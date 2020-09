Training SV Bedum Oldstars in het teken van een ‘stemming’ en nog meer.

De eerste training van de SV Bedum Oldstars in september stond niet alleen in het teken van stemmen over de terugkeer van trainer Nanno maar het ging, onder het genot van een kopje koffie + koek van de jarige Piet, ook over de opvolger van Koeman, de krakkemikkige toestand waar de kleedkamers van de SV Bedum in verkeren en een ( voorlopig ) afscheid.Deze week kregen we het bericht dat er woensdag gestemd moest worden waar het ging over de terugkeer van onze trainert. Ik was in de veronderstelling dat dit allang in kannen en kruiken was maar ik begreep uit het bericht dat de trainert toch graag vanuit de groep wilde horen of hij er nog minimaal een jaar aan vast kon knopen. Ik begreep dat wel want een goede volger van het voetbalnieuws weet dat ook de ‘grote’ Louis van Gaal zo werkt. De ondertussen 69 jarige Van Gaal is namelijk druk aan het polsen of een derde ambtstermijn als bondscoach voor hem haalbaar is. Maar Nanno wilde graag weten of zijn komst in Bedum op prijs werd gesteld en vandaar dat daar op deze qua weersomstandigheden iets betere woensdag dan een week eerder even over gestemd moest worden. Mooi voor Nanno is dat coördinator Jan van Woudenberg hem kan vertellen dat de groep een terugkeer wel ziet zitten zodat we ‘el Snorro’ woensdag weer welkom gaan heten. Waar het aanblijven van de trainert snel besloten was duurde de ‘discussie’ over de opvolging van Koeman als bondscoach wat langer. Natuurlijk viel de naam van Louis van Gaal maar waar binnen de groep die woensdagochtend aanwezig was bijna niemand zijn voorkeur naar uitging. Velen gingen voor Lodeweges met (mijn favoriet ) Robin van Persie die duidelijk meer uitstraling heeft dan die ‘dooie’ Erwin van der Looi. Na dit gespreksonderwerp ging het ook nog even over het tekort van tien miljoen van de gemeente Het Hogeland bij de bouw van De Tirrel in Winsum. Een tekort wat niet in het voordeel van de voorzieningen op het sportcomplex gaat werken. Maar gelukkig was daar tegen tien uur het teken dat de training ging beginnen. Een training die voorlopig voor de laatste keer onder leiding stond van Johan Kuiters. Johan heeft als trainer de taken van Nanno opgepakt toen we van het kabinet weer mochten trainen. Dat deed hij op een meer dan voortreffelijke wijze door als trainer aan te voelen wat een groep nodig heeft. Dat was in ons geval door bijna alles met de bal te doen en de verder in mijn ogen wat minder belangrijke oefeningen in het rondje inlopen te verpakken. Kortom complimenten voor Johan als trainer maar die het als fluitende voetballer of voetballende fluitist soms lastig had. Want zo eerlijk moeten we zijn, in onze laatste partij, waar team wit als een zak bedorven wortels speelde, scoorde Henk Diepenbroek fraai vanaf onze helft. Het was centimeterwerk maar in dit geval had de schutter gelijk. Maar ach, het is zoals het is en geen mens is gelijk en dat heeft deze zomer mij nog meer geleert. Voor deheb ik deze zomer denk ongeveer honderd interviews mogen maken. Die hebben mij geleert dat ook alles wat er op een woensdagochtend gebeurt je dat een beetje moet relativeren. Natuurlijk wil ik ook mijn wedstrijdjes winnen maar dat gaat nooit altijd gebeuren. Maar, en dan zijn de woorden van Nanno, de P van plezier moet voorop staan en dat klopt. In alles wat je doet En of dat nu voetballen, vissen, een rondje versneld voortbewegen, fietsen, wandelen of met een schrijfblokje langs de lijn staan is, in alles moet je plezier hebben. Maar,en dat is nog belangrijker, je moet vooral blij zijn dat je dat alles nog kan doen. .....