Mijn weekendmoment: bedankt ZEC, Eenrum en Corenos

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Het weekend van 3 en 4 oktober en de avond van dinsdag 6 oktober stonden voor mij in het teken van het mogen bezoeken van drie duels in het amateurvoetbal. Zaterdag was dat het duel ZEC-TEO, zondag de wedstrijd Eenrum-Blauw Geel'15 en op dinsdagavond was dat het duel tussen Corenos en TEO. Drie duels waar ik als liefhebber van het amateurvoetbal blij mee was en waarbij ik mij bevoorrecht voelde. Want ik mocht dat doen wat veel voetballiefhebbers door het besluit van de regering niet mochten en dat was een wedstrijd van hun favorieten bezoeken. Een besluit van de regering, aangestuurd door een club van deskundigen of die denken dat te zijn, die uiteraard voor de nodige vraagtekens zorgde maar bij veel clubs ook voor zorgen. Zorgen van hoe moet het straks verder wanneer er nog een periode zonder publiek aan vast geplakt gaat worden. Want dat is niet ondenkbaar in een land waar 'rare ventjes' zoals Kees van der Staaij ('baasje' binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij) gekke dingen gaat roepen die door een partijtje meelopers binnen die 'club' ook nog eens gedeeld wordt. Van dat soort mannetjes en vrouwtjes hebben de sportverenigingen heel veel last van en dat is eng. Sportverenigingen waar , als we de column van Jan Dirk van der Zee(voorzitter/directeur KNVB afdeling Amateurvoetbal) 60% het lastig gaat krijgen om het hoofd boven water te houden. JdvdZ zal mijn 'vriend' nooit worden maar deze keer had hij wel een prima column waar hij liet weten dat de KNVB wel een beetje klaar was met 'Den Haag'. Iets wat ik wel kon begrijpen en wat ik ook voelde bij de drie clubs waar ik de laatste paar dagen te gast mocht zijn. Drie verenigingen die hun zaakjes prima in orde hebben maar waar het bestuur nu de 'leuke' taak heeft om eventuele toeschouwers buiten de poort te houden maar wat gelukkig niet hoefde te gebeuren. De boodschap was nameljk goed aangekomen al zijn er verstokte voetballiefhebbers die denken dat ze onder en boven de wet zijn maar gelukkig voor de voetbalverenigingen in onze regio wonen die meer in het westen van het land en om precies te zijn in Amsterdam. Maar ook daar zal het besef weleens doordringen dat het bezoeken van amateurduels even over is omdat de KNVB niet zal over zal gaan tot het stilleggen van het amateurvoetbal. Dit in het kader van, we moeten wel blijven bewegen en wat voor meerdere sportbonden geldt. Maar dinsdagavond in bijna mijn eentje langs de lijn in Roodeschool kreeg ik medelijden met alle clubs waar ik mij al ruim twaalf seizoenen als een welkome gast voel. Een gast die in al die jaren overal prima is ontvangen en wat ook in deze voor iedereen vervelende tijd zaterdag bij ZEC, zondag in Eenrum en dinsdagavond bij Corenos niet anders was. Want natuurlijk was er voor aanvang en in de rust koffie en was er in Roodeschool zelf een andere ballpoint omdat mijn 2 van huis meegenomen exemplaren er beide de brui aangaven. Dat zijn de kleine dingen die voor mij het bezoek aan een amateurduel zo mooi maken en daarom hoop ik oprecht dat alle verenigingen waar ik mij al jaren een welkome gast voel ook na het verdwijnen van het coronavirus nog allemaal op de voetbalkaart staan. En wat er dan in mijn ogen wel leeg mag zijn mag iedereen drie keer raden waarbij het antwoord met een k begint en eindigt