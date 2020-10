Piet doet zijn zoon meer verdriet dan plezier.

De column van Henk Doppenberg gaat deze keer over een vader die wel heel ver wil gaan, waarbij aan omkoping gedacht moet worden, om te zorgen dat zijn zoon in de JO13-1 i.p.v. de JO13-2 komt te spelen.Als Piet zijn buurman, die in het jeugdbestuur van de voetbalclub zit, spreekt, hoort hij dat ze al bezig zijn met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen.Piet denkt een paar tellen na, maar heeft dan zijn plan klaar en pakt de buurman bij zijn arm.Als de mannen een paar minuten later hun eerste slokje hebben genomen, laat Piet horen wat zijn bedoeling is.Piets buurman lijkt te schrikken en niet te weten wat hij met de situatie moet, want hij krijgt een kleur als vuur en begint wat onrustig op zijn stoel heen en weer te draaien.Als de buurman weg is, blijft Piet met een vrij gerust gevoel achter. Hij kan zich namelijk niet voorstellen dat de man zijn voorstel negeert. Zoveel geld kan hij namelijk gewoon niet laten lopen en dat zal voor zijn twee collega’s vast niet anders zijn. Natuurlijk moeten ze op zijn werk geen lucht van deze afspraak krijgen, maar dat zal wel meevallen. Hij doet zelf immers de boekhouding en weet dat er wel ruimte is om iets te rommelen. Zeker omdat het maar over een heel klein deel van hun totale omzet gaat. Een paar weken later blijkt dat zijn voorgevoel juist is geweest, want dan leest hij dat men zijn zoon toch aan de JO13-1 heeft toegevoegd. Als reactie stuurt hij zijn buurman een berichtje dat hun afspraak per direct is ingegaan en hier verder niet meer over gesproken wordt.Piet is hartstikke blij dat hij de zaak op deze manier heeft weten te regelen. Zijn zoon voetbalt nu tenminste na de zomer met de beste spelers van zijn leeftijd en dat is voor hem als vader natuurlijk geweldig. Hij zal dat trouwens best redden. Natuurlijk is hij de minste speler van zijn team, maar door hard te trainen haalt hij die achterstand echt wel in.Het belangrijkste is echter dat hij nu met de andere vaders naar de JO13-1 kan blijven kijken en zich er niet voor hoeft te schamen dat zijn zoon máár in de JO13-2 speelt. Nee, dit heeft hij perfect voor elkaar gemaakt en het wordt nog mooier als Sjaak wat beter gaat presteren dan hij tot nu toe heeft gedaan. Als halverwege augustus het trainen weer begint, gaat Piet dan ook met een blij en nog steeds trots gevoel met zijn zoon mee naar het voetbalveld. Daar wordt zijn goede humeur echter al vrij vlot op de proef gesteld. De andere vaders steken hun mening over de teamindeling namelijk niet onder stoelen of banken.Piet doet net of hij het niet zo belangrijk vindt. ‘‘Dat kan natuurlijk, maar ik zou het wel raar vinden als ze daarop selecteren. Laat ik echter niet te voorbarig zijn. Misschien heeft de vakantie hem goed gedaan en kan hij het niveau nu wel aan.’Piet zegt niets, maar ergert zich mateloos aan het commentaar. Die kerel zijn zoon is dan wel de beste speler van het team, maar dat geeft hem natuurlijk niet het recht om zo over Sjaak te oordelen. Zoveel minder dan zijn andere teamgenoten is de jongen immers ook weer niet.Het is trouwens wel te hopen dat Sjaak de eerste paar wedstrijden redelijk tot goed speelt. Dan is het namelijk heel snel gedaan met dit gezeur en zal hij die kerel met ontzettend veel plezier nog eens aan zijn woorden van vanavond terug laten denken. Hoewel Piet alles door een nogal gekleurde bril blijft bekijken, schrikt hij behoorlijk tijdens het trainen. Het wordt hem namelijk steeds duidelijker dat Sjaak veel meer moeite met het niveau heeft dan hij vooraf dacht. Zijn techniek laat immers te wensen over, hij is niet atletisch genoeg en mist tot slot ook de nodige kracht. Vooral bij de eindpartij wordt het duidelijk dat de jongen hier momenteel niet op zijn plek is.Toch dringt de ernst van de situatie nog steeds niet echt tot hem door, want hij blijft menen dat Sjaak zijn achterstand best nog wel voor een deel in weet te lopen. Al vraagt hij zich af of de jongen daar de tijd voor krijgt, want natuurlijk heeft hij de andere vaders wel tegen elkaar horen fluisteren over zijn zoon.Die lui hebben natuurlijk niets over het team te zeggen, maar hun kritiek zal zeker bij de leider en trainer terechtkomen en die zullen daar dan best wat mee doen. De vraag is wat nu het verstandigste is. Sjaak zelf maar naar deJO13-2 laten doen? Hij denkt er niet over. Een echte sportman geeft namelijk