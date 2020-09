WaFo toernooitje op sportpark Coendersborg wat een achterbaks gedoe

Vrijdag 18 september. WaFo toernooitje op sportpark Coendersborg in Groningen. Dat vindt plaats in het kader van de nationale sportweek van 18 t/m 27 september. Tijd: van 13:30 - 17:30 uurHet bovenstaande zag ik staan in een verslag van de FC Groningen Oldstars die ging over de training van 10 september 2020. Ik had ergens op de sociale media al eerder iets over dit toernooi voor Walking Footballers gelezen en toen leerde een telefoontje naar onze coördinator Jan van Woudenberg dat hij daar niets van had ontvangen. Op dat moment dachten we beide even aan een oud bericht en lieten we het gaan. Maar nu ik het bericht in serieuzere vormen tegenkom bij het team van oud-FC Groningen spelers is het toch een wat ander verhaal. Een toernooi voor Walking Footballers organiseren en je geeft dat niet door aan de club met het grootste aantal voetballende ouderen in de provincie Groningen geeft mij een wat naar gevoel. Dat geeft mij een beetje het gevoel van, we willen dat clubje uit Bedum er liever niet bij hebben. Voor mij persoonlijk hoeft een Walking Football- toernooi ook niet omdat ik daar geen P van plezier uithaal maar er zijn boys bij mij in het team die daar wel het nodige plezier aan beleven. Voor die boys vind ik het jammer dat de SV Bedum Oldstars niet zijn uitgenodigd. En waarom, ik zou niet weten waarom SV Bedum niet is uitgenodigd. Het kan toch niet zijn omdat het kleur shirt de organisatie niet aanstaat. Ook spelen we niet met de sponsornaam EDC( Erotisch Distributie Centrum) op de borst want we moeten wel vriendjes blijven met de KNVB. Ook kan het niet aan het schoeisel liggen want ook daar wordt in Bedum goed op gelet. Want ik ben namelijk nog nooit iemand met pinnen 16/16 tegengekomen als teken van, nu ga ik even iemand ‘afzagen’. Dus een echte reden kan er niet zijn of het zouden al mijn columns moeten zijn die ik over onze escapades op het trainingsveld schrijf en waarin de FC Groningen Oldstars soms weleens werden genoemd als een clubje, dat in mijn ogen het Walking Football totaal verkeerd promoot. Want ook het onderstaande las ik op de website van de FC Groningen.Ik moet zeggen dat ik redelijk verbaasd ben over het feit dat Frans, en wie kent hem niet, nou ik niet, het Walking Football vanuit Groningen landelijk vertegenwoordigd maar dat ik ‘Frans, en wie kent hem niet, nou ik niet’, nog nooit een keer in Bedum heb gezien. Het zou toch denk ik wel handig zijn wanneer je ook eens binnen andere team gaat kijken en luisteren hoe men tegen het Walking Football aankijkt. Zo hebben de FC-ers voor het uitbreken van het coronavirus een paar demo-trainingen op het hogeland verzorgt. De opkomst was bij alle drie de keren dramatisch slecht en degene die er waren gingen gillend van ellende naar huis. Het constant horen van, NIET RENNEN, trekt een pensionado of een aankomende pensionado niet. Die wil namelijk voetballen en nog even doen wat hij nog wel kan. Ondertussen zijn ze op het hogeland met een tweede poging bezig om de oudere voetballers in actie te krijgen. Waren er in Ulrum twee liefhebbers bij de tweede sessie in Warffum waren het er nul. Bij de eerste sessie in Ulrum was ik aanwezig en de tweede sessie zag ik op film. Wat ik zag klopte echter niet metZowel in Ulrum als Warffum was het een rennen en draven waar je bijna ‘scheel’ van keek. In Warffum was het verder gênant dat de medewerker ‘beweegteam het hogeland’ mee moest doen om een partijspel 4: 4 compleet te maken. Een medewerker die denk ik, maar dat even terzijde, trouwens bij Bedum niet in team A gekozen zou worden. Maar om een lang verhaal even kort te maken zou ik willen afsluiten met de opmerking, laat ze het maar lekker uitzoeken met hun toernooitjes voor ‘vrienden en bekenden’ en het bewegen volgens de 'regels' op het hogeland waar evenveel oud- voetballers op in geïnteresseerd zijn dat er koeien op de stranden van copacabana lopen.