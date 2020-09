Training SV Bedum Oldstars in het teken van REGELS.

Op maandag had de regering, in samenspraak met de dames en heren deskundigen, dat de kantines voor drie weken gesloten blijven. Dat zorgde ook dat het op woensdagochtend buiten samenkomen voor weer een trainingEen training waar 23 stars+ gastspeler Jaap Dekker voor naar het sportpark waren gekomen. Nadat eerst drie jarigen, Hans Spier, Jacob Venema en Henk Diepenbroek op gepaste wijze waren gefeliciteerd waren er nog wat woorden over anderhalf meter, drie keer raken, afstand houden en had Martin nog iets over het stapelen in een papiercontainer. Dat zorgde dat er rond 10.00 uur met de gebruikelijke inlooprondjes werd begonnen. Vervolgens stonden er wat oefeningen met de bal op het programma. Leuke oefeningen voor degene die ze leuk vind en dat waren er gelukkig veel. Nadat de spieren voldoende warm waren geworden stond er een positiespel op het programma die ook iedereen wel kon bekoren. Lekker als viertal het balletje rond laten gaan en een duo zich de ‘pestpokken’ laten lopen vind een beetje voetballer namelijk altijd leuk. Nadat het positiespel naar tevredenheid van de trainer was uitgevoerd was het al snel tijd voor het mini-toernooi met hindernissen. Want om beetje in de sfeer van het ‘kapot gegooid’ worden met coronaregels te blijven kregen we in de partijvorm met de drie keer raken regel te maken. Een mooie regel maar niet echt omdat het de bal maar drie keer raken bij velen de overhand kreeg en je daardoor te veel ‘help ik moet nu trappen’-ballen kreeg. Het drie keer raken zorgde dat velen daardoor het overzicht verloren en de vrije man daardoor wel heel lang een vrije man zonder balcontacten bleef. Na twee partijen met de drie keer raken regel was de laatste partij weer vrij spel en waar ik persoonlijk een stuk gelukkiger van werd. Het ‘gewoon’ kunnen ballen in de afsluitende partijvormen heeft toch mijn voorkeur. Maar het mooie aan ‘Bedum’ is dat je daar na afloop van een training open en eerlijk over kunt discussiëren en wanneer ik de verslagen van andere teams toch wel anders is. Daar loopt het soms bijna volledig uit de hand wanneer je de verslagen leest en die ook nog op halve waarheden berusten. Want vreemd is het toch dat de geluiden van het WAFO-toernooi op Coendersborg van mensen die er geweest zijn anders waren dan dat ik in het verslag van de Old Stars van Groningen want daar stond,. Dat was vreemd omdat daar in veelvoud gebeurde wat het merendeel van de Oldstars van FC Groningen nu net niet wil en dat is het rennen met en zonder bal. Maar misschien gaan we het nog beleven dat het halsstarrig volhouden aan je eigen waarheid, waarbij het anders gebeurt, nog een keer uit de hoofdjes van nog teveel ‘deskundigen’ verdwijnt. Zo werd het weer een mooie morgen waarop der Bomber vijf keer raak schoot zodat Mark-Jan Fledderus al contact heeft gelegd met Mino Raiola die Tonnie begeleidt naar nog een keer een toptransfer. Maar helaas voor FC Groningen liggen de eisen van der Bomber hoog, zo wil hij een aparte skybox voor familie en vrienden, wil hij alleen maar op Adidas Worldcup spelen en verder wil hij iedere woensdagochtend ook in Bedum aanwezig kunnen zijn. En daarnaast wil hij graag met nummer 9 spelen en wil hij een gratis abonnement van de VI zodat hij die niet steeds bij Bram hoeft te bietsen. Maar al deze eisen gaan vast goed komen, dat kun je wel aan Mino overlaten zodat Tonnie bennenkort in de Groene Kathedraal te bewonderen zal zijn. En verder had Jan van Woudenberg contact gehad met een beleidsmedewerker ‘beweegteam het Hogeland’ maar dat verhaal wordt vervolgd omdat Jan teruggebeld gaat worden ……