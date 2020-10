Mijn weekmoment : 'Geen ouders/verzorgers langs de lijn zou beter voor het jeugdvoetbal zijn.”

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Het bovenstaande plaatste ik zondag op 'smoelenboek' en wat een opmerking is waar ik , redelijk wat commentaar nog steeds achter sta. Iets wat ook geldt voor het artikel http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/13730-kinderen-van-tien-jaar-en-jonger-dump-je-niet-op-een-sportpark.html . Ook dat is een artikel waar ik nog steeds achtersta. Dat sta ik omdat ik ook dit weekend weer zaken via. internet en tv heb gezien die volledig haaks staan op de beslissing om bij jeugdwedstrijden van kinderen van tien jaar en jonger geen ouders/verzorgers toe te laten. Er waren er die daar blij mee waren omdat er eindelijk een keer geen schreeuwende ouders/verzorgers langs de lijn stonden. Opmerkingen waar je bijna bij uit je broek scheurt van het lachen. Want dit soort opmerkingen laat direct zien waar het probleem daadwerkelijk licht. Dat probleem zit hem gewoon in mensen niet durven aanspreken op hun houding en gedrag. Want zondag vertelde een kenner van het jeugdvoetbal mij nog, laat je clubs 'examen' doen over dit onderwerp dan zakken er van de 100 er 99 clubs omdat ze selectief aan de slag gaan of niets doen. Want een sponsor met een 'grote bek' wordt niet aangepakt en wat ook in je verhalen van Henk Doppenberg op Puurvoetbalonline te lezen viel.” Dat laatste klopte inderdaad want ook dit onderwerp kwam aan de orde. Maar geen ouders van een thuisduel spelende kinderen langs de lijn en auto's 'vol' met gasten die een uitduel moesten spelen. Want natuurlijk wilden pappie en mammie nu opeens wel mee en waren er bijna te weinig vlaggetjes omdat iedereen aan de kant van de thuisclubs opeens wel assistent-arbiter wilde zijn. Maar er waren nog meer 'mooie' opmerkingen te beluisteren. Eentje die ook in de top 3 gaat komen was de opmerking, de kinderen voetbalden zaterdag beter zonder vader en moeders langs de lijn. Ik weet niet of dat wetenschappelijk bekeken is maar hoe iemand voetbalt hangt toch echt van meerdere factoren af dan een vader/moeder/verzorger langs de lijn. De vorm van de dag, de tegenstander, het weer, en is het balletje goed opgepompt zijn misschien wel belangrijker dan een rustig toekijkende vader/moeder/verzorger. Want die worden door sommige ''kenners' op de 'bult' van schreeuwers gegooid. Een actie waar de heren en dames 'kenners' zich eigenlijk voor moeten schamen. Maar ik ben het ook eens met een ander iemand die mij zondagmiddag belde en zei, we moeten eens stoppen met het de jeugd te pamperen. We moeten stoppen met er 'weke eieren' van te maken. Iets waar ik het mee eens ben omdat wanneer je ergens toevallig een jeugdtraining ziet je de veters bijna uit je schoenen knappen van ellende. Geen discipline en hoe jong ook, niet zelden doet men waar men zin in heeft en waar we het , en dan heb ik het over de periode voor het coronavirus, maar niet over het douchen op de club wil hebben. In mijn periode als jeugdtrainer gebeurde dat soort onzin niet want standaard zaten er extra handdoeken in een sporttas want na een training en wedstrijd was douchen verplicht. Maar vreemd in mijn periode van bijna 25 jaar jeugdtrainer heb ik nooit met het fenomeen 'schreeuwende ouders' te maken gehad. Wel met enthousiaste en gezellige ouders langs de lijn en vandaar dat ik ook niet kan en wil begrijpen dat er mensen met een opmerking komen van, geen ouders/verzorgers langs de lijn zou beter voor het jeugdvoetbal zijn