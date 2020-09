Een in veel opzichten bijzondere week

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijktEen vreemde week, zo zou ik de ‘week’ van zondagavond van 20 september tot vanmorgen, 26 september willen noemen. Het begon al met het plaatsen door een van de fotografen van devan de jaarlijkse voetbalbijlage over de amateurclubs in onze regio. Voor velen een mooi stukje leesplezier en de wetenschap wat de heren trainers met hun teams als doelstelling hebben. Maar op ‘smoelenboek’ was er op de opmerking dat de OC met de tijd meeging omdat de voetbalbijlage ook digitaal te lezen was het nodige aan commentaar omdat met de tijd mee gaan ook zou moeten betekenen dat er aandacht voor het vrouwenvoetbal moest zijn. Nu ben ik de laatste die zal zeggen dat het vrouwenvoetbal geen aandacht verdiend maar ik vond deze opmerking wat kort de bocht. Want dan had er ook aandacht voor het jeugdvoetbal, waar er voldoende teams op hoog niveau spelen, het zaalvoetbal, het 35+, 45+ en het Walking Football moeten zijn. Dus wat dat betreft gaat de OC wel degelijk met zijn tijd mee met een voetbalbijlage die zeker in Noord-Nederland, en ik heb vergelijk, als een van de mooiste mag worden gezien.Op de sociale kom je soms foto’s en geschreven teksten tegen over voetbaltrainingen voor jeugdteams waar je van denkt van, die trainer of trainster heeft maar weinig cursussen gevolgd. Zo kwamen er deze week opeens op weer ‘smoelenboek’ foto’s voorbij van een MO-13 die een ‘prachtige’ conditietraining voorgeschoteld en waar de foto’s vol trots door in dit geval een trainster werden gedeeld. Vroeger, en dan praat ik over dertig jaar terug, was alles niet beter maar leerden we op de jeugdtrainerscursus dat oefeningen zonder bal not done waren. Want, en zeker bij kinderen van twaalf jaar en jonger zijn de trainingen met de bal juist belangrijk. Op jonge leeftijd leren ‘baas’ over de bal te worden is vele malen belangrijker dan over poortjes kunnen springen of zonder een bal aan de voet rond pionnen te sprinten. Allemaal gekkigheid die we op een Walking Football ook weleens voorgeschoteld kregen maar waar ik mij fraai van distantieerde omdat ik de zin van deze onzin nooit heb begrepen en ook niet zal willen begrijpen.Afgelastingen waren er deze week al vroeg want ‘vriendje’ corona maakt nog wel even de dienst uit in ook Nederland. Zo ging er door OKVC-SIOS maandag al een streep en komen uit onze regio door corona ook ZEC, SV Bedum en Corenos niet in actie. Dat zijn vier clubs uit onze regio waarbij SV Bedum weet dat het ook volgend weekend niet in actie komt. Dit omdat Drenthina de poort van hun sportcomplex donderdag voor tien dagen op slot heeft gegooid. En dat zorgt dat SV Bedum na drie speelronden al twee achterloopt op de teams die dan nog geen last van ‘vriendje ‘ corona hebben gehad. Maar dat gaat in de loop van het seizoen vrees ik alleen maar erger worden want binnenkort breekt de natte periode aan en hebben de verenigingen twee ‘vijanden’, corona en slechte velden, die er voor gaan zorgen dat amateurclubs in zwaar weer gaan komen.Met regelmaat lees ik iets over het coronabeleid binnen de clubs. Berichten die ons vertellen dat er weer iets is veranderd in gunstige, maar vaker, in ongunstige zin. Maar er zijn ook punten die steeds worden herhaald zoals het punt,Ik moet eerlijk zeggen dat ik met dit punt best wat moeite heb want je zult maar chronisch verkouden zijn en daardoor ook het hoesten al jaren met je mee moeten dragen. Dat is vervelend maar wanneer je verder prima functioneert, is er weinig aan de hand. Ik ken mensen in mijn directe omgeving die al meer dan tien jaar met regelmaat verkouden zijn en waar hoesten nu eenmaal bijhoort. Maar in deze voor iedereen vervelende tijd kan en mag het niet zo zijn dat alles iedereen op een bult gegooid wordt waar het gaat om het overtreden van de regels. Want ik weet gewoon dat mensen het verkouden zijn en het hoesten al jaren meedragen vaak beter opletten dan sommige burgermeesters in dit land want dat zijn juist de ‘artiesten’ die er door het afgeven van vergunningen er een ‘takkezooi’ van hebben gemaakt.Vrijdag was Eenrum de plaats waar de WF-voetbalcaravaan was neergestreken om te proberen om ook wat Eenrumers warm te maken voor het spelletje. Nieuwsgierig als hij door eerdere geluiden was geworden besloot Jan van Woudenberg, coördinator SV Bedum Oldstars, om een kijkje in Eenrum te gaan nemen. In Eenrum probeerde Jan zijn ervaringen te delen met de medewerker beweegteam het Hogeland maar waar onze coördinator niet echt in slaagde. Jan had namelijk niet het idee dat hij door de muur van onbegrip/arrogantie kon komen. Maar al kijkende langs de lijn zag hij wel dat het rennen met en zonder bal ook in Eenrum veelvuldig gebeurde en dat iedereen daar veel plezier aan beleefde. Zo werd het een kort bezoek aan Eenrum voor de man die het Walking Football in Bedum meer dan op de kaart heeft gezet. Een man die door een, en sorry voor het woord, nobody, niet eens netjes te woord werd gestaan.Zo werd het weer een week van vooral verbazing over wat zich binnen de voetbalwereld afspeelt en waarbij ik het nog niet eens heb gehad over FC Groningen of een team in de B-categorie dat ook deze zaterdag weer elf afzeggingen had…