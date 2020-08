SV Bedum Oldstars kregen bezoek van Francis .

De SV Bedum Oldstars hadden deze woensdagmorgen hoog bezoek. Dat was echter geen KNVB-bestuurder of de coördinator ‘Walking Football-Het Hogeland’ , Erwin Bloeming. Wie er wel was dat was ‘orkaan’ Francis die bij heel wat meteorologen voor het nodige zweet in de bilnaad had gezorgd en sommige misschien nog wel deed.Op weg naar Bedum voelde ik dat het qua aantal stars weleens een rustige training kon gaan worden. Iets wat ook bleek te kloppen toen trainer ‘De Kuit’ een aantal minuten voor tien de neuzen ging tellen. Precies zestien stars waren present en wat direct ook het laagterecord van deze zomer tot nu toe was. Waar het onderweg naar Bedum al licht regende zette dat zich in Bedum door. Het water kwam gestaag naar beneden en dat zorgde dat iedereen na de inloopronde al doorweekt was. Maar dat mocht de pret niet drukken want je bent een voetballer die bij weer of wind naar het voetballen, komt of je bedenkt een reden waardoor je niet kunt komen. Maar onder een dus gestaag neervallende regen werd er door de zestien stars prima getraind want de assistent van Nanno, De Kuit, had zijn training prima voorbereid. Nu we het toch over onze trainer hebben, eigenlijk had ik Nanno, gezien het bezoek wat Francis aan Nederland bracht, wel even verwacht. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat er zijn die op een regenachtige morgen zoals deze woensdag voor de leuk een paar baantjes gaan trekken. Maar misschien moest Nanno nog even een paar zeemeerminnen uitpellen voordat hij volgende week weer zijn opwachting op de diverse groene velden mag maken. Maar deze woensdag had ‘De Kuit’ nog de leiding over de training en waren Jan Smit en Hans Drenth de referees van dienst. Ondertussen bleef het wat ‘miezeren’ en dat zorgde dat het ieder nadeel heeft een voordeel van toepassing was. De regen zorgde namelijk dat het balletje lekker rolde op het natte gras en wat een kunstgrasmat ook hoort te zijn. Zestien stars zorgde voor vier teams van vier spelers en op een veldje wat kleiner van formaat is dat prima te doen. Waar ons eerste duel met een eindstand van 6-5 doelpuntrijk genoemd mocht worden was wedstrijd nummer twee er een waarin de doelpunten schaars waren. In het duel tegen het andere paars, wij waren het zwarte team, werd het een 2-1 zege voor de ‘zwarten’ al moet je tegenwoordig uitkijken met wat je zegt. Zo werd het een natte training waar het eerder op de ochtend ook nog even over het aanstaande vertrek van Messi bij Barcelona ging, Maar daar ging het niet lang over in een kantine waar alles anders is/gaat dan anders en wat de komende tijd ook niet anders gaat worden. De laatste dagen ben ik een paar keer van dichtbij geconfronteerd met het virus wat de wereld in zijn greep heeft. En ook ik zit niet op de ongein van een besmetting te wachten en daarom snap ik de regels die op het sportpark in Bedum gelden ook heel goed. Maar en zo eerlijk moeten we zijn, het spontane is helemaal weg want het bordje met, in deze kantine mogen maar 42 personen tegelijkertijd aanwezig zijn zegt wat dat betreft genoeg. Het is echter zoals het is en ik hoop dat we er met elkaar voor kunnen zogen dat het pandemie zich niet verder verspreidt en waar het op een soms kletsnatte woensdagmorgen mogen voetballen ook de dupe van zou worden.