Mijn weekendmoment: Wanneer je vroeg opstaat ben je nooit te laat.

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Wanneer je niet vijf minuten voor je afspraak aanwezig bent dan ben je te laat. Dat is een wijze les die ik van mijn vader heb meegekregen en die ik ook mijn dochters heb meegegeven. En deze week las ik nog een mooie en dat was, wanneer je vroeg opstaat ben je nooit te laat. Twee wijze lessen die scheidsrechter Khaled Mustafa waarschijnlijk nooit heeft geleert. Dhr Mustafa is al een aantal jaren actief binnen de ‘scheidsrechter branche’ waar ik hem heb leren kennen als een structurele laatkomer. Bij een 14.00 uur-duel is het nooit voor 13.30 uur dat je de arbiter ziet verschijnen en bij een half drie duel is hij er nooit voor 14.00 uur. Wetende dat hij was aangesteld voor het duel FC LEO-Noordpool wist ik ook, de aanvangstijd van 14.30 uur gaan we niet halen. En laat dat nu net iets zijn waar ik structureel de pest over in heb. En inderdaad rond 14.10 kwam er van alles richting de kantine van de Leensters rijden maar geen scheidsrechter Mustafa. Maar een telefoontje van FC LEO-voorzitter Arjen Fledderman leerde dat de scheidsrechter dacht dat hij tegen half drie wel op het sportpark zou arriveren. Een vreemde boodschap wat er toe zou leiden dat het duel in Leens weleens om 15.00 uur zou beginnen. Een mededeling waar ik niet bepaald blij van werd omdat er voor mij na het duel in Leens ook nog logistieke activiteiten op het programma stonden. Rond 16. 40 uur arriveerde er namelijk iemand met de bus vanuit Groningen in Winsum die na een dag in een zorgcentrum werken wel graag naar Ezinge wilde. Martine kennende zag ik haar al op haar slippers richting Garnwerd lopen en wat in mijn beleving niet echt de bedoeling was. Gelukkig voor mij, maar later in de wedstrijd minder voor enkele spelers, wilde de laatkomer wel direct beginnen waarbij het controleren van de spelerspassen werd overgeslagen. Ik moet zeggen dat laatste, dikke prima want het controleren van de kaarten bij eerste elftallen heb ik nog nooit begrepen. Maar het hoteldebotel binnen komen ‘racen’ had ook zijn weerslag op het fluiten van de arbiter die in de eerste helft wat ‘opgefokt’ over het veld banjerde. Nu moet ik zeggen dat ook de spelers vrolijk meegingen in het opgefokte gedoe maar, de schuld lag echt bij de arbiter. Natuurlijk waren er die de wegomleggingen als excuus gebruikten voor zijn te laat komen maar daar had Noordpool ook mee te maken en die waren ruim van te voren aanwezig. Kortom er was geen excuus want als je een arbiter nu zeker tien keer hebt getroffen en hij steeds hetzelfde ‘toneelstukje ‘ opvoert dan denk ik dat er ook wat mensen, lees rapporteurs, liggen te slapen. Verder heb ik geen idee of de arbiter in een groep zit waar een regiocoach de arbiters nog van wat tips kan voorzien. Want het kan en moet niet zo zijn dat een structurele te laatkomer het ‘verziekt ‘ voor mensen die wel op tijd komen doordat ze de twee belangrijke regels in het leven wel in de praktijk brengen.