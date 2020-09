Walking Football op het Hogeland, je moet het wiel niet opnieuw uit willen vinden

Een strakke grasmaat, twaalf deelnemers en prima weersomstandigheden waren de belangrijkste ingrediënten voor een voetbalmorgen in Ulrum waar de eerste van een zevendelige cyclus van het voetballen voor zestigplussers op het programma stond.Rond half tien was het nog niet echt druk in Ulrum waar men van start ging met een zevendelige cyclus om meer oud-voetballers warm te maken om als zestigplusser weer te gaan voetballen. Gezien de aankondiging op de poster wat de oud-voetballers allemaal niet mochten was ik als lid van de SV Bedum Oldstars nieuwsgierig naar wat er deze vrijdagochtend in Ulrum stond te gebeuren. Maar zoals gezegd, echt druk was het niet en wat dat betreft was het maar goed dat een aantal Winsumers met trainer Henk Alssema mee waren gekomen. Was dat namelijk niet gebeurt dan was het namelijk een partijtje 1-1 tussen twee Ulrumers geworden. Want helaas, meer nieuwsgierigen waren er niet uit Ulrum en omstreken. Ik moet eerlijk zeggen, dat is jammer want ook oud-voetballers uit Ulrum en omstreken zijn er genoeg die nog prima een balletje kunnen trappen. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook dat er zijn die niet komen kijken omdat er vertelt wordt dat bepaalde ook voor een oud-voetballer logische zaken verboden zijn. Want op de poster stond, rennen is verboden. Dat was ook de reden dat ik tot de zomer van 2017 zei van, dat Walking Football gaat helemaal nergens over. Regels waar ik de zin niet van begreep en waar ze in bijvoorbeeld Bedum ook al snel klaar mee waren. Daar werden de regels wat aangepast met als gevolg dat er in Bedum zeker 35 mannen en twaalf dames wekelijks heel veel plezier aan het voetballen beleven. Maar de poster liet weten, er mag niet gerend worden. Waar dat bij de voorbereidende oefeningen logischerwijs al gebeurde was ik meer benieuwd naar hoe dat bij het partijspel zou gaan. Dit omdat ik met de beleidsmedewerker van het beweegteam het Hogeland voordat de training begon niet echt op een lijn zat. De beleidsmedewerker kon mijn teksten op mijn site en de sociale media richting het project Walking Football op het hogeland namelijk niet echt waarderen. Nu krijg ik daar geen ‘jeuk’ van wat een beleidsmedewerker van iets vind want die preken vaak toch alleen maar voor eigen parochie. Maar duidelijk werd wel dat hij het volgens de regels voetballen zoals op de poster stond beter vond dan hoe het er in Bedum gebeurde. Maar als snel kreeg ik tijdens de partij het beeld dat er maar weinig verschil zat tussen hoe er in Ulrum en Bedum gespeeld werd. Want natuurlijk werd er in Ulrum met de bal aan de voet gerend en natuurlijk was er af en toe even lichamelijk contact. Maar het vreemde was waar de arbiters, Jan Smit en Hans Drenth, daar in Bedum voor fluiten gebeurde dat in Ulrum niet. Dus heel zwart/wit, in Bedum wordt juist strenger naar de regels gekeken dan vrijdagmorgen in Ulrum. In Ulrum was dit trouwens poging twee want in februari hadden de FC Groningen Oldstars al een demo-training gegeven. Een demo wat er voor heeft gezorgd dat een aantal oud-cracks de schoentjes niet meer voor een tweede keer heeft opgepoetst. Dit omdat ook deze Oldstars vsn de trots van het noorden het niet mogen rennen bij het Walking Football maar ] blijven uitdragen. Iets wat niet alleen jammer maar ook niet nodig is. Ook in Ulrum liep er namelijk bij de tien zestigplussers niet een ‘Ursain Bolt ‘rond en wat ik ook niet had verwacht. Want laten we eerlijk zijn, leg de bewegende beelden op film vast en je schrikt je kapot wanneer je je zelf qua snelheid in actie ziet. Maar ook dat maakt niet uit wanneer iedereen maar plezier aan het voetballen beleeft. En dat laatste hadden de mannen deze eerste vrijdag van de zeven stuk voor stuk. Daarom is het jammer dat er niet meer liefhebbers uit de buurt van Ulrum waren maar wat ik ergens wel had verwacht. Waarom moet het wiel nu weer opnieuw uitgevonden worden in dorpen waar nog geen tien Walking Footballers zijn maar je er eigenlijk minimaal twintig nodig bent. Laat de liefhebbers zich, en zet daar als beweegteam met posters op in, aanmelden bij Noordpool of Winsum/Sauwerd. Want uit betrouwbare bron weet ik dat ze bij beide teams nog wel nieuwe leden kunnen gebruiken en die er, en dat zal een reden hebben, bij Bedum met regelmaat gewoon binnen komen lopen..