nooit op en ook de jongen zal moeten leren knokken. Plus dat hij dit als een enorme nederlaag voor Sjaak en zichzelf ziet en het vertikt om die wijsneuzen van vaders zomaar hun zin te geven .Tijdens het trainen is Piet tot de conclusie gekomen, dat het voor zijn zoon heel belangrijk wordt op welke plaats hij komt te spelen. Vorig seizoen was hij nog aanvaller, maar in de JO13-1 is hij volgens pa het meest geschikt voor een plek in de verdediging. Een man uitschakelen en de bal vervolgens inleveren bij een teamgenoot, kan immers iedereen. Om eens te horen wat Sjaak zijn leider en trainer hiervan vinden, loopt Piet na de training even naar ze toe.Piet schrikt gigantisch, maar zegt niets en loopt met een somber gezicht naar de kleedkamer om op zijn zoon te wachten. Die is er al snel en maakt het humeur van zijn vader er niet zonniger op.Als Piet met zijn zoon naar de auto loopt, weet hij niets anders te doen dan zijn arm om de jongen heen te slaan. Hoewel hij het eigenlijk nog niet echt toe wil geven, begint hij steeds meer te beseffen dat hij gigantisch stom en vooral een ontzettend slechte vader is geweest. Waarom heeft hij niet gewoon geaccepteerd dan Sjaak in de JO13-2 kwam? Dan had hij ten eerste dat risico op zijn werk niet hoeven nemen en ten tweede hadden Sjaak en hij dan nu geen last van dit gezeur gehad. Als ze thuis de kamer binnenlopen en zijn vrouw hun bedrukte gezichten ziet, wordt de situatie nog beroerder..’.’ ‘Sjaak kijkt zijn vader een beetje ongelovig aan, drinkt even wat en gaat dan, nog steeds met een triest gezicht, naar boven. Als hij de kamer uit is, kijkt zijn moeder haar man met een bezorgd gezicht aan.Zo zeker is Piet echter niet van zijn zaak en daarom gaat hij met een beroerd gevoel slapen. Al vindt hij zichzelf lang niet zo dom meer als een half uurtje geleden. Natuurlijk heeft hij een groot en misschien wel onverantwoord risico genomen, maar het kan ook altijd nog meevallen.Een training zoals vanavond zegt uiteindelijk ook weer niet alles. Donderdag kan het immers best wat beter gaan en de wedstrijd van zaterdag is pas helemaal belangrijk. Plus dat het echt niet alléén om talent draait, want er zijn voorbeelden genoeg van spelers die het puur op wilskracht tot de nationale en zelfs internationale top hebben weten te schoppen.Als de trainer doet wat hij vanavond zei en Sjaak in de verdediging zet, heeft hij die kans dus ook en kan het nog best goed komen. Tenminste dat hoopt hij, want hij moet er gewoon niet aan denken dat de jongen teruggezet wordt naar de JO13-2. Dat zou immers een drama voor het ventje zijn, maar ook voor hem als vader.Gelukkig voor vader en zoon verloopt de tweede training beter dan de eerste.De grootste winst voor Piet, is echter dat Sjaak te horen krijgt dat hij zaterdag als rechtsachter staat opgesteld, want dat is zijn grote kans om zich in de JO13-1 te spelen.Daarom doet hij niets anders dan de jongen tips geven wat hij allemaal moet doen en beter kan laten. Plus dat hij hem tientallen keren vertelt dat dit zijn ultieme kans is om zich te bewijzen en hoe ver hij het als rechtsback wel niet kan schoppen. De knaap hoort het allemaal aan en begint heel langzaam te geloven dat zijn vader gelijk heeft. Daardoor gaat hij ’s zaterdags opgewekt lachend naar het voetbalveld en krijgt zijn vader steeds meer het gevoel dat de JO13-1 toch nog wel een succes kan worden.Het draait echter uit op een ijskoude douche. Sjaak kan zijn tegenstander namelijk geen moment de baas, staat heel vaak verkeerd opgesteld, speelt veel te slordig en gejaagd en lijkt niets te horen van wat zijn trainer naar hem roept. Hoewel die man, in tegenstelling tot zijn medespelers, geen moment op hem moppert, wordt hij in de rust dan ook gewisseld en komt hij met betraande ogen naar zijn vader.Dat laatste hoort Sjaak niet meer, want hij is al naar de kleedkamer gerend. Piet kijkt hem even na, maar loopt dan diep in gedachten naar de kantine. Plotseling beseft hij dat het de hoogste tijd is om in te grijpen. Zijn zoon gaat het in de JO13-1 nooit redden en hij vraagt zich af waarom hij toch zo dom heeft gedaan. Wat maakt het immers uit waar en hoe de jongen voetbalt en hij kan toch ook trots op Sjaak zijn omdat het een vriendelijk vent je met een hart van goud is? Hij denkt daarom geen seconde meer na en besluit zijn fout vandaag nog goed te maken. Natuurlijk kan dit vervelende of zelfs nare gevolgen hebben, maar daar komt hij wel weer overheen. Niets is immers erger dan het verdriet van zijn zoontje.