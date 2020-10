Een ontevreden vader en een verdrietig kind

Onderstaande column is van Henk Doppenberg die in zij columns de 'gekte' in het amateurvoetbal onder de loep neemt en die ik met toestemming van Henk op www.puurvoetbalonline.nl mag plaatsen. Deze keer gaat het over een vader over bepaalde talenten beschikt maar waar alles en iedereen er verder van overtuigd is dat pa er weinig kijk op heeft.Als Patrick dinsdags na het trainen thuis de kamer binnenkomt, begint hij meteen met een opgewonden gezicht te vertellen.Patricks vader heeft ongeduldig zitten wachten tot zijn zoontje uitgepraat is en kijkt enorm ontevreden. ‘Patrick kijkt zijn vader met een verbaasd gezicht aan.De jongen kijkt zijn vader met een gezicht vol verdriet aan, maar zegt niets en loopt naar boven. Daar gaat hij op de rand van zijn bed zitten en denkt hij nog een hele tijd over het voetballen na. Eerst meent hij stellig dat hij nooit bij een profclub terecht zal komen en ook niet bij een topclub als BVOB, maar later begint hij toch te twijfelen.Zijn vader zit immers al jaren bij het voetbal en moet er dus wel verstand van hebben. Misschien dat hij dus echt wel een veel betere voetballer is dan hij zelf denkt. Hij kan in ieder geval enorm zijn best gaan doen om een sterspeler te worden. Vooral omdat zijn vader dan extra trots op hem is. Plotseling bedenkt hij zich, dat het misschien wel slim is om er zaterdag eens met zijn trainer over te praten. Als die ook denkt dat hij veel te goed is voor Concordia, hoeft hij immers helemaal niet meer te twijfelen. Hij besluit om in ieder geval naar zijn vader te luisteren en minder te gaan eten en geen limonade meer te drinken. Plus dat hij vanaf vandaag wat eerder naar bed gaat. Natuurlijk is televisie kijken hartstikke leuk, maar goed voetballen en een blije vader is immers pas echt geweldig. Hoewel Patrick ’s zaterdags pas om half twaalf hoeft te spelen, zitten zijn vader en hij voor acht uur alDe jongen knikt en kent geen twijfels meer. Zijn vader heeft alle vertrouwen in hem en die zegt echt niet zomaar wat. Hij kan dus goed voetballen en daarom gaat hij vandaag ook zeker een topwedstrijd spelen. In gedachten ziet hij zijn pa al lachend langs de lijn staan en daarom kan hij bijna niet wachten tot hij op het veld staat en de wedstrijd begint. Het gesprek met zijn trainer zet hij door dit alles maar uit zijn hoofd, want die man heeft immers toch veel minder verstand van voetbal dan zijn vader. Als ze tegen kwart voor tien op het voetbalveld komen, gaat Patrick op zoek naar zijn teamgenoten. Zijn vader loopt, in tegenstelling tot normaal, dit keer niet naar de kantine. Daar zitten de andere ouders immers samen koffie te drinken en in die vaders van Ruud en Bart heeft hij nu even geen trek. Hij vindt die kerels normaal al niet zo aardig, maar dat wijze geklets over hun zoontjes kan hem helemaal gestolen worden. Wanneer binnenkort bekend wordt dat Patrick ook naar een profclub gaat, zullen ze trouwens wel wat normaler tegen hem gaan doen. Al zou het al een stuk schelen als hij eerst door een goede amateurclub werd gevraagd. Voor het zover is, zal de jongen echter eerst een serie goede wedstrijden bij Concordia moeten spelen en dat wordt nog een hele klus voor hem. Hij weet namelijk ook wel dat zijn zoon niet echt een supervoetballer is. Alleen door heel hard te werken en er alles voor over te hebben, kan het hem misschien lukken om hogerop te komen. Belangrijk is dat de jongen er zelf ook in gelooft en dat lijkt hij momenteel wel te doen. Hij is namelijk al een aantal avonden op tijd naar bed gegaan en een heel stuk gezonder gaan leven. Als hij zorgt dat