter lijkt alleen maar aan de mogelijke kosten te denken.Als de leiders weg zijn, besluit de voorzitter om ook maar te gaan. Kees is echter nog niet klaar met hem. ‘De voorzitter wordt nu zelfs wat vijandig. ‘Kees loopt met een vervelend gevoel naar zijn auto, want hij wil deze ellende helemaal niet. Daarom hoopt hij dat jeugdvoorzitter van mening verandert en hem vandaag of een van de komende dagen toch belt. Wat hem betreft moet deze ellende namelijk niet nóg groter worden.Als hij donderdags nog niets van de club gehoord heeft en hij ook niet gevraagd is voor een wedstrijd van aanstaande zaterdag, besluit hij de jeugdvoorzitter zelf maar te bellen. Dat wordt alleen een kort gesprek, want de man is nog steeds niet van mening veranderd en daarom belt hij daarna met de voorzitter van het hoofdbestuur.Die zorgt er echter voor dat er een totaal onverwacht einde aan Kees zijn vrijwilligerswerk komt.Kees is zo stombeduusd, dat hij even niet weet wat hij hierop moet zeggen. Als de bewuste penalty en al het gezeur daarna weer op zijn netvlies komt, heeft hij zijn woordje echter snel gevonden.