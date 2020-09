Coronavirus …Het kleedkamerprobleem is zo opgelost

Het coronavirus dat de wereld nu al maanden in zijn greep heeft zorgt binnen het amateurvoetbal voor een tekort aan kleedruimtes. Een tekort wat echter met een simpele regel heel snel opgelost kan worden.Sinds het weekend van 5 en 6 september zijn we weer officieel aan het voetballen. Dat gebeurt o.a. onder een strikte regelgeving waar het gaat om het gebruik van kleedkamers en de doucheruimtes. Niet meer dan zoveel in een kleedkamer en wat ook geldt voor de doucheruimtes zorgt natuurlijk voor vreemde situaties dat er complete teams zich thuis moeten douchen. Een vervelende wat, wanneer de herfst zijn intrede met regen en wind gaat doen, geen pretje is. Maar toch is het tekort aan kleedruimtes heel simpel op te lossen. Sinds het eerste weekend dat we weer officieel voetballen, regent het alweer afgelastingen. Geen afgelastingen omdat de velden slecht zijn maar puur en alleen omdat teams over onvoldoende spelers/speelsters beschikken om een wedstrijd te spelen. Grotere kolder kan er bijna niet bestaan want ook na maanden van niet kunnen voetballen zijn er voldoende die nog geen honger naar de bal hebben. Gisteren hoorde ik de verhalen van teams die niet konden spelen omdat … wat iedereen zelf in mag vullen. Ik blijf het zeggen, ik ben blij dat ik geen onderdeel meer ben van een voetbalteam. Er is al vaak gezegd, aan die ongein van een veelvoud aan afgelastingen moet een einde aan komen. Maar dat gaat er niet komen wanneer er van hogerhand geen maatregelen genomen worden. Maatregelen die er voor zouden kunnen zorgen dat het ‘kleedkamer-probleem’ mooi opgelost kan worden. Want waarom de teams die twee keer niet zijn opgekomen gewoon uit de competitie ‘donderstralen’. Gewoon een streep door een team en wat het voor het toewijzen van kleedkamers het er alleen maar gemakkelijker op maakt. Men heeft het toch over het ‘nieuwe normaal ‘. Dan is het moment nu daar om eens goed de bezem te hanteren waar het gaat om al die idiote ‘afgelastingen’ er eens uit te vegen. Want het is toch van de zotte dat ik op een sportpark zeker van tien teams hoor dat ze niet in actie komen omdat er onvoldoende beschikbaar zijn om wat toch hun hobby is te beoefenen. Dus KNVB. ..Na afgelasting nummer twee? Gewoon weg ermee ! !