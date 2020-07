Training SV Bedum Oldstars een perfecte afspiegeling van de maatschappij.

De training van woensdag 22 juli stond in het teken van veel. Zo was daar het afscheid van de vader van Massoud, de herboren terugkeer van Peter Rolf en de comeback van der Bomber….Pa en zoon Niemeijer in een teamWoensdag begon de training met even aandacht voor Massoud die helaas voor hem en zijn familie afscheid moest nemen van zijn vader die op 94-jarige leeftijd in Iran was overleden. Een afscheid waar Massoud niet lijfelijk bij aanwezig kon zijn en wat je als kind natuurlijk niet wil. Vooral de Irangangers binnen onze groep hadden warme herinneringen aan dhr. Djabani en voor hem klonk er dan ook een warm gemeend applaus. Onder de negentien aanwezige ‘stars’ was ook Peter Rolf die even een medische ingreep had ondergaan om zijn ‘motortje’ weer te laten lopen op een wijze zoals het hoort. Wie ook weer van de partij was, was ‘der Bomber from Bedum’ Een hamstringblessure had Tonnie Niemeijer vijf weken aan de kant gehouden maar vanuit het team van Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt had hij groen licht gekregen om aan de training deel te nemen. Het eerste deel was nog onder leiding van een assistent van Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt die zelf op Corpus den Hoorn was geland om daar Arjen Robben te begeleiden in zijn laatste stappen op weg naar een hopelijk voor degene die op basis van de komst van Robben hun seizoenkaart hebben verlengd, succesvolle rentree. Waar de warming-up er een was die mij op het lijf gesneden was deed Tonnie ondertussen goed zijn best en was de assistent van… dik tevreden. Dat zorgde er vervolgens voor dat der Bomber ook aan de pass/trapvormen en de partijvorm mee mocht doen. Een prima pass/trapvorm moet ik zeggen en waar ook enige ruimte was voor wat frivoliteit. Iets wat in de daaropvolgende partij wat minder was. Een partijvorm 9:8 was op het uitgezette veld namelijk wat druk en wat het spel niet ten goede kwam. Natuurlijk was er met regelmaat een leuke combinatie te bewonderen maar toch, het was het net niet. Waarbij de tegenstander ook nog eens de pech had dat der Bomber niet op scherp stond. Om hem bij zijn comeback te ondersteunen stond ook Appie Niemeijer als de zoon van binnen de lijnen. Maar ook Appie lukte het niet op der Bomber in de juiste scoringspositie te krijgen. Iets wat niet vreemd is want vijf weken niet voetballen, gaat ten koste van het ritme. Daarom snap ik veel Oldstars-teams ook niet die vanaf half maart nog steeds in quarantaine zitten of liggen. Dit onder het motto van …wij zijn een risicogroep. Maar ieder zijn ding zullen we maar zeggen waarbij ik blij ben dat er in Bedum doorgetraind wordt. Wie deze woensdagmorgen bijvoorbeeld ook blij was, was Peter Rolf. Een medische ingreep had hem weer wat meer lucht gegeven en dat resulteerde direct in een hattrick in een door ons met 8-2 te geflatteerd gewonnen partij. Want even scherp op de korrel genomen was een uitslag van 6-5 of 5-6 logischer geweest. Maar, en zo zijn de wetten van het voetbal nu eenmaal, soms krijg je meer en soms minder dan je eigenlijk verdiend en is de voetbalwereld dus een perfecte afspiegeling van de maatschappij.