Ellen Fokkema moet zich niet laten gebruiken voor een kansloos KNVB-project

De KNVB start komend seizoen een pilot waarbij een vrouw dispensatie krijgt om mee te spelen in het eerste elftal van een amateurclub in het mannenvoetbal. Het gaat om de negentienjarige Ellen Fokkema bij de vierdeklasser VV Foarút uit het Friese dorp Menaam. Naar aanleiding van de resultaten van het pilot zal de KNVB evalueren of er een goede basis is om vrouwen en mannen uiteindelijk gemengd te laten voetballen en de reglementen te wijzigen.Wanneer je bovenstaande leest dan denk je echt even dat de aangekondigde hittegolf al is ingetreden en al ergens voor een zonnesteek heeft gezorgd. Een zonnesteek die er voor heeft gezorgd dat er binnen een voetbalclub, de KNVB zijn die niet meer helder kunnen denken. Want in het NOS-journaal van dinsdag 4 augustus mocht Ellen Fokkema vertellen waarom ze graag de stap naar de senioren wilde maken. Echt overtuigend was de Friezin niet en dat vond ik niet onlogisch. De negentienjarige begreep namelijk heel goed dat het een beetje lachwekkend was waar zij en haar club om vroegen. Ze vroegen namelijk iets waar je van weet, dit gaat een negentienjarig meisje niet redden. Het postuur van Ellen was namelijk wat aan de frêle kant en dan maakt het wel een beetje verschil of je met leeftijdsgenoten tegen leeftijdsgenoten moet spelen of tegen een tegenstander die tien jaar ouder, dertig kilo zwaarder en de bijnaam de’ Giorgio Chiellini van Franeker ‘ heeft. Dan heeft een meisje van negentien niets te vertellen. Maar de KNVB, bij monde van directeur voetbalontwikkeling van de KNVB Art Langeler, is enthousiast en wat niet onlogisch is. Want sinds het uitbreken van het Coronavirus hebben we van Art maar weinig gehoord en had je even het idee doet onze directeur voetbalontwikkeling in Zeist nog wel een beetje mee. Maar gelukkig leeft Art nog al moet je wel lachen wanneer je de argumenten van ‘directeurtje’ hoort. ‘Naar mijn mening is het bijzonder dat meiden op alle niveaus gemengd mogen voetballen, maar zodra jongens vanuit onder 19 doorstromen naar categorie A van de mannen, moeten ze verder voetballen zonder de vrouw in hun team. En verder staat de KNVB staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid. We vinden dat er voor iedereen op elke manier ruimte moet zijn in het voetbal", aldus Langeler. Dat is raar want ik dacht toch echt dat de vraag van het meisje kwam of ze bij de jongens mocht voetballen en niet andersom. Maar het zijn dus de mannen van VV Foarút die het verzoek hebben gedaan of de talentvolle Ellen bij hun mag komen voetballen. Want talentvol moet ze wel zijn want anders vraag je dat als speler en trainer niet. Want laat een ding duidelijk zijn, ook in de vierde klasse stelt een trainer zijn beste elf op. Het verzoek van de VV Foarút uit het Friese Menaam laat echter zien dat het geen dorp is wat overloopt van talentvolle voetballers. Was dat namelijk wel zo geweest dan was er nooit een verzoek naar de KNVB gegaan. Gisteren maakte ik op facebook de opmerking over het pilot van de bond ‘waarom ook niet .. laat maar zien dat je het kan.. en misschien zijn sommige.... wel beter dan....’. Lekker cynisch bedoelt want als oud-trainer van damesteams weet ik dat het een bij voorbaat mislukt project is. Want de ’ Giorgio Chiellini van Franeker, Bolsward of Delfstrahuizen ‘laat zich niet piepelen en dan gaat de ‘zaag’ erop. Want de’ Giorgio Chiellini’ wil winnen en wil niet voor het mannelijk geslachtdeel gezet worden met de kans dat hij gewisseld wordt. Maar mijn opmerking zorgde verder ook weer voor ‘domoor’ reacties richting het vrouwenvoetbal. ‘Domoren’ die het vrouwenvoetbal weer gingen vergelijken met mannenvoetbal. Maar ook was daar een opmerking, het vrouwenlichaam is niet gebouwd voor voetbal. Een opmerking die je nauwelijks serieus kan nemen en wat ik ook maar niet doe want datzelfde geldt voor mannen. Daar zie ik ook weleens mannen lopen waar ik van denk, jij bent nog niet heel oud maar ik zou toch maar een andere hobby zoeken. Dit omdat het aantal kilo’s wat meegesleept moeten worden zelfs niet meer in een shirtje van een lager team passen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het voetbal ook voor vrouwen moet kunnen maar men moet stoppen met vergelijken. Ik zit bijvoorbeeld bij DIO Bedum bij de dames naar een ander type wedstrijd te kijken dan bij de mannen en wat bij basketbal niet anders is. Maar om even bij het voetballen te blijven zou ik Ellen Fokkema willen adviseren om naar een damesteam te gaan en zich niet kapot laten schoppen omdat de KNVB je voor een zoveelste kansloos project gebruikt.