de jongen op deze manier door blijft gaan, zal hij dus echt wel beter gaan presteren. Hij zou daarom niet weten waarom zijn zoon geen topper kan worden en is dan ook dolgelukkig als hij de man van Heerenveen weer ziet. Helaas voor hem, draait de wedstrijd uit op een gigantische tegenvaller. Patrick bakt er namelijk weinig tot niets van en dat is natuurlijk wel het laatste waar hij op zit te wachten. Daarom probeert hij luidkeels en op een niet altijd even positieve manier om zijn zoon tot betere prestaties aan te sporen, maar zonder resultaat. Het ventje gaat zelfs steeds minder spelen. Als hij tijdens de rust door zijn trainer wordt gewisseld, loopt zijn vader nogal verbolgen naar hem toe.De jongen zegt niets, maar voelt de tranen naar boven komen en is daarom blij dat zijn trainer hem roept en hij nog even mee mag doen. Door het negatieve commentaar van zijn vader, staat hij echter stijf van de spanning en gaat het voetballen nog minder dan in de eerste helft. Daarom loopt het ventje na afloop verdrietig naar de kleedkamer en gaat zijn vader enorm gefrustreerd bij een andere wedstrijd staan kijken. Als hij daar een paar minuten heeft gestaan, komt Patricks trainer naar hem toe.‘Ik geloof niet dat u vanochtend erg genoten heeft van uw zoon.’‘Hij was inderdaad niet best, maar die wedstrijden heb je nu eenmaal. Het belangrijkste vind ik, dat hij ondanks alles wel enorm zijn best bleef doen. Ik hoorde u trouwens iets tegen hem roepen over Heerenveen. U denkt toch hoop ik niet dat hij ooit door hen gescout gaat worden. Daar heeft hij namelijk echt het talent niet voor en dat is geen schande, maar wel de realiteit.’ Patricks vader vliegt woest op.‘Nee, dat gaat hem nooit lukken. Echt, u moet Heerenveen of een andere profclub uit uw hoofd zetten. Op deze manier maakt u Patrick namelijk diep ongelukkig en dat verdient hij niet. Het ventje heeft hier plezier en kan best het eerste van Concordia halen, maar meer niet.'‘Dat ziet u echt verkeerd. Neem dus alstublieft genoegen met zijn huidige prestaties, want op deze manier verprutst u zijn voetbalplezier en dat is zonde. Het is dus echt onnodig voor hem om af te vallen en die extra trainingen zijn al helemaal onzin. Ik geef daar trouwens ook geen toestemming voor.’‘Daar zit ik in.’Het worden verdrietige dagen voor Patrick, want hij wil helemaal niet naar een andere vereniging. Zijn vader is echter onverbiddelijk en daarom traint hij een week later al bij zijn nieuwe club. Dat levert echter nog veel meer ellende op. Ondanks een streng dieet en de hulp van een gediplomeerde trainer, worden zijn prestaties namelijk niets beter. Omdat het ventje per week meer problemen krijgt met de druk die zijn vader hem oplegt, gaat hij zelfs steeds minder spelen. Na anderhalve wedstrijd in de JO10-2, wordt hij daarom al teruggezet naar de JO10-3 en ook met dat niveau heeft hij heel veel moeite. De trainers hier twijfelen geen moment over het ventje. Ze vinden hem erg aardig, maar zeker geen topper en schudden hun hoofd vanwege het gedrag van zijn vader. Die laat zich echter door niemand overtuigen. Hij blijft de jongen overdreven kritisch begeleiden en loopt zoveel mogelijk talentendagen en voetbalkampen met hem af. Natuurlijk wordt de knaap ook hier geen betere voetballer van. Wel zorgt al dit gedoe voor heel veel tranen en verdriet bij Patrick en teleurstelling bij zijn vader. Dit wordt zelfs zo erg, dat ze na een tijdje allebei genoeg hebben van de voetballerij en hun grote hobby opgeven. Zijn pa is er voorgoed klaar mee, maar bij de jongen begint het na een paar jaar toch weer te kriebelen. Daarom meldt hij zich opnieuw aan bij Concordia en voetbalt hij, zonder de druk van het moeten presteren, met heel veel plezier verder.