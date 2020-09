'Wilde' plannen zijn leuk maar niet voor een sportvereniging

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Binnen de sport is er binnen de provincie Groningen van alles aan de hand en waar niemand echt heel vrolijk van wordt. Lees de kranten, volg de sociale media of leg je oor te luister en je weet, de sport komt er maar bekaaid af in onze provincie. Zo willen de voetbalverenigingen in de gemeente Het Hogeland met de wethouder sportzaken om tafel, gooien ze in de gemeente Groningen de drafbaan dicht en wil het CDA Westerkwartier de dravers graag naar Aduard halen. Nu heeft dat CDA wel meer rare ideeën want hun ‘broeders en zusters’ op het Hogeland hadden opeens het plan om FC Groningen weer te verleiden tot het spelen van een oefenpotje. ‘Braaksel’ wat zo bij iemand uit de mond kwam rollen en waar verder nooit meer iets van is vernomen. Dat is alleen maar goed want zou het niet beter zijn wanneer de politiek eens wat meer met de lokale sportverenigingen zou gaan bemoeien i.p.v. allemaal ‘rare’ dingen te roepen. Zo werd ik enkele weken informeel benaderd of ik ergens in het Westerkwartier een jeugdteam zou willen trainen. Als voetballiefhebber zou je dan eigenlijk direct ja moeten zeggen maar dat gebeurde niet. Er waren namelijk een paar hobbels in het verhaal. Zo was het moment van trainen, van 18.00 uur tot 19.00 uur, niet fijn omdat dit zou betekenen dat ik van 17.30 uur tot minimaal 20.00 uur onder de pannen zou zijn. Want voor een training van een uur ga ik de deur niet uit want een training duurt bij mij zeker negentig minuten en als de afsluitende partij leuk is langer. Maar de grootste hobbel was toch de accommodatie waar je, als je pech hebt, in de herfst, winter en voorjaar niet vrolijk van wordt. Dan is het vaak behelpen met een stukje grond wat ooit bedekt met gras is geweest maar waar je geen oefening op uit kunt zetten. Dat waren dus twee hobbels die mij vorige week op een regenachtige donderdagavond, waarbij ik samen met Bietsj buiten liep, liet besluiten, dit gaan we niet meer doen. Hoe leuk een training verzorgen ook kan zijn, ik ga niet meer met mijn ‘poten ruim anderhalf uur ‘ in een ‘prutbak’ staan. Daarom was ik ook verbaasd toen ik las van de plannen van het CDA Westerkwartier die de dravers uit Groningen graag in Aduard zag komen. Natuurlijk zijn dat mooie plannen maar vreemd is het wel dat, en precies eender dan op het Hogeland, ook daar de centjes op zijn. Dat laatste moet trouwens wel een fikse teleurstelling zijn voor allen die vanuit Ezinge, Garnwerd, Feerwerd en Aduarderzijl voor de overstap naar het Westerkwartier hebben gestemd. Want ook daar hebben ze helaas geen pot met gouden dukaten staan. Want hadden ze dat wel dan zou het namelijk fantastisch zijn wanneer er in Feerwerd een kunstgrasveldje kwam te liggen zoals er bijvoorbeeld in Warffum een ligt. Wat dat betreft zouden de ‘broeders en zusters ‘ van het CDA even bij elkaar op de koffie moeten gaan om te zien hoe dat veld in Warffum, maar ook in Uithuizen, in een behoefte voorziet. Overal wordt er tegenwoordig geroepen dat we meer moeten bewegen, en waar een beweegteam op het Hogeland druk mee is, maar ondertussen laat de politiek de amateursporters in de stad en in de regio mooi in de kou staan. ‘Wilde’ plannen zoals het CDA op het Hogeland en in het Westerkwatier zijn mooi. Maar laten ze die maar voor in het echtelijk bed bewaren wanneer het om ‘wild’ gaat. En verder laten ze ook in het Westerkwartier eerst maar eens gaan kijken of ze een voetbalclub met bij slecht weer een serieus probleem, niet kunnen helpen. Want dat je kinderen en ook ouderen wilt laten bewegen is leuk maar doe dan ook wat aan een accommodatie…