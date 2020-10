In oplossingen denken.. even weg met de nacompetitie...

Dat het seizoen 2020-2021 een waardeloos seizoen gaat worden zal denk ik voor niemand binnen voetballand/verwonderland meer een verrassing zijn. Dit seizoen, mocht hij al uitgespeeld worden, zou ik daarom wanneer ik de KNVB was ook per direct via een andere opzet laten spelen.Gezien het gedoe rond het het coronavirus, wat we best serieus mogen nemen maar die ons niet 'gek' moet maken, zijn de verschillen in de diverse competities nu al aanwezig en wat alleen maar meer gaat worden zolang het virus ook nog door Nederland 'fladdert'. Ook dit weekend gaat er weer door de nodige wedstrijden een kruis waarbij je je af moet vragen of dat overal wel terecht te noemen is. Maar gelukkig ben ik geen 'Jaap van Dissel' of een andere kenner, of die dat denkt te zijn, en blijf ik met mijn mening ver weg van de besluiten die sommige clubs hebben genomen. Maar verder luister ik goed naar onze premier en draag ik een mondkapje waar het wordt gevraagd, was ik mijn handen maar blijven ze wel heel en blijf ik bewegen. Want dat wil Mark graag zo was gisteren tijdens zijn wekelijks praatje te horen. Maar tussen de regels door viel ook te beluisteren dat er misschien wel andere maatregelen aan zitten te komen zoals het op slot gooien van de sportcomplexen en sporthallen. Dat zou heel goed kunnen maar wat 'Den Haag' denk ik al eerder had moeten doen. Maar het op slot gooien zorgt voor problemen richting de nog te spelen duels. Daarom zou ik als bond besluiten om de nacompetitie te schrappen en de eerste drie te laten promoveren en de onderste drie te laten degraderen. Dit zou ik trouwens alleen in de A-categorie doen omdat de B-categorie een categorie is waar het voetballen , na een weekendje weg, familie-uitjes, klusdag, de 'ziekte van IKEA' enz, enz, qua prioriteit ergens op de tiende plaats komt. Dus als bond zou ik die categorie lekker laten ballen wanneer ze tijd en vooral zin hebben maar zou ik mij richten op een nog een beetje redelijk verloop van de competities in de A-categorie. Het voordeel van geen nacompetitie is dat je alle duels , en wat in deze tijd van het coronavirusgedoe zal moeten, op meerdere momenten kunt spelen zonder dat je met de periodes rekening hoeft houden. Een voorbeeld : De Fivel-Blauw Geel en Noordpool-ZEC zijn dit weekend in zaterdag 5D afgelast. Stel dat er bij ZEC en Blauw Geel geen coronagedoe is dan hadden die ploegen in onderling overleg misschien op deze zaterdag wel tegen elkaar kunnen spelen en anders misschien doordeweeks. En let wel in overleg en niet door de bond vastgesteld! Misschien slaat het nergens op wat ik gistermorgen tijdens mijn duurloopje rond Ezinge opeens bedacht maar, zo vertelde een medewerker van de KNVB mij dinsdagmorgen, we moeten zoeken in oplossingen en niet op zoek gaan naar problemen die er nog niet zijn. En met dat laatste ben ik het helemaal eens!