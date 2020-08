Voetjebal…een 'krantenloop' is bijna gewenst

De ‘voetbalboom’ krijgt er nog steeds takken bij want naast framevoetbal hebben we nu ook het voetjebal waar ouders met hun zoon of dochter vanaf 2 jaar drie kwartier mogen bewegen maar wat wel een paar centjes moet kosten en daardoor een ‘krantenloop’ bijna gewenst is.Het was vorig jaar oktober dat ik het bericht uit Haarlem kreeg dat mijn toen nog 2-jarige kleinzoon Morris het tegen een bal trappen had ontdekt. Als opa die nog steeds een balletje trapt vond ik dat natuurlijk prachtig. Maar, zo ging het bericht verder, Morris kan hier in Haarlem op voetjebal en wat vind jij daarvan. . Ik moet zeggen dat ik op dat moment nog nooit van voetjebal had gehoord dus verder onderzoek was gewenst. De site van voetjebal was snel gevonden en mijn antwoord ook. ‘Dat moet je met Morris maar niet gaan doen’. Want naast dat ik 10.50 per ‘les’ van vijfenveertig minuten buiten proportioneel vond zag ik als oud-jeugdtrainer de toegevoegde waarde van dit gebeuren ook niet echt. Dat alles zorgde dat Morris dus geen voetjebal ging doen en hij ondertussen, dankzij de genen van zijn moeder, het dansen heeft ontdekt. Dikke prima wat deze ‘voetbalopa’ betreft want je moet vooral dat doen wat je leuk vind en zeker niet iets gaan doen omdat een ander vind dat iets moet. Zo verdween het voetjebal in Haarlem weer naar de achtergrond en hoorde ik er niets meer van tot aan zaterdagochtend. Opeens zag ik op de sociale media dat het voetjebal ook in Groningen aangeboden werd. Nieuwsgierig als ik was, met een 2-jarige kleindochter in Uithuizermeeden met een stevige trap in haar rechter, besloot ik ook deze site te bezoeken. Was ik in oktober al verbaasd over de prijs voor een les van drie kwartier, dat was nu niet anders. Een blok van acht lessen voor tachtig euro en dat keer vier blokken is in mijn ogen veel geld. Maar, en dat geldt voor alles, het is natuurlijk wat een ‘gek’ er voor geeft of er voor over heeft. Al zou mijn dochter in Uithuizermeeden het kleine Maud gunnen dan moet er ook ‘even 32 keer op en neer naar Groningen gereden worden voor iets waar ik van vind dat het geen toegevoegde waarde heeft. Want het af en toe oppassen, leert mij dat een 2-jarige in drie kwartier ook met ‘vijfenveertig’ dingen bezig is. Iets wat in mijn beleving ook moet/mag. Maar op de site kwam ik meer tegen waar ik verbaasd over was. Zo stond dit er ook,. Ik moet eerlijk zeggen, daar schrok ik van want dat is nogal iets wat de ‘Voetjeballers’ op jonge leeftijd moeten leren. Maar op dezelfde site kon het nog erger want ook de Trots van het Noorden wil een graantje van voetjebal mee pikken. Want ook bij FC Groningen bieden ze voetjebal aan. Daar gaat het om tien lessen die 165 euro moeten kosten. Maar daar krijgen ouder en kind wel een certificaat voor en mogen ze ook naar een wedstrijd van de Groningers. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om nu al met kleine Maud naar een duel van de FC te gaan want dan past een optie ballenbak, kinderboerderij of speeltuin deze opa beter. Maar wat wel mooi is dat ze bij de FC, waar de kids ook nog automatisch lid van de kidsclub worden, met gekwalificeerde trainers werken die de 2-jarigen de eerste beginselen van het voetbal bij gaan brengen. Nu weet ik niet wat ik mij daar bij voor moet stellen want bij een 2-jarige werken met praatje-plaatje-daadje zal een lastig verhaal worden. Persoonlijk denk ik dat je binnen deze leeftijdscategorie meer verstand van het verwisselen van een pamper moet hebben dat je hoge verwachtingen van trappen, passen, draaien en jongleren moet hebben. Ik weet bijvoorbeeld niet wat er onder jongleren verstaan wordt en ook zie ik het opendraaien bij kleine Maud nog niet echt gebeuren. Maar gelukkig hoeft kleine Maud zich daar nog geen zorgen over maken want haar opa gaat haar mamma en pappa, mochten ze er naar vragen, echt adviseren om niet aan die geldklopperij mee te doen. En wanneer Maud, Tim en in Haarlem Morris en Noor een balletje willen trappen dan komt deze opa wel even opdraven en wat voor veertig keer geen 320 of voor tien keer 165 euro gaat kosten. Als vergelijk heb ik toch even bij wat clubs gekeken wat daar het voetballen voor jonger dan 7 jaar kost. Vreemd genoeg zit daar het nodige verschil in maar wat een reden zal hebben. Maar ook bij de club waar het meeste aan contributie wordt betaald ben je als ouder vele malen goedkoper uit. En zouden daar bij de jeugdige voetballers slechtere trainers lopen dan de ‘gekwalificeerde’ waar de site van voetjebal zo mee loopt te pronken.. ik denk het niet en ach anders zijn er vast wel meer opa’s, en ook oma’s, die vroeger zijn opgegroeid met praatje-plaatje-daadje en daarom nog wel wat voor kunnen doen. Maar niet voor een 2-jarige leeftijd want die moet via de trampoline naar het poppenhuis 'vliegen' en vandaar naar de glijbaan om vervolgens een boekje te willen 'lezen'en zo hoort het op die leeftijd te zijn en geen gekkigheid van passen, trappen, jongleren en opendraaien bij iets wat 'klauwen' met geld kost