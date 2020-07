Ben er wel klaar mee of toch niet.....

Deze week was daar opeens de vraag of ik was gestopt met Puurvoetbalonline. Een vraag die mij ergens verraste maar ergens ook wel begrijpelijk vond.Sinds het uitbreken van het coronavirus ziet ook de wereld er voor mij anders uit. Mijn laatste voetbalwedstrijd die ik heb gezien was het duel op 8 maart tussen Eenrum-Bareveld. Daarna waren er geen ‘bewegende beelden’ meer want niet alleen was het even klaar met de voetbalwedstrijden maar werden ook de andere sportevenementen in onze regio afgelast. Dat zorgde dat het met het een artikeltje schrijven voor Puurvoetbalonline ook rustig werd maar waar in mei en juni toch even sprake was van een opleving. De rubriek ‘de vijftien vragen aan ‘ keerde dankzij mijn teamgenoten van de SV Bedum Oldstars even terug waarbij er verder ook een groot aantal, vooral, voetbaltrainers meewerkten. Maar eind juni was ook dat wat klaar hoewel er nog wat mails met vragen ergens in het heelal rondzweven. Maar ruim tien jaar Puurvoetbalonline heeft mij geleert dat het vragen naar iets mij niet meer gaat gebeuren. Ik ga niet meer vragen van, hoe staat het er mee. Zo bleef het vanaf dat moment bij een columnpje over onze belevenissen als Walking Footballers binnen SV Bedum. Voor mij was dat dikke prima hoewel er zo links en rechts door mijn interviews voor de Ommelander Courant wel onderwerpen voorbij kwamen die een artikel waard waren. Een artikel wat ook had gekund over iets wat ik op de sociale media tegenkwam. Maar, zo bedacht ik mij vanmorgen onder het rondje versneld voortbewegen, waarom ga je je nog druk maken om zaken waar je toch geen invloed op hebt. En inderdaad waarom zou ik me nog druk maken om het feit dat de laatste column van ons ‘directeurtje’ van het amateurvoetbal op 23 mei 2020 was. Daar ga ik mij niet druk meer om maken omdat ik hoop dat Jan Dirk van der Zee druk is met het naar beneden brengen van het cursusgeld voor een aankomende voetbaltrainer. Maar ook daar ga ik niet meer over schrijven dat ik ruim 1300 euro voor een TC 3-cursus best veel geld vindt. Want dat heb ik ondertussen al vaak genoeg gedaan en waardoor ik mede de stempel van ‘KNVB-vijand’ kreeg. Ook een artikel over de ‘korrelvelden’ sla ik de laatste tijd met veel plezier over. Want ook daar heb ik al genoeg over geschreven al merkte ik woensdag weer wat het eigenlijk voor troep is. Toen het zonnetje er in Bedum toch wat doorkwam was het direct benauwd warm boven dat rottige plastic en wat mij in de toekomst toch vaker een bepaalde keuze zal laten maken. Een keuze voor een rondje versneld voortbewegen ipv in een stinkende 'braadpan' voetballen . Dus ook geen ‘korrelverhaal’ en wat ook geldt voor een verhaal over, je moet als vereniging geen te jonge trainer voor een groep zetten. Ook dat kwam in de afgelopen weken een paar keer rond een interview naar voren. Nu zijn er altijd uitzonderingen die dat wel kunnen maar een ‘trainer’ met weinig kennis en dito levenservaring zou ik niet voor een selectieteam zetten. Maar waarom zou ik dat nogmaals aankaarten want hoe vaak is dit onderwerp de revue gepasseerd. Precies eender dan een steeds groter wordend probleem, het keepersbestand bij veel clubs ook op het hogeland. Hoe vaak zou het al genoemd zijn dat er een gigantisch keepersprobleem aanstaande is en waar ik vorige week nog met een oud-doelman over sprak. Toen maakte ik een opmerking over centraal trainen waar hij van vond dat ik een prima idee had. Ook dat ga ik niet meer aankaarten en wat ook geldt voor het volgens mij leuk idee om uit bijvoorbeeld de clubs binnen de voormalige gemeente De Marne een O-23 samen te stellen en die dan tegen leuke tegenstanders te laten spelen. Een idee waar een aantal jaren geleden nog enthousiast op werd gereageerd maar waar verder nooit iets mee gedaan is. Zo waren er genoeg onderwerpen om over te schrijven maar waar ik van dacht, waarom zou ik. Iets wat ik ook had met de indeling van clubs voor het bekertoernooi. Ook deze keer werd mijn mening een paar keer gevraagd en ik liet weten dat ik de ‘loting’ weer een aflevering van Jiskefet vond waarbij ik mij echt afvroeg wie die ‘loting’ had verricht. De bekercompetitie wordt door velen als een drietal oefenduels gezien en waar ik al vaak mijn mening over heb gegeven. Maar ook dat gaan we niet meer doen want denk ik dan maar, ben je er niet blij mee, dan had je maar als Usquert en Kloosterburen moeten doen. Deze twee zondag vijfdeklassers hebben figuurlijk de middelvinger richting de KNVB opgestoken en gezegd, laat dat bekergeneuzel maar zitten en wij regelen zelf wel wat. Een wijs besluit van beide clubs maar ook dat is verder geen artikel waard. Zo blijft het nog even rustig op Puurvoetbalonline en moet ik nog maar zien of dat de komende weken gaat veranderen. Want er zijn toch heel veel ‘mensjes’ die onze ‘vriend’ corona even niet echt serieus nemen en gewoon naar warmere oorden vliegen. Maar ook daar moet ik eerlijk zijn, wie ben ik om daar wat van te vinden. Maar dat geldt uiteindelijk ook richting Jan Dirk van der Zee. Want ik mag als Walking Footballer misschien wel een ‘deel’ van zijn salaris betalen maar daar weet ik niet mee of ‘Jantje oet Gorrediek’ het niet heel erg druk heeft. Maar ook dat zal mij verder een worst zijn. Het enige wat ik hoop is dat in het amateurvoetbal in het weekend van 19 en 20 september weer echt van start zal gaan. Maar of dat ook direct voor Puurvoetbalonline zal gelden, zal de tijd leren.