Mijn weekmoment: Voetbalclubs verdienen geen bonnetjes schrijvende ambtenaren

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Dit weekend stond voor velen in het teken dat er weer in een officiële wedstrijd tegen een bal getrapt werd. Bijna een half jaar had was dat door het uitbreken van het coronavirus niet gebeurt en wat nu onder strikte voorwaarden weer kon. Dit weekend stonden er voor mij twee duels op het programma. Zo was ik zaterdag voor dein Zoutkamp en zondag in Eenrum. Met in mijn achterhoofd de wetenschap hoe de ‘looplijnen’ in Usquert, Sauwerd en Bedum waren was ik ook benieuwd hoe die in Zoutkamp en Eenrum ‘uitgetekend’ waren. Ik kan niet anders zeggen, niets dan lof voor de beide besturen die alles uit de kast hadden getrokken waar het ging om te handelen volgens de regels van het RIVM. Natuurlijk zal er ergens op beide complexen wat fout gegaan zijn. Maar ik ben zo vrij om te zeggen dat dit echt aan de toeschouwers of aan een derde helft 'vierende' teams heeft gelegen. Want het moet toch niet nodig zijn dat een clubbestuurder als ‘veldwachter bromsnor’ moet zeggen dat volwassenen anderhalf meter afstand van elkaar moeten houden. Ook ik weet dat het lastig is voor sommige mensen en die dat niet kwaad bedoelen. Die doen dat in hun enthousiasme of misschien omdat ze wat slechthorend zijn. Want ook dat kan een reden zijn dat de anderhalve meter even vergeten wordt. Maar in Zoutkamp hoorde ik ook het verhaal van een controle. Een controle door een ambtenaar die even op zijn strepen wilde gaan staan. Maar moeten we dat met elkaar willen of zou het niet van iets meer klasse getuigen als deze ambtenaren een adviserende rol kregen i.p.v. dat er zijn die ‘geil’ worden van het feit dat ze een boete uit mogen schrijven. In dat geval had ik nog wel een leuke bruiloft voor ze geweten waar ze een vijftigtal mannetjes en vrouwtjes op de bon hadden kunnen slingeren. Maar om nu bij sportverenigingen en horecaondernemers via allerlei belachelijke boetes een spoor van vernieling langs te trekken gaat mij een aantal bruggen te ver. Wanneer je het laatste half jaar niet onder een steen hebt gelegen dan weet je namelijk dat de sportverenigingen het door het coronavirus lastig hebben en absoluut geen tweede ‘intelligente lockdown’ kunnen gebruiken. Dan zijn er misschien wel die om gaan vallen en wat we samen niet moeten willen. En met SAMEN bedoel ik ook de scheidsrechters die verantwoordelijk zijn voor datgene wat er binnen de omheining gebeurt en waar ook de dug-outs toebehoren. Drie personen in een dug-out en niet meer staat er in de regels die de KNVB, in overleg met het RIVM. heeft opgesteld. En dat dit wordt nageleefd is een taak van de arbiter om de clubs daar op te wijzen. Precies zoals ze dat ook doen wanneer er geen cornervlaggen zouden staan of doelnetten zouden hangen. Want ook het aantal personen in een dug-out zou met een niet meedenkende ambtenaar voor een boete kunnen zorgen en dat verdienen de diverse besturen niet. Met de kennis van het ondertussen op vier complexen te zijn geweest kan ik niet anders zeggen dat alle besturen hun best hadden gedaan om hun park ‘coronaproof’ te maken. En waar dat in mijn ogen wat minder was moet je ondersteunend willen zijn door je bij het bestuur te melden met wat volgens jou beter kan/moet. En of iemand er dan wel of niet wat mee doet is een andere zaak maar dat is voor mij wel hoe het werkt. Daarom niets dan lof voor allen die hun best doen om hun club coronaproof te maken en waar in mijn beleving de te graag bonnetjes schrijvende ambtenaren maar ver van weg moeten blijven….