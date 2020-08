Training SV Bedum Oldstars : Een wijs besluit..

Op deze alweer tweede woensdag van augustus stond er geen training voor de Oldstars van de SV Bedum op het programma. Dit omdat het trainen onder tropische omstandigheden in een ‘braadpan’ voor jong en oud niet verstandig is.Ik had mij in het weekend al bij coördinator Van Woudenberg afgemeld want een +25 training ga ik in een ‘braadpan’ niet meer doen. Maar op maandag was daar de mail dat de training voor iedereen werd afgelast omdat de temperatuur ruim boven mijn bovengrens zou komen. Dus geen training op woensdag 12 augustus en wat om meerdere reden ook wel weer jammer was.Zo konden we onze voetbalvriend Massoud namelijk geen hart onder de riem steken omdat hij zeer waarschijnlijk onder het mes moet. Een knieblessure bleek namelijk een afgescheurde kruisband te zijn en dat moet weer hersteld worden. Helemaal duidelijk is niet waar Massoud deze blessure heeft opgelopen want dat kan ook bij het binnenslepen van een snoekbaars, karper of een piranha gebeurt zijn. Maar hoe en wat .. Massoud zien we voorlopig even niet over het veld van de SV Bedum ‘flitsen.”Ook konden we coördinator Van Woudenberg niet moreel steunen i.v.m. de aanstaande verkoop van zijn woning. Jan was zich namelijk kapot geschrokken dat zijn huis al op YouTube verscheen voordat Funda actief werd. Jan biedt het aan voor 245.000 euro en ik denk dat er wel zijn die dat voor Jan zijn stulpje willen betalen al hoor ik daar niet bij. Want maar 405 euro voor een tuin betalen waar het nu goed toeven is kunnen we mee leven. en het huis ? die nemen we er gewoon bij waarbij de benaming huis wel teveel eer is .....Verder hadden we het ook even over Sjaak kunnen hebben. Sjaak onze ambassadeur van het Walking Football. Ik heb het al eerder gezegd, respect voor de man zijn carrière maar wat is het tegenwoordig een ‘zak vol hooi’ met zijn uitspraken over wat hij ‘zijn’ Ajax noemt. Sjaak is namelijk een ‘star’ in het steeds meer afbreken van het imago van de Amsterdammers die door Martine structureel ‘Aro020’ genoemd worden en waarbij Aro verwijst naar arrogant. Maar bij ‘Aro020’ moet er wel een keer iemand opstaan die ‘Paco Swart ‘ zijn ‘bek’ eens snoert en zegt, en nu kappen met die onzin.Maar er waren deze morgen meer gespreksonderwerpen geweest. Zo was onze trainert ook de revue vast wel even gepasseerd. Ridder Nanno is op dit moment actief als coördinator zwemparadijs Engelbert waar het voor de mensen die er van houden vast fijn toeven is. Ik ben eerlijk, ik heb evenveel met een zwembad dan een ijsbeer met pinda's doppen. Even had ik in een visioen nog iets van, we gaan toch niet als alternatief voor het niet trainen naar dat zwemparadijs in Engelbert. Maar gelukkig kwam coördinator Van Woudenberg niet op dat idee maar wat misschien ook wel met het coronagedoe te maken heeft.Verder was ik ook wel benieuwd of het huis voor de sport medewerker die het Walking Football in zijn pakket heeft al een bod op de voetbalschoenen van Jan Smit heeft uitgebracht. Want een beetje sportieve beleidsmedewerker gaat toch overal een balletje meetrappen om kennis te maken met de verenigingen in zijn regio waar het Walking Football gespeeld wordt.Ook had ik op deze woensdagochtend kunnen vertellen dat de man, Roelof Hoekstra, die het Walking Football in Oldehove/Ezinge heeft opgezet binnenkort in Bedum komt kijken. Dat had hij ook al gedaan bij VEV’67 want zo vertelde Roelof, overal steek je wat op en je moet niet een nieuw wiel willen uitvinden. Daar spraken we over op een vroege maandagochtend en samen kwamen we tot de conclusie dat met Oldehove/Ezinge, Uithuizen, Bedum en Winsum er op het Hogeland voldoende locaties voor de zestigplussers die een balletje willen trappen zijn. Daar hoeven niet meer bij want dan wordt het precies eender dan met de jeugd bij veel clubs op het Hogeland. Bij de jeugd hebben ze met samenwerken alle leeftijdscategorieën bezet maar door dat niet te doen hebben ze niets. En dat is ook het geval wanneer we het HvdS en andere belanghebbenden hun gang laten gaan mbt het Walking Football. Overal een ‘plukkie’ of nog minder terwijl er in Oldehove/Ezinge, Uithuizen, Bedum en Winsum al een organisatie staat.Zo was er genoeg gesprekstof geweest maar dat bewaren we tot volgende week hoewel bij +25 ga ik ook dan niet in een ‘braadpan’ trainen want een duurloopje om 06.30 uur geeft mij dan duidelijk meer plezier.