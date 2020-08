Training SV Bedum Oldstars in het teken van o.a. .Kees en een jeugdvriendje.

Kees, effectballen, zeventien stars en een poster waren wel de belangrijkste ingrediënten voor de eerste augustustraining van de SV Bedum Oldstars.Zeventien stars en Kees waren op deze nog niet heel erg warme woensdag aanwezig voor de eerste training in augustus. De aanwezigheid van Kees was ook deze keer van toegevoegde waarde want waar enkele stars nog weleens anders doen doet Kees precies dat wat hem opgedragen wordt. Wat dat betreft kunnen velen nog een voorbeeld nemen aan Kees die bijvoorbeeld niet liep te ‘piepen’ dat de ballen te hard waren of dat het kunstgras al de temperatuur van een braadpan had. Ook had Kees geen moeite met de vreemde effectballen die vooral Ronald kreeg aangespeeld omdat er waren die vonden dat Ronald zijn functionele techniek even getest moest worden. Maar ik moet zeggen dat de man die Vittesenaar Theo Jansen als oom het voetballen heeft geleert zich aardig door deze test sloeg. Ondertussen was Kees, als een echte allrounder, even op het in aanbouw zijnde horecaplein bezig om daar wat lijnen uit te zetten. Maar precies eender dan voor de zeventien stars moest ook Kees deelnemen aan het rondje warmlopen maar die hij in de schaduw mocht doen. Bij het inlopen werd duidelijk dat Kees de pass/trapvormen en de afsluitende partijtjes over zou slaan omdat zijn aanwezigheid op het aanstaande horecaplein gevraagd werd. Een verzoek waar door trainer ‘de Kuit’ positief op werd gereageerd omdat ook hij weet dat een voetbalclub niet zonder inkomsten vanuit de kantine kan. Voor de pass/trapvorm maakte de afwezigheid van Kees niet uit en ook bij het mini-toernooi was de oplossing snel gemaakt. Drie keer een team van vier spelers en een partij bestaande uit vijf stars was een prima oplossing. Waar mijn team, met Klaas, Geert Raven en Jabbar, de eerste partij met 1-0 won, waarbij het qua kansenverhouding ook een 5- 1 nederlaag had kunnen zijn, werd wedstrijd nummer twee een waar het jammer van was dat FOX niet met een camera, en kleine Fresia als presentator, langs de lijn stond. Het zag er even naar uit dat we weggetikt werden door Wessel, Jacob, Jan van Woudenberg en Piet maar vanuit een 3-0 achterstand kwamen we op een 3-4 voorsprong maar werd het uiteindelijk 4- 4 na een prachtige pot waar scheidsrechter Jan Smit een belangrijk aandeel in had. Duidelijk fluiten voor wat niet is toegestaan en dat laten gaan wat het Walking Football juist zo leuk maakt zorgde dat Jan de uitblinker in deze partij was. Na een zwaarbevochten 4- 4 werd partij drie een simpele 4-1 zege op het team Jan van Dijk, Ronald, Henk, Martin en ‘der Bomber’ Tonnie waarbij we alle vier een keer wisten te scoren of was het toch ‘Jabbie’ die twee treffers achter zijn naam kreeg. Maar wat maakt het ook uit, er werd lekker gevoetbald en waar we het na afloop in klein comité over in gesprek raakten. Samen met Johan Kuiters en Jan van Woudenberg raakte ik in gesprek over de toch wel wat vreemde gang van zaken dat de Oldstars van Bedum, wat misschien wel de grootste groep Walking Footballers in de provincie Groningen is, nooit gevraagd worden van hoe doen jullie dat in Bedum. Hoe lukt het bij jullie wel dat er in totaal ruim veertig mannen en vrouwen Walking Football beoefenen. Nooit wordt de man, Jan van Woudenberg, die als de grote promotor van het Walking Football in Bedum mag worden gezien iets gevraagd terwijl juist hij de man met kennis van zaken is. Natuurlijk kregen we het ook over de poster die het Walking Football op het hogeland moet promoten. Een poster waar weer de onzin van, het is verboden te rennen, opstaan. Jan vertelde dat er nog steeds ergens een ambtenaar sportzaken van de gemeente Het Hogeland loopt die in Bedum op bezoek gaat komen. Maar wanneer ik dan in de wandelgangen hoor hoe de gemeente Het Hogeland met de sportclubs omgaat, doet mij dat het ergste vrezen. Wat dat betreft kunnen we in Bedum maar beter denken, laat lekker gaan en doe gewoon wat jezelf leuk vind maar ben ik het ook met Jan en Johan eens. Eigenlijk zouden wij als Bedum Oldstars aan oud-voetballers van de zeven genoemde clubs een uitnodiging moeten sturen voor een leuk toernooi. En dan kunnen de mannen zelf bepalen wat of ze wel of niet leuk vinden. Maar je iets door je strot laten duwen moet je ook als oud-voetballer niet eens willen. Zo werd het weer een mooie morgen mede door de inbreng van Kees die ondertussen met zijn baasje Ronald naar huis was gegaan om aan het vrouwtje te vertellen dat een van mijn volgers op facebook inderdaad een van haar jeugdvriendjes van vroeger was.