Training SV Bedum Oldstars met Geert Brands als absolute uitblinker.

Hoewel de weerprofeten, en zij die dat denken te zijn, een weersomslag voor ons in petto hadden waren de weersomstandigheden op deze woensdag prima voor een training waar Frank de Boer, het ‘getrap’ op Coendersborg en briljante match wat FC Groningen tegen een ‘ijzersterk’ FC Den Haag op de mat had gelegd.Gelukkig waren er weer wat stars teruggekeerd van andere verplichtingen en hobby’s en waar trainer Nanno wel blij van werd. Dat is ook zeker leuk voor een trainer, want een training voorbereiden en er komen maar een paar spelers en een ‘uitgedroogde lama’ opdraven schiet niet op. Maar de trainer was een paar dagen eerder niet blij geworden. Want het WAFO-toernooi op Coendersborg was spelregel technisch een regelrechte aanfluiting zoals door een van onze als toeschouwer aanwezige teamgenoot werd bevestigd. Het was een geren en een gevlieg in combinatie met pittige duels waar je bijna ‘scheel ‘ van keek maar wat, zoals altijd binnen een organisatie van ‘betweters, met de mantel der liefde werd bedekt. Verder ging het onder de koffie + traktatie van een jarige Jan Smit even over de aanstelling van Frank de Boer als bondscoach en de prestatie van FC Groningen tegen het altijd lastige Den Haag. Maar lang ging het niet over beide onderwerpen want om 09.55 uur was het de hoogste tijd voor een bezoek aan de kleedkamers. Kleedkamers die in het geval van die van de talentvollen van een nieuwe deur in de clubkleuren was voorzien. Na het kleden het even intrappen, de twee rondjes spieren warm maken en wat oefeningen waar een bal aan mee mocht doen was de tijd aangebroken voor het mini-toernooi. Nanno had bedacht dat mijn team bestond uit Massoud, Cor, Peter Henk Paap zonder st en Geert Brands. En over Geert wil ik het deze keer eens uitgebreid hebben. Want onze ‘ijskrabber’ speelde woensdagmorgen een dijk van een mini-toernooi. Dat had een oorzaak want er was een aparte fanclub voor Geert naar het sportpark in Bedum gekomen. Een fanclub, bestaande uit zoon Luuk en kleinzoon Levijn, die geen last hadden van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of een plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) stond dus langs de lijn. Dat was mooi voor opa Geert die door de komst van zoon en kleinzoon een stoot aan adrenaline binnen kreeg. Daardoor was Geert deze morgen binnen ons team van grote waarde. Want precies eender dan Willy van der Kerkhof in zijn beste jaren was: ‘Brandsie’ onze stofzuiger op het middenveld. Maar ook in de opbouw was er deze morgen weinig mis met ‘Brandsie’ die ook in balbezit weinig fout deed. Daarom was het ook jammer dat allen die denken dat ze verstand van de regels van het Walking Football hebben deze morgen niet in Bedum waren. Dan hadden ze namelijk kunnen zien waarom Geert Brands op zijn manier kon excelleren. Dat kwam omdat zijn teamgenoten door hun versneld voortbewegen zonder bal steeds aanspeelbaar waren en het loopwerk voor hem deden omdat het diepgaan voor deze sympathieke teamgenoot wat lastig is. Maar wat maakt dat uit wanneer de rest van het team zorgt dat ook Geert Brands lekker kan voetballen zodat ook hij een prachtige morgen heeft gehad. Geert is binnen ons ‘cluppie’ geen man van veel woorden. Dat hoeft ook niet maar wanneer je iemand een beetje observeert weet je wel wanneer iemand het wel/niet naar zijn zin heeft. En ik weet het zeker, Geert Brands had het deze woensdagochtend geweldig naar zijn zin. Je zoon en kleinzoon langs de lijn en lekker mogen voetballen, hoe mooi kan de wereld zijn Daarom hoop ik oprecht dat allen die dat ook vrijdag op het Walking Football ‘ren je rot’ –toernooi op Coendersborg weer hebben belooft een keer naar Bedum komen dat ook een keer doen. Dan kunnen ze namelijk met eigen ogen zien dat door de regels niet zo hypocriet in stand te houden er door IEDEREEN plezier aan het voetballen, wordt beleefd en waar Geert Brands op deze in alle opzichten mooie woensdagochtend een mooi voorbeeld van was.