Training SV Bedum Oldstars :‘moeie poten’ maar genieten van .......

De tweede juli training van de SV Bedum Oldstars stond in het teken van een traktatie van Ronald, een grijze wolkenhemel, gelukkig weinig Arjen Robben geneuzel, ‘moeie poten’ , maar vooral genieten van ........Het was rustig op ‘sportpark Bedum’ waar Harry en zijn manschappen van een welverdiende vakantie genoten en ook Dineke en Zwanny de koffie even lieten voor wat het was. Maar ook dat was dikke prima want als compensatie waren er koeken van Ronald die over een aantal weken zijn verjaardag hoopt te vieren. Maar de traktatie werd wat vervroegd omdat andere activiteiten er voor zorgen dat hij de komende weken even afwezig zal zijn. Gelukkig ging het bij de ‘voor-babbel’ niet meer over de terugkeer van Arjen Robben naar FC Groningen zodat we na het zingen voor Ronald het veld konden betreden. Door mijn ‘workout’ van ruim een uur eerder, er moest ‘even ‘ een redelijke bijna driezitsbank uit een kleine woning naar buiten gebracht worden, had mijn lijf al een behoorlijke opdonder gehad. Dat zorgde voor redelijk ‘moeie poten’ en waar ik de gehele training ‘plezier van zou blijven houden. Gelukkig was de warming up deze keer naar keuze en wat het allemaal een stuk makkelijker maakte en wat ook gold voor de pass/trapvorm. Dat doen wat gevraagd werd lukte nog net maar veel meer had het ook niet over. Gelukkig gingen we snel naar de partijvorm zodat de ‘moeie poten’ wat rust kregen omdat de combinaties in mijn team redelijk tot goed verliepen. Wie daar een belangrijke schakel in was wil ik toch even apart noemen. Ik wil Hans Apotheker even apart noemen omdat ik ook deze ochtend weer heb genoten van hoeveel plezier iemand aan een partijtje voetbal kan beleven. Door een portie fysiek ongemak is Hans niet in staat om nog dat te doen hij nog graag wil. Maar dat belet hem niet om de trainingen te blijven bezoeken en waar hij nog absoluut van waarde is. Een waarde die de hoofdpersoon zelf graag bagatelliseert maar waar ik het niet mee eens ben. Hans heeft namelijk meer dan meerwaarde en wat verder gaat dan alleen het voetballen alleen . Dat siert de man die zijn voetbalkwaliteiten niet hoog in schat maar wat ik bestrijd. Een beetje voetballer moet namelijk weten hoe je mensen in hun kracht moet laten spelen. Zo is Hans iemand die de bal in de voeten moet hebben zodat hij er wat nuttigs mee kan doen. Dat lukte deze woensdag een aantal keren prima zodat Hans niet alleen een doelpunt achter zijn naam had staan maar ook zeker vier assists. Assists die vaak mooier zijn dan de goal zelf maar waar vaak te weinig aandacht voor is. Zo werd de bescheiden Hans Apotheker op deze woensdagochtend mijn ‘man of the day’ omdat hij ook nu weer een voorbeeld was van dat het toch echt om de P van plezier en op onze leeftijd niet alleen maar om de P van prestaties moet gaan.Zo werd het ondanks de ‘moeie poten’ toch weer een leuke training waar ook Jaap Dekker nog even als gast aanwezig was. Jaap liet ons weten dat ook de FC Groningen Oldstars binnenkort weer voorzichtig gaan beginnen hoewel binnen de organisatie van FC Groningen wat poppetjes zijn verdwenen. Maar hopelijk komt het voor de ruim dertig Oldstars van de trots van het Noorden allemaal weer in orde zodat ook zij mogen doen wat op latere leeftijd nog steeds leuk is, het met je leeftijdsgenoten een balletje trappen….