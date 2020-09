Mijn weekendmoment: Kleine Emma weet wel wat binnen het voetballen belangrijk is

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt,Zaterdag was in Zoutkamp de die dag negen jaar geworden Emma die het mooi verwoordde. De jonge voetbalster vertelde aan iedereen die het maar horen wilde dat ze met haar team van Zeester met 9-0 had gewonnen en ook niet onbelangrijk, op haar verjaardag had ze ook gescoord. Iets wat mij als voetballiefhebber als muziek in de oren klonk want dat is nog steeds waar het ook in het jeugdvoetbal om moet draaien, het willen winnen. Vorige week zag ik op facebook nog een bericht van een oud-trainer voorbij komen die de opmerking maakte, we moeten stoppen met de jeugd te pamperen. Ik ben het daar wel mee eens maar gelukkig is de ‘gekte’ van het 'hoog druk zetten' en 'hoog in de concentratie' blijven spelen wat aan het verdwijnen. Want op de sociale media ging het ook bij de diverse jeugdteams dit weekend maar om een ding, het bereiken van de volgende bekerronde + de uitslag van het gewonnen duel. Waar de KNVB het jeugdvoetbal onder de twaalf jaar niet van uitslagen en standen wil voorzien denken velen daar toch anders over. De afgelopen weken mocht ik in totaal tweeëntwintig trainers bellen voor de diverse voetbalbijlages. Net beginnende trainers maar ook trainers die al dertig jaar of langer trainer zijn. Trainers die cursussen en bijscholingen hebben gevolgd en dus vaak weten waar ze over praten. Maar de beginnende en de meer ervaren trainers deelden een mening, in de sport draait het om winnen en niets meer en niets minder. Een onderdeel in de sport waar je, naar de mening van velen, zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Ze zo vroeg mogelijk leren wat winnen en verliezen betekend is namelijk vele malen belangrijker dan ze op jonge leeftijd leren hoog druk te zetten of sterk in de concentratie te spelen. Gelukkig had Emma daar nog nooit van gehoord , ieder nadeel heeft een voordeel, want dat is bij Zeester natuurlijk niet heel veel anders dan bij heel clubs, het vinden van een goed kader is vaak een ‘ Hell of a job’ en is een club blij wanneer er een vrijwilliger is. Maar dat is zoals het is maar Emma had zaterdag in alle opzichten een mooie dag. Jarig zijn en met 9-0 winnen dat maakte haar duidelijk blij. En laat dat nu precies dat zijn waar het allemaal om moet draaien. Plezier beleven aan je hobby waarbij het graag willen winnen altijd belangrijker moet zijn dan het hoog druk moeten zetten of strak in de concentratie spelen. Want het is precies zoals alle ervaren trainers afzonderlijk van elkaar vertelden, houd het simpel en zorg er maar voor dat ze naar iemand in hetzelfde shirt spelen want voor velen is dat al een prestatie op zich.