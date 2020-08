Pijlen, douches en 'Bloody Hot' bij training SV Bedum Oldstars

De derde training in augustus was er voor achttien Oldstars eentje die in het teken stond van hoge temperaturen, pijlen in de kantine en het verdere gangenstelsel, douches die weer in actie mochten komen en uiteindelijk het nieuws over een ontstoken teennagel.We hadden twee jarigen deze woensdag want Ger Bolhuis was een week eerder 69 geworden en ‘der Bomber’ Tonnie Niemeijer vierde op deze woensdag dat hij 69 jaar was geworden. Uiteraard zette coördinator Jan van Woudenberg even het lang zullen ze leven in maar wat ik even heb overgeslagen. Ik luister namelijk trouw naar Mark en Hugo wanneer ze weer met een persconferentie komen. Dus wordt er door mij even niet gezongen want dat mag niet van Mark en Hugo en wat Mark en Hugo zeggen moeten we geloven al denken de zorgmedewerkers daar denk ik bij Hugo toch even anders over. Omdat we weer konden douchen mochten we ook naar de kleedkamer en ik moet zeggen, het was duidelijk aangegeven hoe en waar je moest lopen om op je plaats van bestemming te komen. Was de temperatuur op weg naar Bedum nog 21 graden …in Bedum was dat anders. Daar was het ‘bloody hot’ boven het kunstgras en wat sommige boys de opmerking deed maken, bij zomerdag moeten we eerder beginnen of misschien niet trainen. Maar de omstandigheden vroegen dus om een aanpassing en wat door trainer ‘De Kuit’ prima werd opgepakt. De oefeningen werden simpel gehouden en ook de frequentie was meer dan acceptabel. Toch was daar al snel de roep om de partijvormen en ook dat werd direct gehonoreerd. Met zeventien overgebleven ‘stars’, Henk van Oosten had na weken/maanden van niet trainen wat startproblemen, werden er drie teams van vier en een van vijf spelers gemaakt. Al snel bleek dat het aan de warme kant was en zo werden het wedstrijdjes waar het ‘Beweegteam het Hogeland ‘-medewerker Bloeming vast heel blij van zou zijn geworden. Want het ‘beweegteam’ blijft het via de diverse ‘schreeuwposters’ maar roepen, bij Walking Football is het verboden te rennen. Maar gelukkig komen de acties van het beweegteam al niet meer op een van de vele tafels te liggen want ooit was het Cruijff die zei, wanneer je met iets of iemand niets heb mot je er ook geen aandacht aan besteden. Dus dat doen daarom ook maar niet meer met de ‘Bloeming-club’. Wat wel even op tafel kwam was de opvolging van Ronald Koeman. ‘Sneeuwvlokje’ gaat eindelijk naar de club van zijn dromen en wat vlokje wel gegund is. Maar over de opvolging gaan wilde geruchten rond want het schijnt dat de man die de hele zomer het zwemparadijs Engelbert onder controle had ook genoemd wordt. Niet dat Nanno ‘el snorro’ Kranenborg de hoofdcoach wordt maar, zo liet ‘kenner ‘ Sjaak Swart weten, in een staf samen met Henk ten Cate, Ruud Gullit zou Nanno zeker niet misstaan. Maar ook genoeg over Oranje want ook dat is geen onderwerp, en wat ook geldt voor de CL en EL, om lang bij stil te staan. Op deze woensdagochtend werden het uiteindelijk twee partijtjes omdat het merendeel wel klaar was met hoge temperaturen in combinatie met kunstgras. Zo kwam er op tijd een einde aan deze voorlaatste training zonder Nanno. Want mocht hij er met Eric Gudde niet uitkomen dan zal hij op 2 september weer in Bedum voor de groep staan. Zo werd het weer een leuke training waar ik in de middaguren nog even contact over had met Ronald. Wij zaten samen in een team en in partij 2 ging het vanaf mijn kant ff van dik hout zaagt men planken richting de man die ooit een keer hoopt dat hij sneller is dan zijn schaduw. Maar als voetbalvrienden was het snel weer klaar en even later ging het over de pruimenjam die hij aan het maken was. In de loop van de middag kwam er nog een bericht uit Bedum dat Jan Gast, de man die alleen maar mooie goals produceert, voorlopig is uitgeschakeld. Enkele weken geleden werd er een nagel van een grote teen van Jan verbrijzeld , De experts zijn er nog niet over uit of dit op de stranden van Normandië door een tank van het model WH69,JVD70 of een RJ63 is gebeurd. Maar het verbrijzelde exemplaar is ondertussen vervangen door een nieuwe die nu ontstoken is. Een euvel wat vaker gebeurt bij een foute schoenenkeuze. Want Jan had even niet mee moeten gaan in de Hugo de Jonge-hype, als ik ‘leuke’ schoenen aan doe krijg ik er een kilo verstand bij. Want dat heeft bij Hugo ook niet gewerkt. Maar Jan is nog even uitgeschakeld en ik denk eerlijk gezegd dat we de ‘one and only’ pas terugzien als de ‘regenjasperiode ’ is aangebroken. En dat laatste is waar ik van hoop dat dit niet voor meer ‘stars’ gaat gelden en waar ik ook even de man van, voetbal is oorlog en anders maak ik oorlog, Hans Drenth in wil noemen. Hans is een van de scheidsrechters in Bedum en is al een aantal weken afwezig en wat jammer is. Nu moet er steeds een voetballer fluiten en wat voor de voetballende fluitist of fluitende voetballer niet handig is. Daarom hoop ik dat we ook ‘Hansie ‘ weer snel weer zien en wat ook geldt voor alle overige ‘stars ‘ die al wat langer afwezig zijn…..