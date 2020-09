Training SV Bedum Oldstars, de P van plezier had af en toe een ‘rustmoment’

Veel afwezigen, een nieuwe dimensie op het coronaproof sportpark, een verkochte woning, een te drukke partij en een beetje ‘Warffum’ waren op deze zonnige woensdagochtend wel de belangrijkste ingrediënten van een training waar niet iedereen evenveel plezier aan beleefde.Zeventien trainingslustigen waren er op woensdag 16 september aanwezig voor de tweede sessie onder leiding van Nanno. Dat was geen aantal waar de trainer vrolijk van werd maar wat ik logisch vond. Wanneer je een boot hebt ga je met dit weer varen. Wanneer je een caravan of camper in je bezit hebt trek je er op uit. Wanneer een dag eerder de mussen dood van het dak stuiteren en de vissen in een schuilkelder zitten ga je een dag later vissen. En wanneer je tuin groot is blijf je thuis en kun je trainen. Dat was beetje de story van deze woensdag en niet meer en niet minder. Maar ook de trainer snap ik wel want die wil met een zo groot mogelijke selectie trainen. Een selectie die ook nu weer in de laatste van de twee inloopronden de spieren even wat verder op mocht warmen voor de pass/trapvormen die er ook deze ochtend op het programma stonden. Maar voorafgaand aan de training hoorde Jan van Woudenberg verder nog dat het verhaal in Bedum de ronde deed dat zijn woning inmiddels verkocht was. Een verhaal wat Jan kon bevestigen zodat wij binnenkort een ‘dikke toarte’ kunnen verwachten. Maar terug naar de training waar de pass/trapvormen liepen als de brandweer en wat de trainer tot tevredenheid stemde. Na deze altijd leuke oefenstof, waarbij je wel voelt dat de demping van het kunstgrasveld in Bedum dalende is, stond er een partijspel ‘met ongelijker leggers’ op het programma. In de volksmond wordt het in dit geval ook wel een partijspel 7:7 met drie neutrale spelers genoemd. Dit is een oefening, althans dat denk ik, die assistent Adrianus Poldervaart, de spelers van FC Groningen ook uit laat voeren waarbij hij, zo lieten de beelden zondag op FOX zien, als ‘skippy de kangoeroe’ langs de lijn springt. Daar kun je ook direct aan zien dat Nanno wat meer ervaren is want die liep niet als een ‘Poldervaartje’ langs de lijn te springen. Maar om nu te zeggen dat deze oefening een succesnummer genoemd kon worden gaat even te ver. De drie neutralen deden hun best, laten we het daar maar op houden. Voor de afsluitende partijvorm werd er gekozen voor 8:8 + een neutrale die bij de ploeg in balbezit speelde. In een van zijn sketches maakt cabaretier Bert Visscher de opmerking, het is helemaal niks. Een opmerking die over de afsluitende partij had kunnen gaan. Want dat was echt, helemaal niks. Het was namelijk een beetje druk en wat het voetballen niet ten goede kwam maar de irritaties deden toenemen. Zo werd het Hutje mutje staan op een coronaproof sportpark, wat misschien voor een buitenstaander wat vreemd overkomt ,maar volgens de regels van het RIVM, en de verdere deskundigen die denken dat ze er verstand van hebben, gewoon mag. Ondanks dat we het partijspel als winnaar afsloten was ik deze keer blij met het eindsignaal omdat het mij ook nu weer liet voelen/ zien dat een partijspel 8:8 met hindernissen op een in verhouding nog te klein veld mijn ding niet is. Direct na afloop ging het vervolgens nog over ‘Warffum’ waar een van de boys even was wezen kijken bij het Walking Football-project ‘Krijg de ouderen op het hogeland aan het bewegen. Ik had de beelden van het bezoek aan Warffum al gezien op de sociale media en telde evenveel Warffumers dan er patattenten op Rottumerplaat staan. Maar we kunnen het twee lang/twee breed over dit project hebben. Wanneer er mensen zijn die aan een dood paard willen trekken moeten ze dat doen. Maar ik zou het plaatsen van filmpjes even overslaan wanneer je de hoop hebt dat het in Eenrum, Baflo, Leens en Kloosterburen, waar ze de komende weken vanaf 25 september te gast zijn, wel een succes gaat worden. Zo werd het weer een training met van alles erop en aan maar waar de P van plezier deze woensdagmorgen te vaak een 'rustmoment' had