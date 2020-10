Training SV Bedum in het teken van een uiteindelijk mooie overwinning

De eerste training in oktober stond ook voor de Walking Footballers in het teken van, hoe kan het anders, het coronavirus. Want ook op de tweede woensdag nadat Mark en Hugo de sportkantines op slot hadden gegooid was het voorafgaand aan de training een bakkie doen een utopieBij aankomst in Bedum was het even schrikken. Rond half tien waren alleen Nanno en zijn assistent Jan van Dijk nog maar aanwezig. Dat was vervelend omdat daardoor de deuren van de toegang tot de kleedkamers ook nog gesloten waren. Kleedkamers die toegankelijk waren voor de spelers die van buiten Bedum kwamen. Want naast de nog niet aanwezige coördinator Jan van de Woudenberg was ook Harry als de man met dé sleutelbos voor alles wat op het complex open moet, niet aanwezig. Maar gelukkig was Massoud als redder in nood paraat want ook Massoud had ook een sleutelbos die minimaal het gelijke aantal sleutels had dan die van Harry. Zo waren de kleedruimtes even later voor alles en iedereen die van buiten Bedum kwam toegankelijk zodat het omkleden kon beginnen. Ondertussen druppelden er meerdere stars binnen zodat Nanno toch tot 23 trainingslustigen kwam. Drieëntwintig spelers die eerst wat oefeningen deden maar vervolgens naar een positiespel gingen. Een leuk spel wanneer je het een keer raken nog redelijk beheerst maar wat 'killing' is voor degene die dat niet of niet meer heeft. Maar zo gaat dat in het 'echte' voetbal nu eenmaal ook. Er zijn er die een corner fraai voor het doel trappen of prima een pass over veertig meter kunnen geven. Maar er zijn er die lukte dat dertig jaar geleden niet en dat is nog niets veranderd. Na het positiespel was daar het mini-toernooi waar ik voor naar Bedum kom. Lekker ballen voorafgaand door een positiespel is toch prachtig op een qua weersomstandigheden mooie woensdagochtend . Ik weet dat er Walking Footbal-teams het conditionele aspect belangrijk vinden maar daar werk ik persoonlijk wel aan door het wandelen met mijn vriend Bietsj en mijn duurloopjes vanuit Ezinge rond het pittoreske Aduarderzijl. Maar ieder zijn ding zullen we maar zeggen zoals ik ook op de site van de Walking Footballers van onze trots van het Noorden las. Daar was manager Hans van Tamelen even op bezoek omdat er, zo viel in de verslagen te lezen, vaak wat ruis op de lijn was in de afsluitende partijvorm. En als ambassadeurs van het Walking Football in de provincie Groningen en zijn bovenwindse eilanden kan dat natuurlijk niet. Dan moeten de neuzen wel dezelfde kant opstaan maar wat ik als man van de detail waar het gaat om eenheid van tenue ook vind van de kleding die de stars van Groningen op een training dragen. Want ook nu zag ik op de foto's geen eenheid van tenue bij de vertegenwoordigers van de voor velen trots van het Noorden. Als manager van het Walking Football-team van de FC zou ik het wel weten. Of je draagt het door ons verstrekte tenue of je gaat op de transferlijst. In Bedum zijn we nog niet zover dat we voor de trainingen allemaal dezelfde shirt, broek en kousen hebben maar wie weet gaat dat ooit gebeuren en dan zou het wel heel slordig zijn wanneer je vervolgens in je eigen 'kloffie ' het veld op komt wandelen. Over het mini-toernooi kunnen we kort zijn. Twee partijen goed en een wat minder zorgden voor zeven punten en wat we ook aan onze stand verplicht waren. Na de training was er nog even de nazit met o.a. Nanno waar nog even de transfers van Winsum/Sauwerd aan de orde kwamen. Het verhaal gaat dat Winsum/Sauwerd er vier spelers bij gaat krijgen en waar zelfs Mark Jan 'Fleddie' even druk mee is geweest. Dat gevoegd bij de acht zorg dat de combi Winsum/Sauwerd dan ook een twaalftal leden heeft. Maar dit zijn vooralsnog wandelgangenverhalen maar wat ongetwijfeld binnenkort wel of niet bevestigd gaat worden. Dus wat dat betreft heeft het 'beweegteam het Hogeland' toch geluisterd naar wat gratis tips door niet opnieuw het wiel uit te vinden maar de liefhebbers te sturen naar die locatie of team waar men wel wat aankomend talent kan gebruiken. Zo werd het weer een leuke morgen met tot slot een hele mooie 'overwinning' voor een site die het soms niet maar vaak wel bij het rechte eind heeft.