Mijn weekmoment ..dan maar een 'brombeer'

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.FOUTGOEDDat ik tot nu toe in mijn jaren als sportverslaggever maar vooral als beheerder van mijn eigen website Puurvoetbalonline niet overal vrienden heb gemaakt weet ik als geen ander. Maar dat hoort erbij zullen we maar zeggen en wat deze week niet anders was. Het zal op woensdag zijn geweest dat er een foto op de sociale media verscheen waar ik van dacht, dit kan niet waar zijn. Een foto van een dug out waar zes personen inzaten waar er volgens de coronaregels maar plaats is voor maximaal drie met naast de dug out drie personen die de anderhalve meter ook aan hun laars lapten. Omdat we, en laten we ons gelukkig prijzen, in een vrij land leven mocht ik daar wat van vinden en wat ik ook deed. Persoonlijk vond ik , en dat is nog steeds mijn mening, dat niet alleen de thuisspelende vereniging zijn zaakjes niet op orde had maar ook de arbiter van dienst had op kunnen en misschien ook wel op moeten treden. Want we kunnen wel doen alsof er niets aan de hand en het coronavirus ons niet gaat bereiken maar zo is het niet. Ik heb het de laatste weken namelijk iets te vaak van dichtbij meegemaakt dat het virus wel verdomd dicht in de buurt kwam. Daarom was ik ook verbaasd over de foto die ik woensdag op de sociale media voorbij zag komen. Maar hoe anders was dat vanmorgen toen ik een andere ‘dug out-foto’ op de sociale media zag verschijnen. Een foto die aan duidelijkheid niets te wensen overliet en liet zien hoe het volgens de regels op dit moment moet in een dug out. Door het plaatsen van een foto van een te volle dug out werd ik ‘brombeer’ genoemd en waar ik mee kan leven zolang Krista, Saskia, Morris, Maud, Noor en Tim dat maar nooit gaan zeggen. Dat zou ik namelijk pas vervelend vinden. Twaalf jaar als verslaggever en ruim elf jaar Puurvoetbalonline hebben mij zoals gezegd niet alleen vrienden opgeleverd en dat is zoals het is. Wat dat betreft ben ik ondertussen wel wat gewend aan de ‘gekkigheid’ die er soms mijn kant opkomt en wat ik ook begrijp wel begrijp wanneer je ergens een mening over hebt . Maar door het plaatsen van de foto wilde ik wel laten zien dat ik hoop dat het bij de verenigingen waar ik de komende periode weer langs de lijn mag staan beter geregeld is dan bij de thuisspelende club op deze foto. Natuurlijk snapt iedereen dat het tijd, geld en energie kost om alles coronaproof te maken. Maar in een dug out ‘gewoon’ zes personen stoppen kan en mag niet en er is geen voetbalclub die dat niet weet. En wanneer je dat signaleert, of iets anders wat niet klopt, dan moet het ook kunnen dat je een club op bepaalde zaken wijst. En of je dan verslaggever, scheidsrechter of iemand van de tegenpartij bent maakt niet uit want we moeten het SAMEN doen. Want laat een ding duidelijk zijn, ik mag dan in de ogen van sommigen een ‘brombeer’ zijn, als liefhebber van het amateurvoetbal hoop ik dat we het seizoen 2020-2021 WEL uit kunnen spelen en wat als er teveel zijn die de regels aan hun laars lappen misschien wel NIET gaat gebeuren !