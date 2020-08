Mijn weekmoment Het ‘trainen als een prof’ moet voor alle keepers toegankelijk zijn.

Iedere week gebeurt er binnen de voetbalsport wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing, afgrijzen, teleurstelling in combinatie met boosheid naar kijkt.Ook deze week werd mijn mening gevraagd over iets binnen de voetbalwereld en wat wel vaker gebeurt. Soms heb je geen tijd om daar iets mee te doen. Maar soms is het iets waar je wel tijd voor wilt maken om er een artikel over te schrijven. Deze keer werd namelijk mijn mening gevraagd over de aanstaande keeperstrainingen bij FC Groningen. Trainingen waarbij jeugdige keepers konden trainen als een prof. De vader die mijn mening vroeg was namelijk teleurgesteld want voor een zesdelige clinic moest er 130 euro neergelegd worden. Een bedrag dat hij graag zou willen ophoesten maar wat door privéomstandigheden even niet ging. Nieuwsgierig geworden naar wat er dan voor de jeugdige talenten op het programma stond bezocht ik de site van FC Groningen. Ik was blij dat ik zat toen ik op de site arriveerde want datgene wat er voor de 130 euro werd geboden deed mij bijna van mijn stoel vallen. De keepers mochten zes uur training verwachten, kregen een officieel FC Groningen certificaat van deelname, twee kaarten voor een wedstrijd van FC Groningen, training van FC Groningen keeperscoaches, een FC Groningen Gadget en mochten trainen op sportpark Corpus den Hoorn, dé thuisbasis van FC Groningen. Allemaal mooie dingen die de vader die mijn mening vroeg zijn zoon ook graag had gegund maar wat er door zijn privéomstandigheden niet in zou zitten. Ik begreep de vader dat hij erg teleurgesteld was dat hij zijn zoon dit niet kon bieden. Ooit heb ik in een situatie gezeten dat ik mijn twee dochters niet dat kon geven wat ik ze zo graag gunde en wist dus wat dit met hem deed. Maar mijn mening werd gevraagd en die heb ik ook gegeven en wat ik hier nogmaals doe. Persoonlijk vind ik het een regelrechte schande dat je voor een clinic een dergelijk bedrag als een maatschappelijk betrokken club durft te vragen. Althans dat straalt FC Groningen uit wanneer we naar de betrokkenheid bij het voetballen voor kinderen met een beperking en het ouderenvoetbal kijken. Beide takken draagt de Trots van het Noorden een warm hart toe en wat prima is. Maar iets een warm hart toedragen geldt dus niet voor alle jeugdige keepers binnen het amateurvoetbal. Wanneer die de pech hebben dat de ouders of verzorgers even geen 130 euro hebben dan is dat ‘gevalletje’ pech. Maar het vreemde in deze is dat FC Groningen misschien zelf wel de meeste pech heeft. Want wie weet glipt er nu wel een aankomend talent door de mazen van het net. Ik mag namelijk aannemen dat het speuren naar talent ook een van de reden is om deze’ trainen als een prof’ te organiseren. Daarom had ik het ook normaal gevonden wanneer deze clinic voor iedereen toegankelijk was geweest. Dan had de ‘maatschappelijk betrokken zijn’-pot misschien wat anders verdeeld moeten worden maar wat prima had gekund. Dat zou prima kunnen wanneer er bij bijvoorbeeld bij de overige maatschappelijke projecten eens wat meer naar de uitgaven gekeken zou worden. Zou dat gebeuren dan hadden de kosten van deze clinic best naar beneden gekund, of helemaal kunnen verdwijnen, en had ook het zoontje van de vader met de smalle beurs zijn talenten op Corpus kunnen laten zien. Want in een wereld die door wel of geen racisme of wel of geen discriminatie steeds gekker wordt mag een BVO best anders denken. Daarom kan het misschien wel een onsje minder bij de projecten die er zijn en helemaal wanneer je weet dat er zijn die het slechter hebben dan die wel mogen profiteren van de FC zijn maatschappelijke betrokkenheid. Een betrokkenheid die wat mij betreft voor alle jeugdige keepers moet gelden die graag aan het project willen meedoen en niet alleen maar voor die het wel kunnen betalen….. want daar maak je als maatschappelijk betrokken club een slechte beurt mee…