Geen voetbal? Prima maar dan wel even voor iedereen!

Volgens mij zijn er meer jeugd dan seniorenteams in het amateurvoetbal onderweg. Dit bericht plaatste ik n.a.v. het aanstaande besluit van de regering om het amateurvoetbal voor 18 jaar en ouder stil te leggen vanmorgen op Facebook.Het aanstaande besluit om de contactsporten voor personen van 18 jaar en ouder voor langere tijd stil te leggen komt voor velen als een verrassing. Iets wat in mindere mate voor mij gold waarbij ik juist wel verbaasd was over het feit dat de regering de jeugd tot 18 jaar wel lekker wil laten voetballen. Dat is vreemd wanneer je kijkt naar het aantal jeugdteams wat een club heeft en je daar de senioren tegenover zet. Om een voorbeeld te geven blijf ik even dicht bij huis en om precies te zijn in Feerwerd . Daar voetbalt de vv Ezinge waar men twee senioren en, volgens de website, 7 jeugdteams heeft. Dat laatste, meer jeugd dan seniorenteams, is natuurlijk bijna overal het geval omdat er ook verenigingen zonder een jeugdafdeling zijn. Maar als we de geruchten mogen geloven , en waarom zouden we dat niet doen omdat alles nog steeds voor de persconferenties is uitgelekt, dan zijn de teamsporters van 18 jaar en ouder mooi de 'Sjaak' en mag de jeugd wel voetballen. Een wat vreemd besluit wanneer je hoort dat de deskundigen denken dat het aantal verplaatsingen daardoor een stuk minder gaan worden. Iets waar ik niet in geloof wanneer ik kijk naar wat er zaterdagmorgen aan auto''s bij een sportcomplex op de parkeerplaats stond. Dat gerelateerd aan het aantal voetbalduels wat er op dat moment gespeeld werd waren dat er wel heel veel. Iets wat volledig te begrijpen viel omdat er opeens voldoende ouders/verzorgers of 'bonus-ouders', een belachelijk woord maar dat is een ander verhaal, vrijwilliger willen zijn. De laatste twee zaterdagen waren de grensrechtersvlaggen namelijk bijna niet aan te slepen en wat ook gold voor de waterzakken en sponsen voor de ouders die wel verzorger wilden zijn. Kortom ook dit is een miskleun van de regering of toch niet. Toch niet misschien omdat het ook bekend is dat de regels bij veel verenigingen niet goed zijn nageleefd en waar geen bestuurslid schuldig aan was. Het waren toch echt de toeschouwers en een derde helft vierend team wat zich vaak niet aan de regels hield want er is een spreekwoord, drank in de man, wijsheid in de kan. Maar voor 18+ is het even klaar voetballen en waar ik oprecht hoop dat het voorlopig maar even voor iedereen klaar voetballen moet zijn. Want is het geen 'strijdkreet' van Mark Rutte dat we samen het coronavirus moeten bestrijden. En in mijn ogen is samen dan ook echt samen en niet alleen een groep sporters die toch ook zijn of haar lichaamsbeweging nodig is. Daarom is dit denk ik ook een miskleun richting de teamsporters in Nederland die nu, wanneer we de wilde verhalen mogen geloven, misschien wel voor een aantal maanden een individuele sport op moeten zoeken. En dat is nu net iets waarom sommige sporters teamsporter zijn geworden. Die hebben daar helemaal geen zin in!