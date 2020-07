Training SV Bedum Oldstars: Een prima weertje, Paap zonder st. en relativeren

Prima weersomstandigheden, een aspirant-lid, een jarige en een aantal afwezigen en relativeren waren de belangrijkste ingrediënten tijdens de laatste training van juli 2020.Om met de weersomstandigheden te beginnen die waren prima voor een training op een plastic ondergrond. Het was namelijk wat aan de koele kant maar wat de pret niet mocht drukken. Rondom half tien waren er al negentien stars aanwezig maar waar Jan ‘Rembrandt’ van Woudenberg niet toebehoorde. De coördinator/trainer/speler/spelregelkenner en regelneef had namelijk een nieuwe hobby ontdekt, het verven van zijn woning in ‘coronavriendelijke’ kleuren. Dit omdat zijn stulpje’ binnenkort in de verkoop gaat en hij het graag volgens het RIVM-protocol onder de hamer wilde brengen. Dat zorgde dat Jan nu al een paar weken niet op het gras van Bedum actief is geweest waar, zo waren de geruchten binnenkort een einde aan gaat komen. Wie er ook niet waren was onze ‘Iran-brigade’. Ook dat was logisch omdat landgenoot Alireza Jahanbakhsh graag naar een andere club wil verkassen en hij de hulp van Massoud en Jabbar meer dan nodig heeft. Jabbar op het gebied van het bouwen aan iets en Massoud op het gebied van ‘hoe het in de politiek werkt zo werkt het ook in de voetballerij’ moeten hem vast aan een mooie transfer kunnen helpen. Wie we verder nog niet gezien hebben is Henk van Oosten waar het gerucht van gaat dat hij in de Efteling, het land van Ooit en in de Tweede Kamer zijn moppentrommel aan het vullen is. Ook de one and only Geert Brands hebben we nog niet mogen ontmoeten maar ook dat is logisch. Het schijnt dat de voorspellingen richting een strenge winter serieus genomen moeten worden. Zo voorspelt Piet, wat zie ik er slecht uit, Paulusma dat het niet uit te sluiten dat de temperaturen naar – 49 dalen waarbij Piet vergat te zeggen dat dit over in totaal zeven nachten ging. Dat laatste is ook maar goed ook want anders hadden we ridder Nanno ook nog uit moeten bikken wanneer de winter vroeg zou invallen dan gewenst was. Want Nanno verblijft nog steeds op het zwempaleis van Engelbert waar het deze zomer vaker niet dan wel goed toeven is. Zo waren er nog wel meer stars niet maar wel was daar een aspirant-lid. Het was Henk Paap zonder st die zich kwam melden en wat mij direct deed denken aan inspecteur De Cock met ck. Maar dat is weer een ander verhaal en nadat Henk zich had voorgesteld mocht hij van de assistent van de assistent van Nanno, in de volksmond De Kuit genoemd, meedoen aan de training. Ik begreep van Jacob Venema dat Henk zonder st de potentie had om tot een gewaardeerde kracht uit te groeien. En wie ben ik dan om Jacob, die op de nominatie staat om voor Nederland naar het WK-vissen, met Massoud als runnner, te gaan, niet te geloven. Naast een nieuwe was er ook iemand een jaar ouder geworden en dat was Bram onze nestor. Zo werd het weer een prima training terwijl de mannen van het bouw comité bezig waren om de kantine coronaproof te maken. De heren Van Haag en Bonder waren druk aan het slepen met stokken kruiskoppelingen en meer wat nodig is om binnenkort de teams van SV Bedum en de tegenstanders weer te kunnen ontvangen. Het ontvangen van iedereen is leuk maar het nog steeds niet kunnen douchen op het complex vind ik maar niks. Nu kwam mij het ook deze keer wel uit want om 13.30 uur wachtte er een interview voor de Ommelander Courant. Hoewel Bram met een bepaalde suggestie kwam had ik al een andere kandidaat gevonden dan Ronald Jansen. Want de man die met zijn linkerbeen harder en sneller kan schieten dan zijn schaduw komt denk ik niet door de screening. Je moet wel in een eerste elftal van een vereniging op het Hogeland hebben gespeeld of ook wat te vertellen hebben voordat je misschien ooit voor een interview gevraagd wordt. Maar natuurlijk werd op deze qua temperatuur fantastische woensdag ook gevoetbald waarbij ik in een voetballend team zat. Samen met Anton, Piet, Geert Raven en Jacob liet ik het balletje lekker rond gaan en hoewel we de eerste pot verloren reed ik toch met een lekker gevoel naar huis. Want onderweg moest ik toch weer denken aan een oud-teamgenoot bij Eenrum die een paar dagen eerder aan de zo gevreesde ziekte was overleden. En op weg naar Ezinge bedacht ik mij dat je dat nog kunt doen, een balletje trappen, dat misschien ook nog wel willen maar om wat voor reden dat niet meer kunnen. Daarom boys ….blijf relativeren want morgen ………kan de wereld opeens anders zijn.